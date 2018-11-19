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姚潔貞10公里賽封后

【明報專訊】產後復出不久的奧運港將姚潔貞（圖），昨於香港10公里挑戰賽獲丈夫陳家豪，帶同7個月大的愛女撐場，最終在天水圍跑出35分47秒，於女子壯年組封后，黃尹雋則以31分40秒奪走男子壯年組冠軍。

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