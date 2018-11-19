體育
下一篇 上一篇

巴塞館海口開幕 會方擬明年訪當地踢熱身賽

【明報專訊】巴塞隆拿在中國首座主題館「海口巴塞世界」，昨在海口觀瀾湖開幕，巴塞名宿比列堤（左一）及身兼球會技術總監的艾比度（右一）均代表出席。而同日巴塞亦宣布計劃明夏在當地舉行季前熱身賽。

上 / 下一篇新聞