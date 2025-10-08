明報新聞網
觀點
Emil Avdaliani

Emil Avdaliani：中東地區的新絲綢之路時代

【明報文章】隨着中國崛起，及推動重塑全球貿易路線，以避開美國影響力仍然強大的海事咽喉要道，對陸路連通性（connectivity）的重視，日益顯現。北京所提出的、延展的「一帶一路」倡議，儘管包含海上分支，但它依然是大大聚焦於發展貫穿歐亞大陸的陸路走廊。

以陸路為基礎 連接印度洋與歐洲

此趨勢不僅限於「一帶一路」。在中東地區，有愈來愈多的新聯通計劃浮現，其至少部分地以陸路為基礎，並抱有連接印度洋與歐洲的雄心。這些計劃穿過中東心臟地帶，避開紅海的咽喉要道。

儘管轉向以陸路為本的貿易路線可能只是一個新興趨勢，惟考量到有關項目的規模，所謂的「絲綢之路」發展，已然進入一個新時代。新出現的以陸路為基礎之路線，在地理上並不局限於中東地區——從黑海到中亞的「中間走廊」（Middle Corridor），以至是連接俄羅斯、伊朗和更遠的印度之「國際南北運輸走廊」（INSTC），是另外兩個例子。

於2023年印度新德里舉行二十國集團（G20）峰會期間，美國、阿聯酋、沙特阿拉伯和歐盟同意建立一條連接南亞、海灣君主國家與歐洲國家的運輸及經濟走廊（編者按：指「印度-中東-歐洲經濟走廊」，IMEC）。各方簽署了相關諒解備忘錄。

IMEC計劃 參與者看法不一

該計劃包括興建從印度到海灣地區，再到地中海的鐵路網絡，及開發相關港口基建。參與者意在提升運輸出口貨物與過境貨物之路線的承載能力。這是涉及印度、阿聯酋、沙特、歐盟、法國、意大利、德國和美國於通訊和運輸領域的首個倡議。此新走廊預計將提高效率、減低運輸時間和成本、創造就業機會，並透過運輸路線增加吞吐量。

起初，推廣IMEC計劃，符合華府更廣泛的議程，即在中東促成沙特阿拉伯與以色列達成重大外交協議。更重要的是，華府也視IMEC為「全球基建和投資伙伴關係」（PGII）的一部分——PGII倡議旨在資助基建項目，以跟中國「一帶一路」倡議競爭。即使政府更迭，此種觀點依然盛行。

然而，計劃的參與者怎樣看待IMEC，當中沒有一致意見。首先，沙特和阿聯酋認為該倡議並不是反華項目（anti-China project），而是有助它們於不斷變化的全球聯通環境當中（烏克蘭戰爭爆發後，加劇了此一進程），在經濟和基建方面佔據更佳位置。

另外，它們也視IMEC為推動其「多向量」（multi-vectorial）外交政策的途徑，拒絕對任何單一強權有排他性的依賴。類似地，對新德里而言，啟動IMEC更多的是關乎其自身地緣經濟考量。事實上，這條走廊將擴展與中東的貿易連繫；而隨着該國對海灣地區石油的依賴上升，及聚居於該區域君主國家的印度裔族群達到驚人數目，這些聯繫對印度亦愈趨重要。

土耳其與伊拉克的「發展之路」

另一個正在中東冒起的重大絲綢之路計劃，是「發展之路」（Development Road）。千百年來，不論是羅馬/拜占庭時代，或是「全球蒙古帝國」（global Mongol empire），主要的貿易路線都會穿過美索不達米亞（Mesopotamia；現今伊拉克）去到小亞細亞（Asia Minor）或黎凡特（Levant）。土耳其反對IMEC走廊，並不令人意外；它提出自己的重要商業路線方案，即由波斯灣通過伊拉克。此計劃背後的構想並不新穎，於1980年代就以「陸上運河（Dry Canal）」之名首度提出。不過，當時鑑於伊拉克與伊朗戰爭，及其後美國入侵伊拉克，導致出現2003年後的混亂局勢，使該計劃顯得不切實際。

去年4月土耳其與伊拉克簽署了一系列協議，總值約170億美元，以開發「發展之路」，其目標是透過土耳其將歐盟與印度洋連接起來。對安卡拉來說，這個預計10年內可創造多達500億美元效益的計劃，是一個可以加強它在海灣區域地位的機會；更重要的是，能夠把它與伊拉克之關係，從深度依賴安全與軍事議題，轉向經濟和商業合作。

就此，土國的利益跟伊拉克一致，後者視這項目為使其依賴化石燃料的經濟（約93%收入來自石油產業）變得多樣化的途徑。對伊拉克而言，此計劃也關乎令該國外交政策選項更為多樣化，擺脫對伊朗的依賴。

多模態貿易路線 愈趨吸引

因此，全球連通性正發生重大變化。幾個世紀以來，海事商業路線支配了世界貿易。相較於陸路選項，經海洋運輸的效率更高，於許多方面也更為廉宜。不過，這情况可能正在改變——歐亞和中東國家為擺脫對海洋的依賴，新的陸地和多模態（multimodal）貿易路線顯得愈來愈吸引。

（作者聯繫：社交媒體X帳戶「@emilavdaliani」）

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文，原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面）

作者是格魯吉亞歐洲大學國際關係教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[Emil Avdaliani]

