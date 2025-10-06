張欣宇：自動駕駛：香港不容錯過的AI產業明珠

嚴密監管下 不必擔憂有顯著風險

事實上，目前在港推進的自動駕駛試驗項目，均須經過嚴格審批，測試規模和階段更是遵循「先易後難」原則。以啟德跑道區項目為例，測試僅涉及小量具備自動駕駛功能的車輛，並有職業司機全程於駕駛座位擔任安全員，可隨時接管車輛。因此在嚴密監管下，實在不必擔憂測試車輛會對測試路線的交通流暢與道路安全，構成顯著風險。從科學角度出發，完全可以基於自動駕駛測試車輛於當區的實際表現數據，再審慎評估擴大規模及推進更高階段測試的可行性，而非因噎廢食，直接否定香港參與新興科技應用和研發的機會。

技術層面而言，社會上存在疑慮認為香港環境密集、路窄車多，自動駕駛恐難適應。誠然，對初抵香港的人類駕駛員而言，熟習本地複雜路况，確有難度。然而這些人類所面對的挑戰，卻未必是AI（人工智能）駕駛系統的挑戰——對於依靠傳感器與先進算法的AI駕駛系統而言，道路的複雜性和狹窄性，並不構成其規劃和決策難度，因為無論是精細地圖數據還是實時道路「拓撲信息」，AI系統均能夠以遠超人腦的準確性和反應速度，精準分析處理。相反，香港道路設計規範統一、管理標準清晰、路權界定明確、快速路段比例較高、交通參與者的博弈場景相對較少，這些特質恰恰構成了對自動駕駛技術極為友善的測試及運行環境，堪稱在全球大城市中最具優勢。

港有獨特優勢 需把握寶貴機遇

自動駕駛表面是交通議題，實質則是不折不扣的創科產業，尤其近年其驅動核心已由傳統編程迭代為AI模型，正是被譽為「AI教父」的黃仁勳所指出的「physical AI」（實體人工智能）的典型應用場景，匯聚了最尖端的技術與頂尖人才，堪稱AI產業皇冠上的明珠。

香港是全球少數已為自動駕駛訂立完整法律框架、明確責任歸屬的司法管轄區之一。行政長官於政策層面亦明確表示將銳意發展AI產業，吸納匯聚相關人才。同時，本港正面對出行成本高昂、職業司機隊伍持續萎縮的現實挑戰。因此，自動駕駛無疑是香港具備獨特優勢去把握的寶貴發展機遇，極具潛力成為香港領先全球的一個重要創科領域。為此，實在值得社會各界摒棄過度疑慮，營造開放包容氛圍，支持這個關乎未來競爭力的技術，穩步邁出關鍵第一步。

作者是立法會（新界北）議員、工程師、香港新方向成員

