明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
孫興杰

孫興杰：「紙老虎論」背後的俄烏地緣政治邏輯

【明報文章】近期，美俄領導人圍繞「紙老虎」有一番隔空辯論。美國總統特朗普與參加聯合國大會的烏克蘭總統澤連斯基會晤後，在社交媒體聲稱俄烏衝突升級後，俄方本可於一周內擊敗烏國，但根據現實情况，俄國「看上去是一隻『紙老虎』」。此言一出，輿論嘩然。俄國總統新聞秘書佩斯科夫委婉回應稱，俄羅斯是真熊，不是紙老虎。此後，俄羅斯總統普京在俄國智庫年會回應，若俄羅斯是紙老虎，那北約算什麽呢？因為俄國不是與烏克蘭軍隊作戰，而是在與幾乎所有北約國家作戰，並且還在整個戰線上推進。

「紙老虎論」看似戲謔，卻折射出俄烏衝突的深層次地緣政治邏輯。俄烏衝突不僅發生在俄烏之間，也是「歐洲-大西洋體系」內的海陸地緣政治對抗，甚至帶有陣營對抗的冷戰色彩。

俄烏戰場態勢 悄然變化

特朗普的態度變化令外界錯愕，也使俄國頗為不適。特朗普認為澤連斯基「無牌可打」，一個多月前特朗普還鋪上紅氈接待普京。特朗普為何突然認為俄國變成紙老虎？筆者以為，除特朗普個性之外，也許俄烏戰場態勢變化，才是特朗普改變態度的主因。善於交易的特朗普，願將籌碼壓在勝利一方，如同他對巴勒斯坦武裝組織哈馬斯發出最後通牒。

美俄首腦會晤後，俄軍加強了夏季攻勢，但並未取得預期進展，烏國東部戰場依然處於僵局。烏方無人機作戰能力不斷提升，致力打造「無人機盾牌」，對俄軍後方補給線構成威脅。此外，烏軍也在逐步收復失地。

俄烏衝突已持續3年多，早已變成痛苦的消耗戰——消耗的不僅是武器裝備和兵員，還有戰爭的潛力。俄軍雖無確切傷亡數字，但其政府不斷徵兵，反映出戰場的殘酷與血腥。俄國經濟已轉向戰時經濟。戰爭是對財富的消耗，怎麼可能愈打愈富有呢？巨額戰爭開支令一些行業畸形繁榮，包括一些城市房價上漲。然而，沒有財富支撐，必然帶來通脹。

俄國最重要的收入來自能源出口。可以說，俄國是「擁有核武器的沙特阿拉伯」，石油出口是俄方的戰爭潛力所在。特朗普呼籲歐洲減少進口俄國石油，並威脅對從俄進口石油的國家實行制裁。當然，此政策較難推行。烏克蘭則採取更直接的手段，打擊俄國能源生產和出口能力：在逐步形成遠程作戰能力後，烏軍無人機深入俄國戰略腹地，襲擊俄方煉油廠、輸油管道等。據稱俄國損失了38%煉油能力，而烏方還未停止對俄國煉油能力的打擊，俄國不得不進口汽油。

「歐洲-大西洋體系」內的海陸博弈

從今年9月開始，俄方無人機與戰鬥機越境歐洲國家，引起歐盟恐懼。無論是英法德等歐洲大國，還是歐盟，都表示不會允許烏國戰敗；北約歐洲成員國更出動戰機驅離俄國戰機。特朗普明確表示，北約戰機可以擊落俄方飛機。的確如普京所認為，俄國是在與北約作戰，只不過不是正面對抗。從「歐洲-大西洋體系」的地緣政治邏輯來看，俄烏戰爭是歷史的延續，即從18世紀以來形成的海陸大博弈的繼續。

從18世紀開始，英國在海上崛起，成為海上霸權國，通過大西洋、北海、波羅的海、地中海，實現了對歐洲半島的戰略包圍。俄國則向歐洲擴張。於是，地中海與波羅的海之間的中東歐地區，成為海陸博弈焦點。於大多數歷史時期，俄國是英國的戰略幫手，比如拿破侖戰爭、一戰和二戰當中，作為陸權帝國的俄羅斯，與海權國家共同制衡歐陸的霸權國，並取得勝利。俄方也有可能跟歐洲體系對抗，比如19世紀中期的克里米亞戰爭，及1878年俄國與土耳其戰爭後的柏林會議上，俄國是失敗者。

冷戰時期，美蘇在中歐一線對抗，其實是「歐洲-大西洋體系」海陸博弈的呈現。二戰後美國擺脫孤立主義，通過馬歇爾計劃和北約深度介入歐洲大陸。當前的俄烏衝突，就地緣政治而言也是海陸博弈：以美國為主導的北約是大西洋海權集團，俄國則尋求佔領烏克蘭領土。歷史有某種相似性，惟結果是否也同歷史一樣，尚需觀察。

陣營對抗的冷戰陰影

普京日前表揚俄軍戰鬥力，同時強調對俄的核武器保持信心。核武器是大國「冷和平」的重要因素：俄烏衝突至今，雖然俄方多次發出核威脅，但不使用核武仍是底線。

另外，俄軍並非單打獨鬥，還得到朝鮮支持。朝俄之間軍事合作，已形成事實上的軍事同盟。因此，俄烏戰爭帶有體系對抗特徵，對歐亞大陸的影響可能是巨大的。

紙老虎還是真老虎，是一個關於威懾的遊戲。威懾涉及的除核武器之外，還有對威脅的確信。俄國引以為豪的是其核武庫及軍事能力；特朗普將俄國視為「紙老虎」，意味着俄方戰略威懾力下降。由此導致的後果，可能是美國更大力度向烏國提供武器裝備，包括傳言中的「戰斧」巡航導彈。當然，這需要北約為烏克蘭買單。

反過來看，俄國對北約國家的襲擾，也是一種威懾，考驗北約對其成員國的承諾可信性。倘北約不能做出有效回應，其威懾力也會下降；北約歐洲國家是否敢於支持烏國，也要打個問號。當然，需要看到的是，北約的建立來自恐懼——對蘇聯軍事威脅的恐懼，使美國重新武裝歐洲。如今普京正在激活歐洲的恐懼，這將強化北約內部團結，會令普京關於「俄羅斯與北約作戰」的預言自我實現。

最後，冷戰在歐洲是以東歐劇變、蘇聯解體的形式終結，而俄國正試圖復興「前蘇聯空間」。冷戰在朝鮮半島似乎未結束，「三八線」的地緣政治含義沒有發生根本變化。朝鮮介入俄烏戰爭，而俄國幫助朝鮮提升其核威懾能力，由此導致的結果，是冷戰在某種程度上回歸，這對亞歐大陸地緣政治格局將產生出人意料的結果。百年變局的觀察者，對此不可不察。

作者是中山大學國際關係學院非傳統安全研究中心主任、教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[孫興杰]

相關字詞﹕孫興杰

上 / 下一篇新聞