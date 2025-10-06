孫興杰：「紙老虎論」背後的俄烏地緣政治邏輯

「紙老虎論」看似戲謔，卻折射出俄烏衝突的深層次地緣政治邏輯。俄烏衝突不僅發生在俄烏之間，也是「歐洲-大西洋體系」內的海陸地緣政治對抗，甚至帶有陣營對抗的冷戰色彩。

俄烏戰場態勢 悄然變化

特朗普的態度變化令外界錯愕，也使俄國頗為不適。特朗普認為澤連斯基「無牌可打」，一個多月前特朗普還鋪上紅氈接待普京。特朗普為何突然認為俄國變成紙老虎？筆者以為，除特朗普個性之外，也許俄烏戰場態勢變化，才是特朗普改變態度的主因。善於交易的特朗普，願將籌碼壓在勝利一方，如同他對巴勒斯坦武裝組織哈馬斯發出最後通牒。

美俄首腦會晤後，俄軍加強了夏季攻勢，但並未取得預期進展，烏國東部戰場依然處於僵局。烏方無人機作戰能力不斷提升，致力打造「無人機盾牌」，對俄軍後方補給線構成威脅。此外，烏軍也在逐步收復失地。

俄烏衝突已持續3年多，早已變成痛苦的消耗戰——消耗的不僅是武器裝備和兵員，還有戰爭的潛力。俄軍雖無確切傷亡數字，但其政府不斷徵兵，反映出戰場的殘酷與血腥。俄國經濟已轉向戰時經濟。戰爭是對財富的消耗，怎麼可能愈打愈富有呢？巨額戰爭開支令一些行業畸形繁榮，包括一些城市房價上漲。然而，沒有財富支撐，必然帶來通脹。

俄國最重要的收入來自能源出口。可以說，俄國是「擁有核武器的沙特阿拉伯」，石油出口是俄方的戰爭潛力所在。特朗普呼籲歐洲減少進口俄國石油，並威脅對從俄進口石油的國家實行制裁。當然，此政策較難推行。烏克蘭則採取更直接的手段，打擊俄國能源生產和出口能力：在逐步形成遠程作戰能力後，烏軍無人機深入俄國戰略腹地，襲擊俄方煉油廠、輸油管道等。據稱俄國損失了38%煉油能力，而烏方還未停止對俄國煉油能力的打擊，俄國不得不進口汽油。

「歐洲-大西洋體系」內的海陸博弈

從今年9月開始，俄方無人機與戰鬥機越境歐洲國家，引起歐盟恐懼。無論是英法德等歐洲大國，還是歐盟，都表示不會允許烏國戰敗；北約歐洲成員國更出動戰機驅離俄國戰機。特朗普明確表示，北約戰機可以擊落俄方飛機。的確如普京所認為，俄國是在與北約作戰，只不過不是正面對抗。從「歐洲-大西洋體系」的地緣政治邏輯來看，俄烏戰爭是歷史的延續，即從18世紀以來形成的海陸大博弈的繼續。

從18世紀開始，英國在海上崛起，成為海上霸權國，通過大西洋、北海、波羅的海、地中海，實現了對歐洲半島的戰略包圍。俄國則向歐洲擴張。於是，地中海與波羅的海之間的中東歐地區，成為海陸博弈焦點。於大多數歷史時期，俄國是英國的戰略幫手，比如拿破侖戰爭、一戰和二戰當中，作為陸權帝國的俄羅斯，與海權國家共同制衡歐陸的霸權國，並取得勝利。俄方也有可能跟歐洲體系對抗，比如19世紀中期的克里米亞戰爭，及1878年俄國與土耳其戰爭後的柏林會議上，俄國是失敗者。

冷戰時期，美蘇在中歐一線對抗，其實是「歐洲-大西洋體系」海陸博弈的呈現。二戰後美國擺脫孤立主義，通過馬歇爾計劃和北約深度介入歐洲大陸。當前的俄烏衝突，就地緣政治而言也是海陸博弈：以美國為主導的北約是大西洋海權集團，俄國則尋求佔領烏克蘭領土。歷史有某種相似性，惟結果是否也同歷史一樣，尚需觀察。

陣營對抗的冷戰陰影

普京日前表揚俄軍戰鬥力，同時強調對俄的核武器保持信心。核武器是大國「冷和平」的重要因素：俄烏衝突至今，雖然俄方多次發出核威脅，但不使用核武仍是底線。

另外，俄軍並非單打獨鬥，還得到朝鮮支持。朝俄之間軍事合作，已形成事實上的軍事同盟。因此，俄烏戰爭帶有體系對抗特徵，對歐亞大陸的影響可能是巨大的。

紙老虎還是真老虎，是一個關於威懾的遊戲。威懾涉及的除核武器之外，還有對威脅的確信。俄國引以為豪的是其核武庫及軍事能力；特朗普將俄國視為「紙老虎」，意味着俄方戰略威懾力下降。由此導致的後果，可能是美國更大力度向烏國提供武器裝備，包括傳言中的「戰斧」巡航導彈。當然，這需要北約為烏克蘭買單。

反過來看，俄國對北約國家的襲擾，也是一種威懾，考驗北約對其成員國的承諾可信性。倘北約不能做出有效回應，其威懾力也會下降；北約歐洲國家是否敢於支持烏國，也要打個問號。當然，需要看到的是，北約的建立來自恐懼——對蘇聯軍事威脅的恐懼，使美國重新武裝歐洲。如今普京正在激活歐洲的恐懼，這將強化北約內部團結，會令普京關於「俄羅斯與北約作戰」的預言自我實現。

最後，冷戰在歐洲是以東歐劇變、蘇聯解體的形式終結，而俄國正試圖復興「前蘇聯空間」。冷戰在朝鮮半島似乎未結束，「三八線」的地緣政治含義沒有發生根本變化。朝鮮介入俄烏戰爭，而俄國幫助朝鮮提升其核威懾能力，由此導致的結果，是冷戰在某種程度上回歸，這對亞歐大陸地緣政治格局將產生出人意料的結果。百年變局的觀察者，對此不可不察。

作者是中山大學國際關係學院非傳統安全研究中心主任、教授

