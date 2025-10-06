明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
張炳良

張炳良：垃圾徵費 為何失敗

【明報文章】今年9月23日特區政府宣布，由於「全球貿易戰和地緣政治局勢日趨複雜下，香港作為國際金融和貿易中心正面臨多重挑戰」，決定現屆不推行垃圾收費（即固體廢物徵費計劃），繼續暫緩下去。環境及生態局長其後向立法會表示，將來仍有重推的可能，即本屆之後的政府可重新考慮。

結局早已寫在牆上 考驗治理能力

其實，議員及公眾早已經對「寫在牆上」的暫緩徵費結果，心中有數。今次正式決定，沒有引起什麼政治漣漪，只是環保人士質疑政府減廢的決心，以及有評論譏諷垃圾徵費與否，跟全球貿易及地緣政治究竟何干而已——關連或許在於，政經大局的挑戰影響政府處理重大爭議及社會矛盾的能量和資源，而且垃圾徵費在現時政府施政上優次不高，不值得為此打一場不討好的硬仗吧。

惟垃圾徵費政策醞釀多年，今暫時「胎死腹中」，始終是重大挫折，須汲取當中教訓。治理能力的最終考驗，是履行目標/承諾（delivery）的能力，從而有助贏取公眾信任和支持。2022年中本屆政府上任，強調執行能力、「以結果為目標」。過去有人將政策失敗歸咎於「反對派政治」及社會泛政治化；今天新選舉制度下，議會支持政府不再成疑，所以落實的責任盡在政府本身，包括官僚體系的實施效能，及如何導引民情與平衡不同利益。

社會上廣義的政治不會消失，包括既得利益固化、尋租活動、社區分歧、鄰避心態（NIMBYism）等。理不順「誰得益、誰受損」，政策舉措便易碰壁。

走了30多年而政策失落

固體廢物處置收費計劃，立足於「污染者自付」的公共行為倫理和經濟學邏輯，國際上初見於經濟合作及發展組織（OECD）於1972年就環境政策的指導原則（Guiding Principles Concerning International Economic Aspects of Environmental Policies）。

在香港，港英政府於1989年6月發表首份環保白皮書《對抗污染莫遲疑》，便已確立這個原則，並為回歸之後特區歷屆政府的環境政策和立法所依據，包括董建華年代的《都市固體廢物管理政策大綱》（2005年）、梁振英年代的《香港資源循環藍圖2013-2022》、林鄭月娥任內2021年再確定的《香港資源循環藍圖2035》及通過垃圾徵費條例。2022年本屆政府首份施政報告宣示「積極籌備最快明年（2023年）實施都市固體廢物收費」。

一個跨越九七、堅持30多年的環境政策，經幾任政府肯定，並終經議會立法（各黨派支持），原擬2023年執行，卻因收費細節爭議而一拖再拖，綠色團體自然大為失望。過程當中，花了政府各部門和民間不少精力人力、財政資源，不得不承認乃一政策失落的經典。目標正確、有決心不是事必成嗎？垃圾徵費為何失敗？

回顧缺失 五點觀察

就此提出5點觀察，以助檢討，以及在其他政策上避免犯類似缺失。

（1）政策原則正確，民情虛應，蹉跎太久。上世紀後期，「綠色正義」漸成全球主流，在氣候變化威脅下，追求環保及可持續生態，漸主導各地政府方向，我國領導人早已提出「綠水青山就是金山銀山」的永續理念。

廣義民意支持環保，不會也不敢反對減廢措施，包括「污染者自付」原則。不過在「綠色正確」的背後，去到個體利益攸關之手段如垃圾徵費的層面時，人們心情變得複雜，或會虛應認同卻行為抵制，就像《聖經》所說「the spirit is willing but the flesh is weak（精神願意，肉體懦弱）」，這在公共領域屢見不鮮。

推行任何政策，若蹉跎太久，容易生變，早期初心及共識或會散失，底氣難以持久，先前諮詢結果或變過時（如下一代人不一定認同上一代）。法例通過後倘不乘勝追擊，執法之前期愈長，曾存在之民情愈易因出現新情况（如外圍環境變化衝擊本地經濟）而動搖；政府換屆會帶來新的優次考慮，在大型基建規劃上常見；局署人事更替，也會產生新變數。

（2）「立法」與「執行」，須同步考量。主要利益相關者，真的/完全站在當局一邊嗎？魔鬼在於（實施的）細節中。立法與執行，當然屬於先後階段，前者重政策及法律原則方向，後者重行政管理細節；但立法時（即提出主體法案和附例時），不能缺乏就執行細則（包括資源和執法具體安排）的通盤部署，或把執行「粗疏」化，以為有了法律就能夠落實。

公共政策上，執行學與決策學，涉及不同考量邏輯和行為動態評估。控煙和疫情期間「禁足封城」，便是一例。

垃圾徵費於2021年立法後功虧一簣，真正問題在於如何執行。環繞着垃圾分類、收集點及處理流程、按袋及按重徵費所產生的混亂、大型廢物處置、迴避徵費而隨處棄置廢物之風險等爭論不休，愈講愈亂，民眾愈感無所適從。政府官員被批解說不清，並非單純溝通技巧不善，而是計劃執行本身思量不周，難自圓其說。

（3）「污染者自付」真的可行？誰付費？關鍵在於「如何自付」、如何杜絕污染者把代價轉嫁他者。例如公共屋邨歷來租金已包含管理維修、各層清潔和垃圾處理，不另收費；大型私人屋苑管理費也多涵蓋垃圾處理。若個體徵費落實時缺乏公平簡單可行的方法，徒增屋邨屋苑「集體」承擔付費，以避免個體種種麻煩的權宜應對。公屋只能依法定機制調整租金，屋苑可劃一增收管理費；這樣縱使徵了費，及政府庫房有進帳，卻鼓勵個別住戶「搭便車」行為，失去「自付」原來意義。

（4）莫簡化及甚至迷信經濟/財政誘因和反誘因手段，以為一切可歸因個體經濟利益。此往往乃新自由主義的新公共管理學說的思維陷阱，本世紀交接之刻趨於流行，顯例是碳排放交易（carbon emission trading），建基於使用市場機制及價格手段去影響個體（含企業單位）的利害行為，從而鼓勵減排。惟存在一個道德問題：「有錢去交易就可換得排碳權利？」，甚至道德風險：「付了錢便不怕增排」，造成貧富有別。人雖乃經濟動物，但其對利益的考量，不盡皆以「錢」衡量，也會考慮非金錢因素，包括生活方便、行為習慣改變等問題。社區抗拒及鄰避反應，往往由此而生。而且，界外經濟利益/損失，也要能夠內在化才起到左右個體行為的作用。

（5）執行方案必須「實用」，不是對政府部門及人員執法方便便算，更需讓普羅大眾適應和遵從時方便。港人頗為實際，若付錢便一切搞掂，那對大多數人而言不是問題，幾聲怨言則在所不免。問題在於付錢之後，仍解決不了如何具體處理形式各樣的家居廢物（不單止廚餘）。「What to do? 」（怎樣做）才是真正「市民側」極需解決的日常起居實在問題。而香港這座城市的建築佈局、街道安排、居住密度、作息作業方式等，不一定適合直接移植其他城市的處事模式。決策者及行政高層若停留在辦公室及文牘上做決定，未能易位思考，易導致措施「離地」，切合不了實際民情。

垃圾徵費是減廢最有效可行方法嗎？

公共政策常涉及移風易俗，說易行難，不是訂定KPI（關鍵績效指標）便「見神殺神、遇佛殺佛」；需要策略和耐性，有理有利有節，不妄求一步到位。政府有時有心「乏力」；力在哪裏，視乎對形勢的全面認知和超越表層的掌握，及有否底氣（包括民氣）。就對的事情，為政者自不應輕易放棄，但須深思熟慮、推展有道，並明白能夠實施並帶來實效的才是好政策。

加拿大積極推行碳徵費，於2018年通過聯邦《溫室氣體污染徵費法》。「碳稅」（carbon tax）曾被視為總理杜魯多（Justin Trudeau）於2019年大選勝過保守黨的主要議題，2021年聯邦最高法院裁定該法合憲；至2024年，經濟轉劣、生活負擔日重，硬推碳稅引致國民間極大反彈、國家分化。杜魯多狼狽下台後，卡尼（Mark Carney）繼任總理，於今年3月（大選之前）旋即停止消費者碳稅，工業碳稅則維持。《經濟學人》曾引述杜魯多評碳稅為「Doing good things isn't enough to deal with the kind of anxiety that is out there.（做好事不足以應對坊間的焦慮；註）」。

「垃圾徵費是減廢的最有效又可行方法嗎？」這才是最根本問題。與其「本屆不推，但不排除將來」，倒不如認真總結過去30多年走過的減廢路徑和教訓，實事求是。若真的難以實行，承認困難、另闢蹊徑，尋求減廢回收的藍圖另案，不再蹉跎歲月。

註：The Economist, "Justin Trudeau is killing Canada's liberal dream", Oct 14th 2024.

作者是前運輸及房屋局長（2012-2017）、香港教育大學前校長（2008-2012，時稱香港教育學院），現為教大公共行政學講座教授及顧問

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[張炳良]

相關字詞﹕張炳良

上 / 下一篇新聞