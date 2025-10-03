明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
田方澤

田方澤：颱風天網課無益 師生齊休養生息

【明報文章】早前超強颱風「樺加沙」襲港，據報在停課期間，有十數間學校改上網課。傳媒訪問教育局長蔡若蓮時，局方不置可否，但稱要視乎學校網課設施，並指如果只有一日半日，學校可安排閱讀和其他活動。局方的態度，引起教師間爭議。

8號風球、紅色暴雨或以上天氣警報生效時停課，是教育界共識；「打風打麻將」，更堪稱香港文化。可是疫情和科技改變了學校生態，近年一些學校開始提出停課天改上網課。局方一貫作風是讓學校維持校本彈性，師生卻苦不堪言。隨着異常氣候趨頻繁，是否有需要就停課與網課提供更具體指引？

颱風天適宜在家工作嗎？

香港沒有法定的颱風假期，各行各業於極端天氣下的工作安排，只屬「僱主與僱員協商最合適安排」。雖然政府建議要考慮僱員安全和僱傭相關法例，但並無強制和劃一規定。就學校而言，因為教育局宣布停課，除了個別需回校當值的教師以外，師生無法回到校舍上課，變相多了一天假期。既然科技克服了物理距離，學生上網課、僱員在家工作，聽起來合情合理。

但本質上，颱風天適宜在家工作嗎？疫情期間上網課，一個主要爭議是住所狹窄，難以容納父母和幾兄弟姊妹同時上網工作及上課。惟至少在疫情期間，其他大人或許會外出上班，教師或學生較多空間網課；若家居環境真的不合適，學校會開放校舍；或有聽過夫妻皆是教師的家庭，其中一方選擇外出到咖啡廳或收費自修室上課。這些條件，在颱風天都不存在。

疫情時另一爭論是網絡穩定度，當時以派發「上網卡」給基層學生，勉強視為解決方法。但颱風期間，一些網絡公司的服務往往不大穩定。區區自小居於舊唐樓，沒有太多網絡服務選擇，速度不高；疫情期間，即使天朗氣清，學生也怨言網絡不穩定，遑論颱風期間的斷線問題。

而且橫風橫雨，人有餘暇工作嗎？假設師生可安坐電腦前上課，惟擔憂風雨，心情焦躁；又可能因風雨帶來居家漏水、意外、需照顧家人等問題。想像居於驚濤拍岸的海邊住宅，在小西灣、在將軍澳、在老樹倒塌的愛民邨，可以安心上課嗎？這些已不只是疫情期間談及的社經地位問題，而是近乎全港市民都受到影響。

教學成效不彰 不如休息一天

要將有質素的課堂從實體轉為網上，準備工夫不少。好的課堂不是照本宣科，而是有各種課堂活動安排。颱風天上網課，老師未必有教材在手，也未必有足夠時間處理。一些課堂設計，諸如工作紙、討論、評估和各種教學活動，不一定適合直接轉為網上版本。要有高質素的網課，需要深思熟慮，有專門設計。有說颱風天前一日就可預計很大機會停課，可以提前準備；結果就是教師下班後已手忙腳亂準備迎接颱風時，又要花時間超時工作準備電子教材。而且誰也不擔保是否白做工，翌日可能不停課呢？

真的一天都不能少嗎？教師因病或進修而請假，偶爾發生。不少學校雖有代課政策或課業安排，但一天甚至數天暫停課堂亦是常事。除了傳統趕進度的想法之外，也有學校——尤其是收取學費的直資學校，指出要向家長交代。惟教師不在狀態、學生不在狀態，課堂設計也不在狀態，強行充撐時間「上課」，只是在混亂的颱風天中，人為地製造更混亂。未能出席的學生，反而因此進度落後。

教學效益不明顯，反使師生身心疲倦、無法照顧家庭。區區完全無法理解颱風天網課有何好處。教育局總說按各校情况，校本決定。但經驗上如果局方不介入，只會形成學校間的惡性競爭，齊齊「為做而做」。讀書10多年，不爭一日半日。颱風天，還是讓大家休息打牌打邊爐吧。

作者是教育及時政評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[田方澤]

相關字詞﹕田方澤

上 / 下一篇新聞