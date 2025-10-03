田方澤：颱風天網課無益 師生齊休養生息

8號風球、紅色暴雨或以上天氣警報生效時停課，是教育界共識；「打風打麻將」，更堪稱香港文化。可是疫情和科技改變了學校生態，近年一些學校開始提出停課天改上網課。局方一貫作風是讓學校維持校本彈性，師生卻苦不堪言。隨着異常氣候趨頻繁，是否有需要就停課與網課提供更具體指引？

颱風天適宜在家工作嗎？

香港沒有法定的颱風假期，各行各業於極端天氣下的工作安排，只屬「僱主與僱員協商最合適安排」。雖然政府建議要考慮僱員安全和僱傭相關法例，但並無強制和劃一規定。就學校而言，因為教育局宣布停課，除了個別需回校當值的教師以外，師生無法回到校舍上課，變相多了一天假期。既然科技克服了物理距離，學生上網課、僱員在家工作，聽起來合情合理。

但本質上，颱風天適宜在家工作嗎？疫情期間上網課，一個主要爭議是住所狹窄，難以容納父母和幾兄弟姊妹同時上網工作及上課。惟至少在疫情期間，其他大人或許會外出上班，教師或學生較多空間網課；若家居環境真的不合適，學校會開放校舍；或有聽過夫妻皆是教師的家庭，其中一方選擇外出到咖啡廳或收費自修室上課。這些條件，在颱風天都不存在。

疫情時另一爭論是網絡穩定度，當時以派發「上網卡」給基層學生，勉強視為解決方法。但颱風期間，一些網絡公司的服務往往不大穩定。區區自小居於舊唐樓，沒有太多網絡服務選擇，速度不高；疫情期間，即使天朗氣清，學生也怨言網絡不穩定，遑論颱風期間的斷線問題。

而且橫風橫雨，人有餘暇工作嗎？假設師生可安坐電腦前上課，惟擔憂風雨，心情焦躁；又可能因風雨帶來居家漏水、意外、需照顧家人等問題。想像居於驚濤拍岸的海邊住宅，在小西灣、在將軍澳、在老樹倒塌的愛民邨，可以安心上課嗎？這些已不只是疫情期間談及的社經地位問題，而是近乎全港市民都受到影響。

教學成效不彰 不如休息一天

要將有質素的課堂從實體轉為網上，準備工夫不少。好的課堂不是照本宣科，而是有各種課堂活動安排。颱風天上網課，老師未必有教材在手，也未必有足夠時間處理。一些課堂設計，諸如工作紙、討論、評估和各種教學活動，不一定適合直接轉為網上版本。要有高質素的網課，需要深思熟慮，有專門設計。有說颱風天前一日就可預計很大機會停課，可以提前準備；結果就是教師下班後已手忙腳亂準備迎接颱風時，又要花時間超時工作準備電子教材。而且誰也不擔保是否白做工，翌日可能不停課呢？

真的一天都不能少嗎？教師因病或進修而請假，偶爾發生。不少學校雖有代課政策或課業安排，但一天甚至數天暫停課堂亦是常事。除了傳統趕進度的想法之外，也有學校——尤其是收取學費的直資學校，指出要向家長交代。惟教師不在狀態、學生不在狀態，課堂設計也不在狀態，強行充撐時間「上課」，只是在混亂的颱風天中，人為地製造更混亂。未能出席的學生，反而因此進度落後。

教學效益不明顯，反使師生身心疲倦、無法照顧家庭。區區完全無法理解颱風天網課有何好處。教育局總說按各校情况，校本決定。但經驗上如果局方不介入，只會形成學校間的惡性競爭，齊齊「為做而做」。讀書10多年，不爭一日半日。颱風天，還是讓大家休息打牌打邊爐吧。

