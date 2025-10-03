明報新聞網
觀點
曾綽姿、Rachael Kininmonth OLY

曾綽姿、Rachael Kininmonth OLY：香港是時候在國際奧委會決策桌前佔一席之地

【明報文章】2036年龍年，香港與粵港澳大灣區或許有望贏得共同舉辦夏季奧運會和殘奧會的「終極榮譽」。

香港正站在重振國際地位的關鍵十字路口。與眾多國際都市相似，香港正持續自我革新：一面應對人口結構變化，一面尋求新機遇以服務市民。雄心壯志與審慎務實，必須並行不悖。本文探討香港與大灣區可如何在策略和實務層面爭取申辦奧運會，並做好準備，辦好一場區內乃至世界矚目的盛會。

截至目前，2036年夏季奧運會和殘奧會主辦城市尚未確定，國際奧林匹克委員會在新任主席Kirsty Coventry領導下，新組建的團隊正在完善主辦城市遴選機制。同時，印度和卡塔爾已着手推進申辦工作，並與國際奧委會未來主辦城市委員會展開磋商。

想像一下奧運聖火在香港維多利亞港上空熊熊燃燒的景象，來自世界各地的運動員在香港和大灣區各地展開角逐—— 這正是「一國兩制」最佳實踐的生動展示。只要我們立即行動，此願景觸手可及。

這是一個難得的機遇：香港與大灣區可在賓客名單還未確定前，搶佔一席位。然而，機會轉瞬即逝。理想情况之下，若能夠在今年11月全國運動會閉幕儀式上宣布這一消息，將向世界發出強而有力的宣言：我們已經準備好迎接奧運會。

放眼當前，我們的重心自然是打造一屆精彩絕倫的全國運動會。這場盛會將全面展現優秀的人才和體育精英，更將彰顯大灣區同心協力所能夠創造的成就及無限潛力。

香港與大灣區的宏大奧運願景

2036年奧運會不僅是體育盛會，其影響力遠超4周的賽事周期和200萬遊客到訪，它蘊含着更廣闊的發展機遇——振興經濟、擴張旅遊業，及吸引全球參與，有望為奧運會的10年籌備期乃至更長遠未來發展，提供持續推動力。我們認為該屆盛會能夠：

（1）向全球推廣大灣區。

（2）加強大灣區內部區域融合，將香港、深圳、澳門和廣州打造為統一的全球創新文化樞紐。

（3）向世界展示「一國兩制」實際成效。

（4）激發民族自豪感，激勵近年經歷了前所未有的干擾的新一代年輕運動員。

（5）發揮香港在全球第九大產業——體育產業——的地位，將「大型活動經濟」植根於香港發展基礎，推動經濟增長。

時機就是一切。2036年具有象徵意義：龍年代表力量、蛻變與新生。這也是戰略性的時間節點：10年的籌備期，可促成在基礎設施、社區健康和創造就業方面的戰略投資。今天的青年，將成為未來的奧運選手、企業家和志願者，他們將定義這座城市的復興之路。

儘管大眾對財務風險的擔憂不無道理，但我們所屬的「2036工作組」提出的可持續、注重成本的方案，預計將達至毋須額外財政資源（cost-neutral）。通過多城市聯合承辦模式，賽事可共用香港、深圳、澳門、廣州的現有場館設施，最大限度地減少新建場館的需求。香港與大灣區還可通過利用國際奧委會撥款、贊助收入、轉播權收益、門票銷售、商品銷售等管道平衡預算。長遠而言，這屆賽事將助力香港及大灣區確立全球活動樞紐地位，吸引未來旅遊與商業投資，創造持久效益。

後續步驟

開展可行性研究，是具有戰略遠見的舉措。它將使香港能夠從主辦全國運動會中汲取基礎設施建設經驗、積累賽事營運經驗和志願者動員經驗，在保持國際關注度的同時，深化與國際奧委會的關係。

我們可以借助全國運動會的勢頭和組織經驗，確保我們在奧運申辦競賽裏的地位。奧運主辦權往往提前數年授予；提前籌備的城市，具有決定性的優勢。倫敦、里約熱內盧、東京、巴黎、洛杉磯和布里斯本之所以能夠成功申辦，正是因為領導者在正式提交申辦文件前數年，就已經着手規劃。

行動刻不容緩。2025年全國運動會不應是終點線，它必須是我們的起跑信號。香港與大灣區將向世界證明，我們能夠以精準、熱情和自豪之姿，在多座城市舉辦大型賽事。

要取得成功，香港特區政府及其他大灣區城市政府需趁邀請函仍在起草階段，主動與國際奧委會展開非正式且不具約束力的對話。拖延將導致錯失全國運動會帶來的勢頭，喪失我們的先發優勢。

香港與大灣區擁有雄厚的人才儲備、完善的基礎設施及區域合作伙伴關係，足以實現宏偉願景。2036年奧運會，有望成為未來10年的標誌工程——它將成為推動香港及大灣區體育、文化與經濟全面振興的催化劑。

龍年之際，願香港再度崛起：更堅強、更高遠、更團結。

作者曾綽姿是孖士打律師事務所律師，Rachael Kininmonth OLY是2000年奧運會賽艇項目運動員，現任澳洲賽艇協會董事會董事

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

