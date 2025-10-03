明報新聞網
觀點
徐英偉

徐英偉：政府做「最強促成者」 商界做「最會創值的人」

【明報文章】今年施政報告的可貴之處，不在政府「做多少」，而在「少做得其所」。本屆政府政策取向清晰：政府負責清障、降成本、提效率與守規則；商界在穩定可預期的制度環境中，專注創新、定價與盈利。這種回到本位的治理哲學，對香港在新一輪全球競爭中重建確定性、提振投資意願，具有結構性的意義。

政策「組合拳」助降企業成本

減成本與保現金流，是中小企的核心痛點。最新一份施政報告在此落下實錘：延長「八成擔保」兩年及「還息不還本」一年，直面資金鏈壓力，讓企業在最緊張時段得到喘息機會。同時，為進一步減輕營運成本，當局將為非住宅用戶減免50%水費及排污費，每戶每月減免上限分別為1萬及5000元，預計約有26萬個非住宅用戶受惠；工商業污水附加費將減半，主要惠及約3.5萬個餐飲業商戶；小販、食物業、農漁業、酒牌等多項牌照的首次簽發或續期費用，亦將豁免一年，預計逾6萬個持牌人受惠。

這一組合拳，不是一次過的「派糖」，而是把公共財政轉化為企業可計算、可依賴的成本下降，尤其中小企能夠把省下來的每一分錢，投入產品、服務與市場拓展，產生切實的乘數效果。

簡化審批增撥基金 助縮投產周期擴市場

流程再造帶來的「確定性溢價」，同樣重要。餐飲與相關行業，長期受困於分散審批與重複把關，拉長投產周期、推高合規成本。施政報告提出優化食肆發牌、加快露天座位審批、引入跨部門「會審」與時限管理，把行政時間轉化為經濟時間，讓經營者可以更短周期完成投產，將創意更快變現。對外拓展方面，增撥BUD專項基金（發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場專項基金），並擴展覆蓋市場，配合創科企業專利評估試點，既分攤「出海」初期風險，也提升科研成果商用的確定性，減少「研而不用」。

開閘不包辦創新 促進商業活力

政策的克制與開放，也體現在生活型消費的場景創新上。容許狗進入食肆的牌照安排，順應24萬個寵物家庭的結構性需求，讓餐飲與零售業者有制度空間設計「寵物友善」服務和產品，以真實交易檢驗模式優劣，而非由政府代替市場做判斷。這種「打開閘口，不包辦創新」的邏輯，正是促進商業活力的關鍵。

更關鍵的是，勞工與人才政策需要精準對焦，避免相互抵消。然而，若整體人才與勞工政策在門檻、配額或實操細節上過緊，容易使上述善意打折扣。企業決策遵循經濟理性——當本地前線與技術人手持續短缺、成本上升，而政策缺乏可預期且可校準的補位機制時，企業會用外判、跨境分工或轉移部分工序作為自然回應。以餐飲業為例，中央廚房與冷鏈供應成熟，部分前期加工工序轉到內地，以規模效應降低成本，是「防守式優化」而非「外逃」。但在本地層面，其後果是基層與技術崗位進一步外移、失業與稅基受壓，跟「保就業、促產業」的政策初衷背道而馳。這提醒我們：不理解商業模型的管制，最終會把價值鏈推向香港之外。

勞工人才政策應堅持「本地優先+精準補位」

因此，勞工與人才政策，應堅持「本地優先＋精準補位」雙軌方案。其一，建立透明且動態更新的「缺工清單」，明確工種、工時與時限，讓企業有可預期的人力安排，也令保護勞工聚焦於真正風險點。其二，為已納入學術與職專路徑的非本地學生，設計更順暢的實習、兼職與轉正銜接，並簡化相關簽證流程，鼓勵企業「邊學邊用、以用代訓」。其三，以數據監測與標準化技術指引，替代過度的事前逐案審批，把監管重心轉向「事中事後」，以此降低合規程序的不確定性、提高執行一致性。

從治理哲學出發，政府要做的是把規則、效率與確定性做到極致：推行「一次提交、並聯審批、限時辦結」，公開各項審批的法定與承諾時限，逾時問責；落實「負面清單＋事中事後監管」，使企業知道「能做什麼」而非被「可能不行」困住。

結語很簡單——好政府不是代替市場做生意，而是在規則、效率與確定性上達到極致；好企業不等待補貼，而是在自由競爭中，把創意變成價值，把效率變成利潤。當政府聚焦促成，而企業專注創造，降低成本的機會、創意，自然會冒出來，投資自然提高；高端旅遊與本地產業升級，將形成雙輪驅動，為就業、稅基與城市品牌帶來實質提升，讓市民切實感受到經濟復元與生活品質的同步向上。這正是我們期待的善治和共贏。

作者是原民政事務局長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

