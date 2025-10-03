明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
周永新

周永新：重推公屋「租置計劃」為何踟躕不前

【明報文章】今年施政報告公布前，坊間盛傳政府將重推公屋「租置計劃」，並於施政報告裏解釋措施的具體安排。到了施政報告公布當日，行政長官李家超對租置計劃零着墨，公眾難免諸多猜疑。其後，李家超被問及是否不再推出租置計劃，他的回應是：現時有39個屋邨納入計劃，仍有共3.1萬個租置單位未售出，加上租置屋邨的管理問題仍在研究如何解決，所以「現階段並非是適合作決定的時間」。

李家超的說話，令不少期待政府重推租置計劃的團體和政黨感到失望；傳媒在報道施政報告民生福利部分上，也頓時失去重心。

對於政府應否出售公屋，筆者的一貫立場是：公屋居民要成為業主，如果能夠在出售資助房屋以外多一個渠道，措施的原意是好的；但1998年時任特首董建華為了達到七成家庭自置居所之目的，大規模出售公屋，當時已有意見批評政府未做好準備，而後來衍生例如屋邨管理等問題，亦未提出妥善解決方案。所以，現在政府若要重推租置計劃，以下3個問題，必須深入探討和思量。

公屋業主與租戶 權利責任不一樣

第一，是關於出售公屋之後的屋邨管理，除非出售的是屋邨全部單位，否則其中有些單位是出售的、有些單位是租住的，管理上必然出現問題。例如屋邨公共空間的管理，由誰負責？做大維修或重建時的費用，如何攤分？有意見認為，出售後的屋邨管理應全由房屋署負責；就算技術上可以解决，但法理上，這是說不通的，因為業主對所持單位的權利和責任，與租客並不一樣。

第二，是關於出售公屋的定價。出售的公屋不應賤賣，必須取回成本，這是房屋署和公眾的共識，因為市民入住公屋已得到政府資助，現在若以超低價購買自己單位，實在太過分了！不過，取回成本只是定價的底線；如何為個別屋邨的單位定價，卻費煞思量。從公屋居民角度看，他們若要購買自己單位，相信也要看單位大小、方向、高低層等因素，然後決定是否接受政府的訂價。簡言之，出售公屋的訂價涉及多個變數，政府重推租置計劃時必須詳細和清晰解說。

第三，是出售公屋之目的是什麼？是否能夠達到從置業階梯上流之目的？筆者從以下三方面討論。

首先，現在所講的置業階梯，一般是指先入住公屋，然後購買出售資助房屋，再轉向私人市場成為業主；但這並不是全部市民置業必經之路。實情是：一般市民的置業經驗，是在私人市場購買物業，或申請出售資助房屋。至於現在約30%居於出租公屋的人口，他們獲配公屋單位，原因是他們住屋有困難，需要政府協助。筆者不認為會有市民以入住公屋為他們置業的起步點，這種說法並沒有根據；公屋居民是住了一段長時間後，才想到置業。

其次要討論的是，公屋居民要成為業主，重推租置計劃並不是他們置業的唯一選擇。自「居者有其屋計劃」於1978年推行以來，居屋便成為公屋居民成為業主的常經途徑；加上近年推出的「綠置居」，政府可說是已提供多種渠道協助公屋居民置業，當然政府之目的也是為了公屋居民能夠騰出單位再作分配。

換言之，政府要協助基層市民置業（包括公屋居民），出售資助房屋發揮的作用最為重要。這也解釋了為什麼李家超在今次施政報告推出「豐富置業階梯」6招，而非重推租置計劃。

「豐富置業階梯」的意義和作用

這6招是什麼？其中包括︰把出售居屋的綠白表配額比例調整至「五五比」；增加「白居二」配額至7000個；增加「白居二」批准信數額，讓配額得以盡用；提升居屋及綠置居較大單位的比例；放寬居屋及綠置居的轉讓限制年期；及推出房委會「長者業主樓換樓計劃」。

綜觀以上6招，看來目的有以下兩個：一是令收入有限的市民（特別是年輕夫婦），有更大的置業機會，因為他們申請居屋的中籤率將會提高，出售資助房屋的數量隨「白居二」配額增多也會增加；二是讓公屋居民有更大誘因購買出售資助房屋，因為將來興建的居屋和綠置居單位，面積將會寬敞一些。同時李家超提出，把輪候公屋時間於2026/27年度降至4.5年，顯示政府沒有為了「豐富置業階梯」而忽略基層市民的住屋困難。

最後要討論的是，政府若不重推租置計劃，就是窒礙置業階梯上流嗎？筆者想指出的是，置業階梯上流屬於宏觀社會階層流動的一部分；而公屋在促進階層流動方面所發揮的作用，實在不遜於協助公屋居民成為業主。君不見，今天社會上眾多有傑出成就的人，不少坦言孩童時在公共屋邨長大；而正因公屋租金廉宜，家庭才能夠讓他們有上流機會。就是到了今天，剛入住簡約公屋的居民，深感生活得到改善之餘，也間接增加他們向上流動的信心。因此，市民獲配公屋單位那天開始，他們在社會階層流動上已踏出第一步；將來能否進一步購買出售資助房屋，或在私人市場置業，就要憑自己努力了。

重推租置計劃 只會「添煩添亂」

筆者還有兩點要補充：一是政府若然重推租置計劃，對重整置業階梯有什麼幫助？二是對私人物業市場有什麼影響？在施政報告公布之前，有消息指政府如果重推租置計劃，將以20至30年樓齡的屋邨為目標。倘消息屬實，那些居於目標屋邨的戶主購買自己單位，為的是什麼？有傳媒訪問其中一名女士，她的答案是把單位留給女兒，也避免同住的女兒日後收入多了，自己可能成為「富戶」。從這個例子可見，戶主願意購買自己單位，目的並非為了在置業階梯上流，而是為了下一代福祉，避免他們將來變成「無殼蝸牛」。

公屋戶主購買自己單位，或有不同目的，但購買單位的戶主，看來多是已退休或快將退休的人（因為他們在公屋已居住了二三十年），這對置業階梯上流有什麼作用？若然要協助年輕一代置業，現在施政報告推出的優化出售資助房屋措施，看來效果會更顯著，又何需重推租置計劃「添煩添亂」？

至於重推租置計劃對私人物業市場的影響，現在看不出有什麼效用，甚至一些正在繳交「富戶」租金的公屋戶主，既有機會購買自己單位，可能放棄在私人市場置業。以1998年那次出售公屋為例，當時買了自己單位的公屋戶主，只有極少數（約8000戶）補地價之後賣出；他們或他們的子女，是否上流購買出售資助房屋或私人物業，筆者沒有數據。這樣，租置計劃作為置業階梯的第一層，從何講起？

總結而言，政府重推公屋租置計劃，必須有清晰目標；單是為了重整置業階梯的理由，欠缺說服力。

作者是港大社會工作及社會行政學系榮休教授

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[周永新]

相關字詞﹕周永新

上 / 下一篇新聞