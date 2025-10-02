陳帆川：這是正式錄用的「王室清潔KOL」嗎

專門報道傳媒業動態的英媒「Press Gazette」自從推出訂閱制後，積極地以踢爆行內糗事為賣點，揭發主流傳媒屢遭AI（人工智能）假扮的專家和記者蒙騙而誤登假新聞。但業界似乎沒有汲取教訓，紛紛將一名自稱為王室前清潔女工的Anne Simmons捧成「清潔界KOL（網紅）」。

《太陽報》報道題為〈我曾在白金漢宮任清潔工，保證Tesco這個只花69便士的清潔小妙招能夠將窗戶洗得光潔如新〉；《每日郵報》的文章題為〈一名王室管家揭秘3種用於浴室春季清潔的超市入手之選〉；《紐約郵報》的文章標題則是〈國王查理斯禁止白金漢宮使用這兩款家居用品〉。

上述報道皆來自Simmons的訪問，完美地糅合兩個小報讀者熱愛的話題——「王室」與「清潔」。奇怪的是，她能夠無視王室職工所簽署的保密協議，公然披露白金漢宮內幕與家庭成員習慣，直接為多家名不經傳的家庭清潔、裝修用品甚至線上賭博網站當代言人，在訪問植入相關宣傳。

公關公司發稿 媒體集體擺烏龍

Press Gazette調查發現，這些稿件並非由媒體採訪Simmons寫成，而是由公關公司向各大媒體直接發稿，讓編輯改寫刊登，「慳水慳力」，代價是要刊出贊助商名字，並連結至該些商業網站，提升其搜尋排名。

主流傳媒對類似的新聞稿司空見慣，沒理由看不出可疑之處；即使對題材感興趣，也至少該聯絡Simmons親自採訪作實。然而這次最先登稿的，是大名鼎鼎的《泰晤士報》，題為〈如何讓白金漢宮煥然一新？且聽王室清潔工娓娓道來〉，內文引述Simmons指白金漢宮在迎接美國總統特朗普前深層清潔。估計各份小報誤信業界龍頭《泰晤士報》已核查新聞稿內容，於是爭相出稿，豈料集體擺烏龍。

Press Gazette表示，經查證後確認，白金漢宮職員或外判商職工，以至入職前的強制安全審查，也從沒出現「Anne Simmons」。涉事公關公司並無回覆記者。至於《泰晤士報》等多份報章則在接到查詢後抽起稿件，原因不言自明——大家都是求求其其照稿登，今次被同行逮個正着。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]