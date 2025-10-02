明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
陳帆川

陳帆川：這是正式錄用的「王室清潔KOL」嗎

【明報文章】自稱曾效力英國王室的清潔女工登上各大英媒，分享「我們從來不用洗碗機——以35便士保持碗碟光潔亮麗的秘訣」等清潔貼士，非常有看頭。問題是，緣何堂堂王室員工於離職後能夠肆無忌憚大爆王宮細節，而且為名不經傳的品牌大賣廣告，攻佔師奶市場？

專門報道傳媒業動態的英媒「Press Gazette」自從推出訂閱制後，積極地以踢爆行內糗事為賣點，揭發主流傳媒屢遭AI（人工智能）假扮的專家和記者蒙騙而誤登假新聞。但業界似乎沒有汲取教訓，紛紛將一名自稱為王室前清潔女工的Anne Simmons捧成「清潔界KOL（網紅）」。

《太陽報》報道題為〈我曾在白金漢宮任清潔工，保證Tesco這個只花69便士的清潔小妙招能夠將窗戶洗得光潔如新〉；《每日郵報》的文章題為〈一名王室管家揭秘3種用於浴室春季清潔的超市入手之選〉；《紐約郵報》的文章標題則是〈國王查理斯禁止白金漢宮使用這兩款家居用品〉。

上述報道皆來自Simmons的訪問，完美地糅合兩個小報讀者熱愛的話題——「王室」與「清潔」。奇怪的是，她能夠無視王室職工所簽署的保密協議，公然披露白金漢宮內幕與家庭成員習慣，直接為多家名不經傳的家庭清潔、裝修用品甚至線上賭博網站當代言人，在訪問植入相關宣傳。

公關公司發稿 媒體集體擺烏龍

Press Gazette調查發現，這些稿件並非由媒體採訪Simmons寫成，而是由公關公司向各大媒體直接發稿，讓編輯改寫刊登，「慳水慳力」，代價是要刊出贊助商名字，並連結至該些商業網站，提升其搜尋排名。

主流傳媒對類似的新聞稿司空見慣，沒理由看不出可疑之處；即使對題材感興趣，也至少該聯絡Simmons親自採訪作實。然而這次最先登稿的，是大名鼎鼎的《泰晤士報》，題為〈如何讓白金漢宮煥然一新？且聽王室清潔工娓娓道來〉，內文引述Simmons指白金漢宮在迎接美國總統特朗普前深層清潔。估計各份小報誤信業界龍頭《泰晤士報》已核查新聞稿內容，於是爭相出稿，豈料集體擺烏龍。

Press Gazette表示，經查證後確認，白金漢宮職員或外判商職工，以至入職前的強制安全審查，也從沒出現「Anne Simmons」。涉事公關公司並無回覆記者。至於《泰晤士報》等多份報章則在接到查詢後抽起稿件，原因不言自明——大家都是求求其其照稿登，今次被同行逮個正着。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

相關字詞﹕陳帆川

上 / 下一篇新聞