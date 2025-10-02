明報新聞網
觀點
方可成

方可成：「盧德主義」復興：Z世代對數碼媒體技術的反思與反抗

【明報文章】上個周六（9月27日），在美國紐約曼哈頓著名的空中花園「高架公園」（High Line）裏，上演了一場別開生面的集會。集會的名字是「S.H.I.T.P.H.O.N.E.」，一個極具挑釁性的縮寫，其全稱是「對信息技術的刻薄仇恨及我們新自由主義體驗的激情失血」（Scathing Hatred of Information Technology and the Passionate Hemorrhaging of Our Neo-liberal Experience）。

參與者大多是年輕人，他們頭戴用彩色文件夾自製的尖頂帽，模仿神話生物「地精」（gnomes）的形象，因為地精代表一種質樸、親近自然的非數碼美學。每頂帽子裏都貼着一張紙條，上面寫着對AI（人工智能）數據中心、算法成癮等問題的批判。還有人打扮成「iPad寶寶」模樣，身上貼着一個巨大的假手機屏幕，上面佈滿了Tinder、Subway Surfers、Cocomelon等令人上癮的應用程式圖標，諷刺意味十足。

一場狂歡背後的「盧德復興」

這場狂歡式的抗議，最終在對蘋果產品的「審判」和砸毁中達到高潮：一部iPhone、一台iPad和一台Mac電腦，被石頭砸得粉碎。

這場集會並非偶然——它代表了年輕一代對數碼技術和社交媒體的反思與反抗，發展到一個新階段。這背後的潮流，被一些人稱為「盧德主義」（Luddism）的復興。「盧德主義」這個名字，來源於18世紀英國紡織工人領袖盧德（Ned Ludd）。他當時帶頭砸爛了紡織機，由此被視為反工業化、反科技的代表人物。

參加上周六紐約集會的，有眾多草根團體，而且大部分都是「Z世代」（出生於1997至2012年間）年輕人發起的團體。這群年輕人正在重新定義AI時代的盧德主義，令它不再是一個帶有貶義的陳舊標籤。

在這場「盧德復興」運動裏一個頗有影響力的團體，是紐約一群中學生幾年前創立的「盧德派俱樂部」（Luddite Club）。在這個俱樂部成立的最初兩年裏，每個周日，無論颳風下雨甚至下雪，成員們都會在布魯克林一個公園集合，不使用手機。在公園裏遠離人群的一處土丘上，這群年輕人找到屬於自己的精神領地。

在那裏，他們坐在木頭上，圍成一圈，有人專注地速寫，有人安靜地畫水彩畫，有人閉目傾聽風聲，還有許多人沉浸在厚重的書籍裏——陀思妥耶夫斯基（Fyodor Dostoevsky）的《罪與罰》、斯皮格曼（Art Spiegelman）的《鼠族》，或是波愛修斯（Boethius）的《哲學的慰藉》。他們崇拜湯普森（Hunter S. Thompson）、凱魯亞克（Jack Kerouac）這樣放蕩不羈的作家，熱中於閱讀批判技術的作品，例如馮內古特（Kurt Vonnegut Jr.）的《自動鋼琴（Player Piano）》。天氣好的時候，他們會在公園裏搭起吊牀，躺在裏面舒服地看書。

這股浪潮不僅限於紐約的街頭。同一天，於英國倫敦，一場名為「打破陰霾」（Breaking the (G)loom）的活動，為「AI迴避者」提供了交流空間。於美國哥倫比亞大學，一場名為「新盧德主義：現代工作場所的技術與抵抗」的學術會議，也將於今年11月初舉行，會議匯集了頂尖的盧德主義思想家和組織者。

在這場新盧德運動的背後，是年輕人對科技的普遍焦慮和深刻反思。

例如，24歲的哈佛大學研究生Gabriela Nguyen發起了一個名為「APPstinence」的組織——「App」指的當然是手機應用程式，而這個名稱的諧音「abstinence」意思是「節制」。她將自己在矽谷的成長經歷比作「實驗室裏的老鼠」：她這一代人是伴隨着iPad、智能手機和社交媒體長大的第一代「測試對象」，如今正親身承受其帶來的負面影響。

Gabriela於15歲時就意識到問題的嚴重，當時她發現自己完全被Instagram分散了注意力，完成簡單的家庭作業都需要好幾個小時。這種「黏在屏幕上」的感覺，令不少人覺得極易上癮，又極其危險。

盧德主義的真正核心

這種個人焦慮，與更廣泛的社會問題緊密相連。社會心理學家Jonathan Haidt的研究，記錄了Z世代創下歷史新高的抑鬱水平：人們普遍感到，算法被蓄意設計來使人上癮，並削弱我們的注意力；運行AI所需要的大規模數據中心和算力中心，正在吞噬農田、能源和寶貴的淡水資源；而AI則搶走了年輕人的入門級工作機會。

新盧德運動的參與者認為，他們的聲音——及所有真實人類的聲音——已經被矽谷的機械人和AI所壓制、利用和取代。於這樣的背景下，新一代年輕人自豪地將盧德主義作為反抗的徽章，用以對抗一個他們視為由科技寡頭和威權主義者所主宰的世界。

其實，正如科技作家Brian Merchant在他的Blood in the Machine: The Origins of the Rebellion against Big Tech一書裏指出，最早的盧德主義也不是簡單的反對科技。19世紀初的英國盧德分子，並非盲目仇視所有機器；作為技術熟練的紡織工匠，他們真正反對的是廠家利用新型機器來破壞他們的勞動自主權、降低他們工資，並使他們的精湛技藝變得廉價的剝削體系。

同樣，今天的新盧德主義者砸毁iPhone或抵制AI，其矛頭也並非指向技術本身，而是指向技術背後那套由矽谷巨頭主導的、以剝削用戶數據和注意力為基礎的商業模式。當抗議者喊出「AI搶走了入門級工作」，或批判「零工經濟」時，他們正是在重演歷史上的盧德主義者對「去技能化」（de-skilling）和勞動者權力被削弱的抗爭。

因此，盧德主義的真正核心，是反對以技術為名的剝削和權力集中。

從戒斷到重建：尋找真實世界聯結

眼下這場新盧德運動，並非僅僅為了破壞和抗議，其更深層目標是倡導一種全新的生活方式，重新建立真實世界中的人際聯結。

上文提到的哈佛大學學生Gabriela，在嘗試了限制屏幕時間等多種方法失敗之後，意識到需要更徹底的解決方案。 她創立的「APPstinence」為此提供了一套名為「5D戒斷法」的實際方法：首先減少（decrease）使用應用程式，然後停用（deactivate）帳號，接着刪除（delete）應用程式，並重複這些步驟，直到你降級（downgrade）到一部功能簡單的「過渡設備」（如翻蓋手機），最終完全離開（depart）這個數碼生態系統。

Gabriela自己就主要使用一部沒有社交媒體、推送通知或電子郵件功能的Light Phone II「笨手機」。 她認為，一旦徹底擺脫這些產品的控制，就能夠找到一直在尋求的內心平靜，並改善專注力、促進面對面交流。

除了個人戒斷，這場新盧德運動還組織了豐富的線下活動。例如於紐約展望公園（Prospect Park）舉辦的「重新聯結戶外活動日」，讓參與者把手機鎖起來，花一天時間參加躲避球、拔河等戶外遊戲，在真實的互動裏建立友誼。

正如Gabriela所說：「離開數碼世界，真正擁抱現實世界，是Z世代的成年禮。」這場運動表明，愈來愈多年輕人正在覺醒：他們相信真正的生活，不在於屏幕上的點讚和無盡的滾動，而在於每一次真實互動、每一次真誠歡笑，及每一個在現實世界裏建立的深刻聯結。

逃離華麗但虛假的數碼景觀

法國思想家德波（Guy Debord）在《景觀社會》（The Society of the Spectacle）中預言，現代社會裏，人與人之間的直接社會關係已被圖像所中介的「景觀」取代；生活本身已經遠離，人們活在對生活的表象之中。這場新盧德運動，尤其是它對「真實的人在真實的時間/實時互動裏」（real people in real time）和「具身體驗」（embodied existence）的強調，可以被看作是對「景觀社會」的一次集體反叛。

社交媒體上的完美生活、算法推薦的無窮無盡短視頻，乃至AI生成的「自動化口水」（automated slop），共同構築了一個華麗但虛假的數碼景觀。當參與者選擇在公園裏舉行拔河比賽，而不是在手機上點讚；當他們選擇面對面交流，而不是發送「meme表情包」的時候，他們正試圖從被圖像統治的景觀中逃離，重新尋回德波所說的「真實生活」。砸毁手機這一行為，因此也具有強烈的象徵意義——它不僅是砸碎一個物理設備，更是砸碎那個囚禁着真實體驗的「景觀」屏幕。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院副教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

