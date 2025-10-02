洪雯：重塑階層流動 構建「橄欖形社會」（一）

培育中產 是社會穩定發展的關鍵

4年前，我在拙作《兩個香港的彌合之路：拆解經濟深層次矛盾》裏指出，現實中其實存在着「兩個香港」，即我在書裏所述的「一號香港」（或「精英香港」）與「二號香港」（或「基層香港」）。

作為國際金融中心、資本流通平台、「超級聯繫人」的「一號香港」，集合了香港現階段的主要優勢和國際功能，是全球化之下的贏家，但能夠受益的主要是精英階層；而大多數中產和基層市民賴以安身立命的「二號香港」，於過去多年出現了競爭力弱化、產業空心化和單一化、新的經濟增長點難以形成、階層固化、年輕人和基層向上流動通道狹窄等現象。現實中，平行時空裏的「兩個香港」幾乎沒有交集。

「兩個香港」的分野，既存在於經濟功能、產業構成、政策資源、國際競爭力、未來發展潛力等範疇，也存在於社會分層的層面。從社會分層的視角來看，香港之所以裂變成為了兩個部分，中間橫亙着難以跨越的鴻溝，正是因為中產階層沒能成長壯大，甚至出現萎縮。

中產階層是社會裏介乎於精英階層與低收入階層之間的連接部位，被廣泛譽為社會的「穩定器」和「緩衝墊」，及防止階層斷裂的「黏合劑」。中產階層在社會裏所佔份額愈大，意味着經濟愈有動力、收入分配愈合理、階層差距愈小、社會愈趨穩定；反之，社會就會走向兩極分化，甚至出現階層斷裂的風險。那麼，誰是中產？

誰是中產

「中產階層」（middle class）這個詞被全世界廣泛運用和研究，其準確定義卻是一個難題。

經濟因素是定義「中產」的最主要角度。眾多研究從收入水平、消費水平、資產水平等經濟維度來定義中產，我在此不詳細引述。廣泛的文獻查閱表明，全球至今沒有一個清晰而具體的、被廣泛認可的「中產」界定。

在經濟角度之外，不少研究亦從其他視角來定義「中產」，例如教育程度、職業、社會地位、價值觀與生活方式、群體自我認同，甚至社會政治取態等。但這些定義方式均存在一定的主觀性，爭議較大，更無法定量。

若是參考內地有關中產階層的國家政策，就會發現國家文件中用「中等收入者」來指代這一個群體，而不用「中產階層」或「中產階級」的提法。比如，2002年中共十六大報告提出「以共同富裕為目標，擴大中等收入者比重，提高低收入者收入水平」。自此，「擴大中等收入者比重」的提法，持續出現在之後的諸多中央重要文件裏，成為國家明確的政策目標。但何謂「中等收入者」，國家文件卻也沒有給出具體定義。

從大量文獻可見，「中產」的界定是一個言人人殊的難題，不可能對這個群體劃出一條清晰而又普遍接受的界限，本文亦不打算就「中產」給出一個具體定義。

結合香港自身情况，本文所指的「中產階層」，一般情况下是指具備一定經濟水平、擁有相對穩定的職業、享受相對舒適的生活質量的人群。這樣的定義雖不甚明晰、難以精確定量，卻不妨礙我們深入探討如何在香港擴大這樣的人群。

中產難定義 但重要性無庸置疑

雖然中產階層的具體定義難有共識，但對於擴大中產階層的重要性，全世界幾乎一致肯定。

中產階層經濟獨立，不依賴社會福利作為生活來源。他們甚至是納稅人、企業家、創業者，為社會提供稅收和多元就業來源。中產通常受過中高等教育、有穩定職業，是全社會人力資源的中堅力量，是經濟運行、產業發展、科技創新的中流砥柱。

另外，中產階層已經超越了基本生存的需求，在消費行為上更多元化，注重品質、個性化、創新性、生活和精神體驗等，是重要的市場消費力量，其需求能夠帶動有關產業發展，促進科技創新和產業升級。

所以，當中產階層規模足夠大，將有利於提升全社會整體勞動力的素質，並成為激發經濟活力的主要源泉，及推動科技創新、產業結構優化和升級的主要驅動力。

此外，中產階層被譽為社會穩定的「壓艙石」。貧富差距懸殊和兩極分化，會導致社會撕裂和動盪。而中產階層是富裕與貧窮階層之間的連接點，其壯大將直接減少貧富差距，緩解貧富階層之間的矛盾，彌合社會裂痕。

中產階層通常較理性務實，他們作為社會發展的受益者，社會態度會更溫和理性，不希望看到既定的秩序受破壞，有利於營造穩定的社會環境。他們的價值觀，更為強調個人成就、自我實現和社會責任，願意參與社會事務，為改善社會環境和發展社會事業作出貢獻，是社會進步的積極力量。故此，穩固並擴大中產階層，成為眾多國家的政策目標。

走向「橄欖形社會」

過去20多年間，隨着香港產業結構進一步走向單一化和空心化，及房屋結構出現惡化、房屋階梯斷裂（這些問題我過往多次在本欄詳述），向上的階層流動整體趨於放緩，甚至停滯。這個過程中，不排除部分中產階層向上流動成為富裕階層，惟亦有部分人向下滑落至基層。同時，基層向上流動成為中產的機會出現下降迹象。

兩種趨勢之下，中產階層在社會裏所佔的份額停滯，甚至萎縮。當「精英香港」與「基層香港」之間的連結部位縮小，社會結構便出現了中間塌陷、兩極分化，從而裂變成「兩個香港」。

這樣的社會結構，類似日本管理學家大前研一提出的「M形社會（M-shaped Society）」，即社會結構當中出現明顯的兩極分化現象，特點是中產階級逐漸萎縮，富裕階層與貧窮階層的比例增加，形似字母「M」的形狀。於M形社會中，階層流動性降低，不僅經濟發展受限，更由於貧富兩極之間缺乏連接，出現階層斷裂的風險，政治上的分歧可能會激化，或會導致出現極端思潮，社會的穩定性因而受到威脅。

欲彌合「兩個香港」，最有效方式便是穩固並擴大「兩個香港」之間的連接部位——中產階層。

當中產階層在社會裏的比例逐漸上升，最終超越基層和富裕階層，成為社會的主體時，社會結構將呈現出中間大、兩頭小的「橄欖形」。這是一種更平衡、穩定、可持續的理想社會結構，也正是「兩個香港」走向彌合的結果（見圖）。所以，培育中產、重塑階層流動，以此彌合「兩個香港」，最終走向「橄欖形社會」，便是我的願景。

在這樣的願景下，我長期思考的問題是：我們該如何在香港培育中產？如何令今日的基層和青年人成為明日的中產？下周續談。

作者是立法會議員

