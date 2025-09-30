聞正聲：多管齊下見真章：「垃圾收費」非唯一 香港減廢策略破迷思

垃圾棄置量持續下降

首先，沒有實施「垃圾收費」時間表，跟「欠社會合理交代」壓根兒是兩碼子的事。政府對社會的交代，僅在於能否真切落實減少都市固體廢物的願景，而「垃圾收費」從來不是減低垃圾棄置量的唯一選項。正如環境及生態局長謝展寰在網誌所述，政府推動減廢回收的決心，以及於2035年達至「零廢堆填」的目標絕不會改變。

具體數字告訴我們，現屆政府透過增加回收配套，及加強公眾教育和宣傳，香港垃圾棄置量持續上升的趨勢已被扭轉，棄置量由2021年平均每日11,358公噸，逐步減至2024年平均每日10,510公噸，減少達7.5%；人均棄置量亦由2021年每人每日1.53公斤的高位，逐步降至2024年每人每日1.4公斤，下跌更達約8.5%。

持續擴展社區回收網絡

政府的宣傳教育及積極完善回收網絡，都大大提高了市民攜手減廢回收的動力和決心。以「綠在區區」社區回收網絡為例，以往即使市民有意參與回收，但礙於寓所附近，甚至是所屬社區無合適回收點，最終只好將可回收的「垃圾」丟棄。

在政府不懈努力下，「綠在區區」回收量於過去兩年大增，2024年收集的回收物逾4.15萬公噸，較2023年大增近六成；今年上半年回收量，較去年同期再增加約兩成。現時全港已有800多個公共回收物收集點，政府表明會繼續擴展社區回收網絡，亦銳意更多利用智能回收設備，務求以更低成本擴大回收網絡。

廚餘方面，現時佔棄置於堆填區的都市固體廢物近三成。政府深明提高廚餘回收的重要，故已計劃今年內增加全港住宅的智能廚餘回收桶或廚餘收集設施至約1600個，並在更多合適地點設置公眾廚餘回收點。此外，利用科技發展提高廚餘回收成本效益，亦有助鼓勵回收業界更積極參與廚餘回收項目。

「走塑」文化 逐漸建立

政府近年積極推動「走塑」，從源頭減少使用即棄膠餐具和其他塑膠產品。自管制即棄塑膠的法例於去年4月實施以來，餐飲業界積極轉用環保替代品。環保署亦無停步，持續鼓勵業界試行其他非塑膠容器，協助業界優化產品設計和供應鏈，以進一步「走塑」。除了業界配合，市民生活習慣亦有改變：自攜餐具和「走塑」風氣日盛，有助加強整個社會的減廢成果。

上述種種舉措，盡顯現屆政府減少都市固體廢物的決心。而即使暫緩實施垃圾收費，市民減廢回收的熱情亦無因此減低。事實是，本港垃圾棄置量繼續下降，今年上半年已減至平均每日10,141公噸，與去年上半年每日平均棄置量相比，已減少約511公噸，跟2021年相比平均每日更減少逾1200公噸。

任何社會政策，若沒有強大民意支持，只會適得其反。多個民調顯示，約七至八成受訪市民認為現階段不應該或不適合推行垃圾收費；物業管理、飲食及清潔業等界別亦指出，面對人手不足和經營挑戰，一旦推行垃圾收費，管理或清潔費將無可避免上升。考慮到這些涉及市民的切身問題，加上垃圾棄置量持續下降，當局暫緩垃圾收費，絕對是體現負責任政府的應有擔當。

對於當局暫緩垃圾收費，昨日在立法會環境事務委員會上，議員普遍表示理解，但同時希望政府可適時重推計劃。謝展寰重申，政府並非永久放棄「垃圾收費」；將來若有需要，會在合適時候實施。他又強調會繼續做減廢回收工作，政府絕對「冇熄火」。

事實勝於雄辯。政府採用「千帆並舉」減廢策略，成效理想，甚至或有望不用興建原計劃設於北都的第三座轉廢為能設施，估計可因此節省三四百億元公帑。抱持「形而上」理念不難，如何真正做到「移風易俗」才是癥結所在。香港在減廢回收上已走上正確軌道，市民意識亦不斷提高，這是政府對社會的最好「交代」，亦是政府「實打實」的政績。

