狄志遠：垃圾徵費應該是香港政策

近年本港廢物棄置量下跌與回收率回升，很大程度源於疫後經濟活動未全面恢復、商業樓宇單位空置率偏高等短期因素，並非結構性的改變。而且，這只是在經濟下滑時期的情况；政府也指香港經濟慢慢復蘇，垃圾棄置量數字整體確實與經濟表現有關。因此，隨着本地經濟狀况改善，垃圾棄置就很可能會回到從前的狀况。

《香港資源循環藍圖2013-2022》的目標，是把人均每日廢物棄置量降至0.8公斤或以下，如今仍距離甚遠（2024年每人每日棄置量為1.4公斤）；到2035年要再減四至五成。光靠宣傳與多設回收點遠遠不夠，這方面，政府需要有具體措施。

逐步鋪路 而非原地踏步

個人理解市民與業界的顧慮——怕亂、怕貴、怕多一重負擔。也正因此，更需要一步一步把路鋪好，而不是停在原地。

「先行先試」，本來就是為了找出問題、及早修補，而不是為暫緩措施找理由。做法應是首先以管理成熟、溝通渠道暢通的地方先行，例如公屋、居屋、大型屋苑、政府大樓，把日常流程理順，包括供應垃圾袋、設置分類點、安排清潔和運輸等，並訂下清楚規矩，對違規者先勸後罰，讓大家有時間適應。每個階段都公開成效，例如每區的棄置量有沒有下降、回收物的品質有否改善、違規的情况如何，令市民看到政策不是說說而已，而是確實在改善生活環境。

同時，當局要擴闊「綠在區區」網絡，使參與不再麻煩；也要跟再造業界建立清晰回收標準，避免出現「有回收卻無處去」的尷尬。

需有時間表 公開進度接受問責

至於經濟壓力，必須以精準方法紓緩。例如向低收入家庭提供垃圾袋補助或電子回扣，為院舍、學校與非牟利機構提供配額及上門支援，為中小企提供分類設備資助與過渡津貼。這些措施可以把壓力從「一刀切」變成「有人幫忙」，也令大家明白，只要願意配合，負擔是可承受的。

重點是有時間表，也要有問責——時間表要說清楚何時開始、何時擴展、何時全面推行；問責則靠公開結果，定期公布進度和成效，做不到就交代原因、提出修正方案，於限期內改進。

無限期暫緩 只會消磨信心

回到根本：垃圾徵費不是為了收多少錢，而是為了減少垃圾。沒有經濟誘因，就沒有持久的行為改變；沒有行為改變，再多設施配套，也是徒然。把貿易戰、地緣政治與經濟壓力作為暫緩理由，無助於解決問題，也無法說服公眾。

當社會看到政府敢於承擔、善於溝通、勤於修正，阻力自然會轉化為支持；反之，無限期暫緩，只會消磨信心，令已經投入的社區努力慢慢冷卻。

政府應該收回暫緩垃圾徵費的決定，恢復依法落實的時間表，從易到難，有秩序地推行；同時，把照顧基層與支援中小企放在前面，把回收設施和去向打通，並以公開透明的方式匯報成果。只要願意下定決心，把每個環節做好，垃圾徵費就不會是社會的負擔。與其等待一個永遠不會到來的「最好時機」，不如用踏實的安排，創造一個「可以起步、值得堅持」的現在。

作者是新思維主席、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

