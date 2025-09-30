明報新聞網
觀點
林緻茵

林緻茵：部門首長責任制：由概念到實踐的3個問題

【明報文章】新一份施政報告提出建立「部門首長責任制」，相關內容被載於施政報告的〈「一國兩制」行穩致遠 強化治理體系〉篇章，可見是完善選制後的重要治理改革。

事實上，公務員的問責制度與精神及紀律程序，一直存在。例如，《公務員守則》規定「首長級公務員應以身作則，為下屬樹立榜樣，因此其問責標準理應更高」；根據《基本法》制定的《公務人員（管理）命令》，特首亦可依法革除或暫時停止任何公務人員的職務。說到系統性的行政問題，政府內部一向也有申訴專員等調查機制。那麼，為何此刻特首要推出「兩級責任制」，把行政問責變成一個鮮明的議題？

施政報告指明建立責任制之主要目的，還包括把政治及行政問責「更好銜接起來，並說明兩者的角色」。就此，我們暫時未從官員口中聽到更詳盡解釋。惟於實踐層面，行政與政治責任的區分，往往知易行難。兩個制度應如何結合，方能達至特首提出的「系統化、公平化、效率化」？

為何要提部門首長責任制？

從完善選舉制度後的行政與立法關係，及議會文化可見，新制度下的「行政主導」，已不再只是以往那種「由行政機關主導政策制訂程序，但未必能把政策推到底」的行政、立法及社會互動。如今，行政機關的政策一般不會遭遇重大阻撓，除非由其自行撤回。在此格局下，立法會議員以大局為重，傾向修正而非反對，或在留意到問題後會私下與政府溝通，避免公開質疑；在缺乏議會的聯動下，傳媒的批判性也相對降低。當事故涉及重大行政疏忽或醜聞，以往除了成立專責小組，立法會亦曾數度運用權力及特權條例開展調查；但如今，立法會動用調查權力的機會已大為降低。

因此，能夠維持行政機關管治質素的動力來源，除了中央政府，主要仍來自行政機關內部，包括公務員隊伍。故從爭取公眾支持的角度而言，推行「部門首長責任制」，或能夠說服公眾在新制度下行政機關依然具備自我監察的能力；從危機管理角度看，要求部門首長承擔主體責任，亦能避免部門問題擴散至整個政府，為危機「止血」。

（1）部門首長會主動調查自己部門嗎？

內部調查往往會出現一個情况，就是首長總會考慮外界對他們及其掌管部門的觀感。這心態並非公共行政獨有現象：任何公私營機構的管理層，對於所屬機構或下屬被徹查，總會有維護心態。這種心態，不一定出於私利，也可能是基於維持部門士氣的考量。「部門首長責任制」第一級調查，可由部門首長主動啟動，亦可以由局長指示部門首長啟動。若機制會公開正在受查的部門名稱，實難想像有哪個部門首長會願意公開調查自身部門；相較之下，更合乎人性與部門利益的選擇，多半是私下把問題處理掉。

至於第二級調查，若涉及嚴重、廣泛或重複的系統問題，甚至關乎部門首長本人，便由司局長啟動。不過，無論是局長還是司長，都不能視任何部門的問題為跟整個政府聲譽無關。以備受批評的「買錯冒牌水」事件為例，不僅衝擊了相關部門，亦波及整體的政府採購制度和聲譽。此後，傳媒再揭康文署在為救生員招標購買跑鞋時，棄用知名品牌美津濃而轉向「雜牌」，進一步引發外界對其他部門採購程序及結果的關注。

當一個部門出事時，司局長想置身事外，幾乎不可能，因為在很多市民眼中，政府是一個整體。尤其，責任制針對的，是系統性而非偶發性的問題，牽涉的層面和利益更廣。基於公眾觀感，是否啟動調查，往往涉及政治考量，而內部自我監察也難以完全消除公眾對政府整體運作的質疑。這也正是外部監察不可或缺的原因。

（2）由誰啟動機制？

為避免令公眾產生政府「自己查自己」的觀感，第二級調查會透過「公務員敍用委員會」開展，並可邀請專家參與調查。此安排雖可維持一定獨立性，惟調查程序本身仍涉兩個需釐清的問題：

就機制的啟動權，官員長期身處同一體系，未必能夠及時察覺系統性的問題和其源頭，往往需要外部視角輔助。在新政治格局下，即使立法會和傳媒甚少與政府對着幹，他們仍然是普羅市民申訴的對象。除部門首長與司局長，立法會是否有權要求行政機關就系統性的問題展開調查？若立法會無法直接啟動機制，較理想的安排是賦予其提出「啟動建議」的權力，並要求行政機關於限期內給予書面回應與說明理據的權力。

換言之，責任制亦須將「不啟動的責任」制度化——當出現明顯具系統性而仍未啟動調查的情况，部門首長應負公開說明之責。這正是問責制中「問」的精髓：可被追問並須公開解釋（answerability）。此外，調查進度和結果，會否作一定程度公開？由於部門系統性的問題可能涉及市民福祉，在不妨礙調查的前提下，調查目標、範圍、方法、結論和補救措施等，應予公開。

（3）行政與政治問責的結合

至於行政與政治問責的結合，一般而言，「行政責任」較強調依法行政和程序正義，「政治責任」不一定涉及法律違規，而是跟政策失敗、公共信任喪失或政治後果相關，更多基於政治倫理或民意壓力。現實中，兩者很難完全割裂——行政問題有可能上升至政治問題；執行層面失誤，也可能是源自政策設計缺陷。施政報告提到一般問題由部門首長調查，嚴重或系統性的問題則由獨立調查小組負責，但未說明調查結果如何影響政治層面的問責。例如，若調查發現問題源於政策設計缺陷，是否會觸發對司局長的政治問責？若無清晰銜接機制，可能導致政治委任層將責任推卸至行政層面，或行政層面承擔過多政治決策失誤的後果。

「部門首長責任制」要奏效，關鍵不在命名，而在程序設計與執行決心。倘制度目的是希望使市民相信政府重視問責，那就要考慮制度的設計（如啟動機制等）能否達到這目的。當啟動機制的渠道愈少，或公開的調查資訊愈少，能夠達到目的之機會就愈低。當外部的監察變得薄弱，官員和公務員的問責意識或多或少會受影響。如要透過內部監察推動問責，更需靠政治領導層示範問責文化。否則，所謂的行政問責易流於內部自保、選擇性披露與「輕輕放下」，最終削弱公信與治理效能。

作者是公共政策顧問

