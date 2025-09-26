明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
孫興杰

孫興杰：俄烏衝突的僵局與地緣政治風險外溢

【明報文章】俄烏衝突已陷入僵局，地面戰場和消耗戰也是如此。從9月10日開始，俄軍戰機和無人機頻頻進入北約的歐洲成員國領空。在數架無人機進入波蘭領空並被擊落後，俄羅斯戰鬥機進入愛沙尼亞領空並遭到北約戰鬥機攔截。進入波蘭的俄羅斯無人機最初被認為是「誤入」，但波蘭總理圖斯克否認了這一點。俄無人機事件引發北約東翼國家的恐慌。依北約第四條，當任一締約國認為其領土完整、政治獨立或安全受到威脅時，各締約國應共同協商。 9月22日，北約在波羅的海舉行為期4天的聯合軍事演習。俄烏戰場陷入僵局，衝突風險在外溢，大大增加了北約與俄羅斯發生衝突的風險。

俄烏衝突的戰場轉變及僵局

俄烏衝突已進入第四年。烏克蘭和俄羅斯都進入戰時狀態，烏克蘭有三分之一的GDP被投入軍事領域，俄羅斯也大抵如此。在美俄領導人阿拉斯加會晤之後，俄軍加快了夏季攻勢，向烏克蘭發動的飛彈和無人機攻擊增加近50%。即便如此，兩國的僵局也未被打破，空襲與防空形成一種均衡。另外，隨着烏克蘭無人機生產增加，烏軍對俄羅斯縱深目標的打擊不斷增加，並從原來的軍事目標轉向俄羅斯的能源基礎設施，試圖遏制俄羅斯經濟命脈，削弱俄羅斯的戰爭能力。

特朗普重新上台之後，進行了一系列「極限」操作，卻未改變俄烏衝突的基本態勢和邏輯。最大變化是，美國以「退出」刺激了北約歐洲盟國，並且擺脫了援烏的財政負擔，甚至可以從俄烏衝突中大賺軍火利潤。美俄領導人在阿拉斯加會晤的內容，外界不完全知曉，但從特朗普和普京此後表現來看，美國似乎試圖從俄烏衝突中「有限脫身」，一方面不再大幅升級對俄制裁，另一方面通過北約向烏克蘭輸送武器裝備，從而在穩定北約的同時，甩掉北約的國防包袱。

就地緣政治而言，烏克蘭東部以及黑海北岸超越美國地緣政治利益範疇，這可能是俄羅斯在阿拉斯加會晤之後加強攻勢的原因。然而，俄羅斯在烏克蘭戰場的攻勢並沒有達到預期效果。歐洲國家加強了對烏援助，在特朗普「有限退出」戰略之下，歐洲國家順理成章地接過援烏責任。近期，烏克蘭方面還播放了用F-16戰機擊落俄羅斯巡航飛彈的視頻，顯示出烏克蘭防空能力提升。以上表明，戰場僵局已然形成。

與戰場僵局不同的是，烏克蘭無人機部隊大幅加強對俄煉油設施的攻擊，而俄羅斯對於烏克蘭的攻勢似乎辦法不多。此前，俄軍空襲烏克蘭能源、電力基礎設施，帶有一種總體戰色彩，旨在消耗和打擊烏克蘭軍民的抵抗意志。而烏克蘭軍隊的打擊目標更加精準，透過攻擊俄羅斯煉油設施和輸油管道，將戰爭帶到俄羅斯境內，開始影響俄羅斯普通民眾的生活。俄羅斯國內的汽油短缺，打破了過去幾年政府試圖將「特別軍事行動」與國內社會隔離的狀態。此外，烏克蘭無人機若能大規模破壞俄羅斯能源生產，可達到削弱俄戰時財政能力的目標。畢竟，能源是俄羅斯經濟命脈，經濟制裁並不能阻斷俄羅斯石油收入取得管道。對於這一點，特朗普應該不會反對，因為美國也是能源出口國。

綜合來看，俄烏衝突愈來愈變成後勤和經濟的消耗。在特朗普重新執政之後，澤連斯基穩住了歐洲對烏援助關係，這令北約東翼國家變成烏克蘭的大後方。烏克蘭無人機深入俄羅斯數千公里，打擊俄羅斯軍事和能源目標，但俄軍無法打擊烏克蘭的戰略縱深。近期，俄羅斯戰鬥機和無人機屢屢進入北約成員國領空，不僅是測試北約的能力和意志力，也反映出俄軍面臨的戰略困境。要突破消耗戰困局，俄軍需要打擊烏克蘭後勤補給線，必然會引發與北約的對抗升級。當然，美俄首腦會晤之際，是否就此達成共識，不得而知。即便有默契，也是不可靠的。特朗普已表示，美國將保護波蘭和波羅的海國家，畢竟關乎美國在北約的信譽。

衝突外溢風險在上升

俄烏衝突外溢風險，主要表現在俄羅斯對北約國家的襲擾。下一步會不會發生直接對抗，值得關注。另外則表現在，烏克蘭對俄羅斯全境的軍事、能源目標的攻擊，以及作為俄羅斯戰略盟友的朝鮮與俄羅斯的聯繫。

俄烏衝突外溢到北約國家，標誌着這場衝突啟動了冷戰邏輯。俄烏衝突既是中東歐歷史上常見的戰爭衝突，也是俄羅斯與歐洲體系對抗賽局的延續。這兩種戰爭邏輯已表現得非常明顯。俄烏之間既是兩個國家之間的戰爭，也是同一文明內部的正統之爭，當然也是俄羅斯以極端手段復興帝國之夢的努力。俄羅斯在歷史上極少與整個歐洲對抗。19世紀的克里米亞戰爭，和1878年的土俄戰爭，算是兩次例外。這兩次戰爭，俄羅斯基本上都沒有贏。俄烏衝突，某種程度上也可稱為「第二次克里米亞戰爭」。這次俄羅斯戰機的襲擾，恰逢俄羅斯與白俄羅斯舉行「西方-2025」聯合軍演，冷戰期間東西方陣營對壘的劇情似乎再起。冷戰期間，歐洲發生的一系列危機並未引發熱戰，但涉及美蘇兩國信譽之爭。如今，即便是川普，也不願意輸掉面子。因此，俄羅斯的襲擾其實風險極高，尤其是在俄烏已然是熱戰的狀態下。

俄羅斯是歐亞大陸的大國，其廣闊的面積使之擁有連結歐亞的地緣政治能力。19世紀中期之後，俄羅斯便在歐亞之間搖擺，將危機在歐亞之間轉移。19世紀克里米亞戰爭失敗後，俄羅斯加強了在遠東的擴張；日俄戰爭失敗後，俄羅斯重新聚焦巴爾幹半島；朝鮮戰爭之後，歐洲加速冷戰化。如今，俄烏衝突強化了俄朝關係，提升了朝鮮的核導能力與外交運籌空間。當然，這也將歐洲地緣政治風險轉移到東亞，尤其是朝鮮半島。

俄烏衝突風險外溢，將使波羅的海到黑海之間變成地緣衝突地帶。近期，波蘭關閉其邊境口岸，作為中歐貿易重要陸上通道的中歐班列中斷，顯示俄烏衝突已對歐亞大陸的互聯互通造成重大衝擊。波蘭關閉口岸看起來並非大事，背後卻是歐亞大陸地緣政治格局的變化。毫無疑問，沒有穩定的地緣政治環境，經貿合作就是脆弱的。

作者是中山大學國際關係學院教授、副院長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[孫興杰]

相關字詞﹕孫興杰

上 / 下一篇新聞