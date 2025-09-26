孫興杰：俄烏衝突的僵局與地緣政治風險外溢

俄烏衝突的戰場轉變及僵局

俄烏衝突已進入第四年。烏克蘭和俄羅斯都進入戰時狀態，烏克蘭有三分之一的GDP被投入軍事領域，俄羅斯也大抵如此。在美俄領導人阿拉斯加會晤之後，俄軍加快了夏季攻勢，向烏克蘭發動的飛彈和無人機攻擊增加近50%。即便如此，兩國的僵局也未被打破，空襲與防空形成一種均衡。另外，隨着烏克蘭無人機生產增加，烏軍對俄羅斯縱深目標的打擊不斷增加，並從原來的軍事目標轉向俄羅斯的能源基礎設施，試圖遏制俄羅斯經濟命脈，削弱俄羅斯的戰爭能力。

特朗普重新上台之後，進行了一系列「極限」操作，卻未改變俄烏衝突的基本態勢和邏輯。最大變化是，美國以「退出」刺激了北約歐洲盟國，並且擺脫了援烏的財政負擔，甚至可以從俄烏衝突中大賺軍火利潤。美俄領導人在阿拉斯加會晤的內容，外界不完全知曉，但從特朗普和普京此後表現來看，美國似乎試圖從俄烏衝突中「有限脫身」，一方面不再大幅升級對俄制裁，另一方面通過北約向烏克蘭輸送武器裝備，從而在穩定北約的同時，甩掉北約的國防包袱。

就地緣政治而言，烏克蘭東部以及黑海北岸超越美國地緣政治利益範疇，這可能是俄羅斯在阿拉斯加會晤之後加強攻勢的原因。然而，俄羅斯在烏克蘭戰場的攻勢並沒有達到預期效果。歐洲國家加強了對烏援助，在特朗普「有限退出」戰略之下，歐洲國家順理成章地接過援烏責任。近期，烏克蘭方面還播放了用F-16戰機擊落俄羅斯巡航飛彈的視頻，顯示出烏克蘭防空能力提升。以上表明，戰場僵局已然形成。

與戰場僵局不同的是，烏克蘭無人機部隊大幅加強對俄煉油設施的攻擊，而俄羅斯對於烏克蘭的攻勢似乎辦法不多。此前，俄軍空襲烏克蘭能源、電力基礎設施，帶有一種總體戰色彩，旨在消耗和打擊烏克蘭軍民的抵抗意志。而烏克蘭軍隊的打擊目標更加精準，透過攻擊俄羅斯煉油設施和輸油管道，將戰爭帶到俄羅斯境內，開始影響俄羅斯普通民眾的生活。俄羅斯國內的汽油短缺，打破了過去幾年政府試圖將「特別軍事行動」與國內社會隔離的狀態。此外，烏克蘭無人機若能大規模破壞俄羅斯能源生產，可達到削弱俄戰時財政能力的目標。畢竟，能源是俄羅斯經濟命脈，經濟制裁並不能阻斷俄羅斯石油收入取得管道。對於這一點，特朗普應該不會反對，因為美國也是能源出口國。

綜合來看，俄烏衝突愈來愈變成後勤和經濟的消耗。在特朗普重新執政之後，澤連斯基穩住了歐洲對烏援助關係，這令北約東翼國家變成烏克蘭的大後方。烏克蘭無人機深入俄羅斯數千公里，打擊俄羅斯軍事和能源目標，但俄軍無法打擊烏克蘭的戰略縱深。近期，俄羅斯戰鬥機和無人機屢屢進入北約成員國領空，不僅是測試北約的能力和意志力，也反映出俄軍面臨的戰略困境。要突破消耗戰困局，俄軍需要打擊烏克蘭後勤補給線，必然會引發與北約的對抗升級。當然，美俄首腦會晤之際，是否就此達成共識，不得而知。即便有默契，也是不可靠的。特朗普已表示，美國將保護波蘭和波羅的海國家，畢竟關乎美國在北約的信譽。

衝突外溢風險在上升

俄烏衝突外溢風險，主要表現在俄羅斯對北約國家的襲擾。下一步會不會發生直接對抗，值得關注。另外則表現在，烏克蘭對俄羅斯全境的軍事、能源目標的攻擊，以及作為俄羅斯戰略盟友的朝鮮與俄羅斯的聯繫。

俄烏衝突外溢到北約國家，標誌着這場衝突啟動了冷戰邏輯。俄烏衝突既是中東歐歷史上常見的戰爭衝突，也是俄羅斯與歐洲體系對抗賽局的延續。這兩種戰爭邏輯已表現得非常明顯。俄烏之間既是兩個國家之間的戰爭，也是同一文明內部的正統之爭，當然也是俄羅斯以極端手段復興帝國之夢的努力。俄羅斯在歷史上極少與整個歐洲對抗。19世紀的克里米亞戰爭，和1878年的土俄戰爭，算是兩次例外。這兩次戰爭，俄羅斯基本上都沒有贏。俄烏衝突，某種程度上也可稱為「第二次克里米亞戰爭」。這次俄羅斯戰機的襲擾，恰逢俄羅斯與白俄羅斯舉行「西方-2025」聯合軍演，冷戰期間東西方陣營對壘的劇情似乎再起。冷戰期間，歐洲發生的一系列危機並未引發熱戰，但涉及美蘇兩國信譽之爭。如今，即便是川普，也不願意輸掉面子。因此，俄羅斯的襲擾其實風險極高，尤其是在俄烏已然是熱戰的狀態下。

俄羅斯是歐亞大陸的大國，其廣闊的面積使之擁有連結歐亞的地緣政治能力。19世紀中期之後，俄羅斯便在歐亞之間搖擺，將危機在歐亞之間轉移。19世紀克里米亞戰爭失敗後，俄羅斯加強了在遠東的擴張；日俄戰爭失敗後，俄羅斯重新聚焦巴爾幹半島；朝鮮戰爭之後，歐洲加速冷戰化。如今，俄烏衝突強化了俄朝關係，提升了朝鮮的核導能力與外交運籌空間。當然，這也將歐洲地緣政治風險轉移到東亞，尤其是朝鮮半島。

俄烏衝突風險外溢，將使波羅的海到黑海之間變成地緣衝突地帶。近期，波蘭關閉其邊境口岸，作為中歐貿易重要陸上通道的中歐班列中斷，顯示俄烏衝突已對歐亞大陸的互聯互通造成重大衝擊。波蘭關閉口岸看起來並非大事，背後卻是歐亞大陸地緣政治格局的變化。毫無疑問，沒有穩定的地緣政治環境，經貿合作就是脆弱的。

作者是中山大學國際關係學院教授、副院長

