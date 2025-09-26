明報新聞網
觀點
黃俊恒

黃俊恒：讓視障者同受惠嶄新政策思維

【明報文章】以「創未來，保民生」為主軸的新年度施政報告出爐，當中不少政策建議均是回應香港當前社會發展需要的正確方向，包括廣泛引入人工智能（AI）、加強支援照顧者、確保本地就業優先、積極推動文體旅遊發展等。然而在落實這些政策方向的同時，視障者在當中的需要，着實未被考慮；視障群體在社會生活中「被落後」的情况更形嚴重。長此下去，視障群體只會被排拒於社會以外。對此，視障群體只能空嘆無奈和遺憾。

無障礙環境追不上創科步伐

AI發展，實為大勢所趨。於不同公共服務和教育層面引入AI應用，以及成就「教育、科技、人才」一體化發展，完全是加強香港人才培訓、提升政府效能的有效舉措。可惜，香港在數碼無障礙環境的發展卻遠遠追不上創新科技步伐，視障者在應用不同軟件和AI技術時，仍經常遭遇困難。久而久之，視障者在教育、就業及生活質素方面只會被愈拋愈遠，完全無法體現共融社會。

既然政府願意以嶄新思維改革公共政策，實在應更積極考慮在發展創新科技和AI的過程中，以同等的嶄新思維引入「用者專家」參與，讓視障群體於技術開發的最初階段參與有關工作，以確保創新技術的無障礙水平，令視障群體或其他有需要的群體不至繼續「被落後」。

施政報告在文體旅遊發展方面的政策建議，同樣切中要害：加強推廣高端旅遊、遊艇旅遊、生態旅遊、盛事旅遊等方向，均是有利推廣香港特色的政策方向。可是，當局未有觸及對視障群體參與文體旅遊活動時所必需的口述影像服務，形同把視障者排除於文體旅遊以外。誠然，本港口述影像服務經歷10多年發展，已相當成熟；硬件設施、相關器材和專業人才亦已到位，僅欠政府的更積極政策配合。筆者期待當局拿出一點魄力推動善政，為視障群體的生活增添姿采。

殘疾群體再次被忽略

近日一連串社會悲劇，反映支援照顧者乃目前社會的重中之重；失業率於近年高位徘徊，也反映促進本地就業的迫切。施政報告在這兩方面的積極態度，顯而易見。然而令人無奈的是，期待公開就業的殘疾者及本身為殘疾人士的照顧者，卻未有特別受惠於今年施政報告中的支援措施。視障群體近年的相關主張，例如設立「職涯教練」、讓正領取傷殘津貼的照顧者於特定條件下同時申領照顧者津貼等，始終未獲回應，難免令人感到殘疾群體再次被忽略。

今年施政報告篇幅相當豐富，特首需要近3個小時才能夠完成宣讀整份講辭。當中的政策方向，實是亟待盡快落實。雖然演辭中沒有太多篇幅提及殘疾者，筆者仍期望一眾政策措施在落實過程裏，能夠充分考慮視障群體的需要，更盼過程中能夠引進與視障群體的溝通，讓視障者受惠於一眾良好的政策目標。

作者是香港失明人協進會會長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

