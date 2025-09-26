明報新聞網
觀點
江玉歡

江玉歡：把「遙遠的北都」變成「我們的北都」

【明報文章】本次施政報告發表後，李家超行政長官出席香港電台英文台節目，就施政報告回答市民提問。有市民關注香港生活成本高，直指私家醫生、屋宇管理及交通等費用高昂等等，卻沒有一個來電直接問北部都會區——這正啟發了我撰寫這篇文章。一個關乎香港未來發展方向、關係每個香港人未來居住、就業以及生活的項目，竟然真的沒人關心嗎？我想一定不是這樣。但這個問題非常值得探討一下，或許這正是目前阻礙北都項目順利發展的原因之一——市民的認受性。北部都會區在官方文件被描繪成300平方公里的宏大敘事，但是，在普通市民心裏，遲遲沒有一個具象化的概念，像一張遠在北邊的空白地圖，坐標模糊、缺少溫度、沒有一個關於「我」的位置。於是，這張藍圖再漂亮，也只是「政府的大項目」，而不是「我的下半生」。在這種心境之下，即使有市民希望了解多一些，卻也不知從何問起。

把民心放在首位

仍要強調的是，好的管治，不應是政府局限於紙面的自我演繹，而應當永遠將管治過程中最核心的因素——民心放在首位。有接觸才會有了解，有了解才會有態度，有態度才會有支持。北部都會區項目涉及社會發展的方方面面，土地、基建，法律法規配套，生活區商業區規劃，以及交通物流社區等等，類似於從無到有興建一個新型社會結構。這個過程複雜繁瑣，再科學的規劃、再有力的領導，都無法脫離市民的參與。

還要強調的是，我們不能僅僅以舊的發展傳統房地產的思維展開北都建設，應當意識到這是一個全新項目、全民項目。換句話說，北部都會區的規劃，是香港步入新發展階段的關鍵戰略抉擇。它不應被視為單純的土地開發或產業佈局調整，而應理解為香港在「一國兩制」框架下，重構空間治理模式、重塑經濟動能、重建社會契約的系統性工程。當前規劃面臨的核心挑戰，是如何將頂層設計有效轉化為社會共識，使這一宏大的區域發展戰略獲得堅實的市民基礎。

制度創新比硬件更體現香港價值

發展新區，世界上有很多成功的案例可以參考。就以距離香港較近的浦東新區為例，1990年的浦東，上海人叫「寧要浦西一張牀，不要浦東一間房」；今天陸家嘴的寫字樓群，卻成為長三角的核心地帶。浦東做對了什麼？遷入上交所、開放外資銀行控股、設立保稅區等等，這些舉措看似是簡單的「搬遷」，實則是對於新區的賦能，將空無一物的新區自帶的發展和制度的落差，一舉變成了機會落差，重塑了區域價值。從這一案例可以清晰看到，新區發展的核心動能在於規則創新與效率提升。價值體現出來之後，自然吸引了人力物力的聚集。

與內地發展新區相比，香港北部都會區的特殊性在於，其核心競爭力不止在於政策優惠或基礎設施投入，而在於其獨特的制度接口地位。應當意識到，北部都會區真正的突破口在於，在各個層面上，構建跨制度的高標準聯通機制。這要求北部都會區在「一國兩制」框架下，積極探索規則銜接的創新路徑。例如，在數據跨境流動領域，可爭取試點建立「數據特區」，在確保安全前提下探索與國際規則接軌的數據流動機制；在專業資格互認方面，可推動建立大灣區職業資格互認清單，吸引國際專業人士；在金融領域，可探索建立與內地市場互聯互通的新機制。這些制度創新比硬件建設更能體現香港的價值，也是北部都會區區別於其他區域發展的根本特徵。

實現向多元共治轉型

當前，北部都會區規劃過程中存在的「市民疏離感」，實際上反映了傳統治理模式的局限性。改變這一狀况，我們不應僅僅看到眼前的問題，而需要從根本上重構政府與市民的互動關係，實現從單向諮詢向多元共治的轉型。舉個例子，香港過去的發展模式往往導致利益分配不均，這是許多市民對大型項目持保留態度的重要原因。北部都會區要獲得廣泛支持，必須在利益分享機制上實現突破。更重要的是建立規劃信息的透明化機制，通過數字化平台實時公開規劃進展，確保市民的知情權和監督權，讓市民對新區的發展看得見摸得着，真正通過多種方式參與到新區的建設中來。

北部都會區的建設是香港邁向未來的重要契機。其成功不僅取決於政府的規劃能力，更取決於能否建立廣泛的社會認同。通過制度創新、市民參與、利益共享等多方面的深度改革，北部都會區有望成為香港發展的新引擎，更可成為「一國兩制」實踐的新典範。這需要政府展現更大的改革勇氣和治理智慧，也需要社會各界的積極參與和建設性貢獻。只有當每位市民都能在北部都會區找到自己的位置和機會時，這一戰略才能真正落地生根，開花結果。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

