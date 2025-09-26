郭家衛：明年或是推行垃圾徵費的理想時機

然而文件中提及的另一暫緩原因，也難以令市民信服。文件指民意調查顯示，約七至八成受訪市民認為現階段「不應該/不適合」推行垃圾收費，因此現階段欠缺所需的社會支持。

人有慣性和惰性，垃圾徵費除了要求市民改變生活習慣，更須額外付款購買指定垃圾袋，相信不論在任何時候進行此民調，均會有超過一半受訪者認為「不應該」推行。政府官員的責任之一，正是要推行短期不受市民歡迎，中長期卻對市民和社會有利的政策，否則不需官員管治，只需透過「民調」管治。

明年有望重建政策「鐵三角」

筆者認為2026年或許是推行垃圾徵費的理想時機，因明年政治環境較穩定，也有足夠時間讓環境局試行和微調徵費政策。

美國學者Gordon Adams曾提出政策「鐵三角」（iron triangles）理論，指行政當局、立法機構及利益團體，透過分享政策知識、提供政治支持等方式，組成互惠互利的政策「鐵三角」，促進政策制定和落實。觀乎本港垃圾徵費的政策過程，該政策除了獲得多屆政府支持，《都市固體廢物收費條例》更已於2021年獲立法會通過。而環保政策持份者，也大力支持該政策，可見已組成了穩固的政策「鐵三角」。

垃圾徵費政策本已到了水到渠成階段，出現「臨門甩轆」情况，是由於政策細節未到位，官員的解說未能釋除市民疑慮，導致有立法會議員和政黨，為順從民意而改為反對該政策。此外，亦有意見認為，去年政府須為23條立法，若因垃圾徵費觸動民情，會影響立法進程，也令行政當局有所顧慮。換言之，「鐵三角」中行政當局和立法機構兩隻「角」被拆毁了，當局最後唯有把政策暫緩。

相反，明年暫未有重大議題，加上新一屆立法會議員履新後，也會期望能協助政府推行惠及市民、影響深遠的政策，作為新任期的良好開端。因此相信明年會是重推垃圾徵費的好時機，而在新的政治環境下，也有望重建政策「鐵三角」。

以小規模實踐吸收經驗試錯

垃圾徵費要取得立法會支持，關鍵在於政策細節和落實情况。要改善政策細節，當局可考慮採用「滾動式設計」（rolling designs），透過小規模實踐吸收經驗和試錯（trial & error），持續續改善政策內容。

例如市民擔心，要辨認未有用指定垃圾袋的住戶，是否需要在每層樓的垃圾房安裝閉路電視？這些執行問題，在實際推行後，或許會找到解決方法。譬如當住戶明白到，其他大部分人均用指定垃圾袋，自己會不好意思不用。此外，現時有不少住戶都安裝了有攝像頭的智能門鈴，在推行徵費後，住戶可能會擔心被鄰居的攝像頭拍到，而不敢不用指定垃圾袋。這些行為改變都是要實際試行後才能得知。

環境局可在「先行先試」基礎上，吸收在公私營住宅、「三無」大廈、商場及食肆等處所試行政策的經驗，進行微調，並進一步推廣政策試點。令人可惜的是，當局未有把政策推廣，反而以「先行先試顯示執行有困難」為由，宣布暫緩垃圾徵費。

正如環境局長在網誌中指出，世界上不少先進社會多年來透過實踐，證明垃圾徵費是有效的措施，而且不止是西方社會，即使在文化傳統和香港較接近的亞洲，例如首爾和台北都推行了用指定垃圾袋形式的垃圾收費20多年，並且在減廢和回收兩方面都取得明顯的成果。

垃圾徵費經過各屆政府多年來的努力，已到了萬事俱備的階段，若因政策細節和落實問題，導致多年來的努力白費，本港將失去了與各地環保先進城市睇齊的機會。

由去年5月到明年中，有足足兩年時間讓環境局調整政策細節。筆者相信，只要當局下定決心，認真研究鄰近地區的成功例子，當局有足夠能力（capacity）和時間，制定符合本港特定情况的垃圾徵費政策。

無限期暫緩並不是好辦法，在調整政策細節後盡早實施才是上策，這除了讓本港早日達至減廢目標，更能體現政府官員事不避難、義不逃責的精神。

作者是公共政策評論員

