觀點
陳帆川

陳帆川：拒搞AI而創收入新高的老牌媒體

【明報文章】包括《金融時報》、《華盛頓郵報》，甚至一度狠批AI巨企的《衛報》等英美知名媒體，都前仆後繼地跟AI巨企合作，出售內容版權、開發應用程式、提高文章被聊天機械人引用的機會。英國的《經濟學人》卻不為所動，反而落戶電子報平台Substack，擁抱老掉牙的科技——向訂戶一封一封地發電郵。

「我們將AI產品視為出版媒體，這是它們的本質。我們何必將自家內容授權給競爭對手呢？這些平台所創造的用戶體驗，是網絡瀏覽的『終點』，它們無意透過超連結，將用戶導流至第三方網頁。」《經濟學人》集團主席Luke Bradley-Jones最近在一個論壇上闡釋對AI公司的看法。

有別於將OpenAI告上法庭的《紐約時報》，它們正積極防守，跟網絡安全公司合作，堵截AI爬文，監察和管理來自AI的流量，目的是增加手上籌碼：「你的站位要有優勢，才能決定到底是跟AI公司交易，還是訴諸法律。」

強調人手寫稿 避經第三方平台發稿

他表示，集團已做好最壞打算，迎接零搜尋流量的「後搜尋」時代。他們強調人手寫稿，認為這種真實性才是AI難以取代的賣點，亦避免透過第三方平台發稿，將讀者直接吸引到自家網站和手機程式上，建立讀者關係。由於網民難以在其他平台看到他們的文章，他們不得不增加宣傳的預算，在社交平台大賣廣告，將潛在訂戶帶到自家平台。

至於落戶自媒體愛用的Substack，他表示，該平台聚集了一群很喜歡看數據新聞的讀者，是一個市場缺口，於是他們將數據新聞分拆出來，改寫成付費電子報。

數據顯示，該雜誌的訂戶口味廣泛，愛讀國際新聞，預料推出售價廉宜的電子報也不會流失原有訂戶，反而可開創客源。

它們在上一個財政年度錄得逾38億港元的破紀錄收入，主要歸功於供不應求的廣告版位。他表示，以往沒有積極出售廣告版位，直至專注經營起來才發現需求龐大，令他們不得不增加欄目來安插廣告，跟其他媒體遭社交平台搶走廣告客戶的現象大相徑庭。

他寄語正在AI時代掙扎求存的媒體，不能抱殘守缺：「全世界都在耗費驚人的資源發展AI，這現象只會加速……你必須以一種冷靜，甚至是殘酷的態度，來審視自己哪些項目值得繼續，哪些應該煞停。過去大獲成功的方法，不代表放諸未來也行得通。」

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

相關字詞﹕陳帆川

