觀點
鄧鍵一

鄧鍵一：香港市民接觸新聞時事的世代變化

【明報文章】過去幾年，「Z世代」一詞彷彿成為了公共討論的流量密碼，無論是公共政策、消費習慣、職場生態、家庭觀念等等，大家一提到「Z世代」就特別感到興趣。有時當中難免包含了一些負面標籤，例如指他們「冇大冇細」、太過自我等等。當然我們能夠理解，任何一個時候，大家都會對那個時代的年輕人特別感興趣，會想知道他們的想法。正如十幾年前，香港社會熱烈討論「80後」，尤其是當時經歷一連串保育運動，「80後」對社會發展議程的看法，成為了政府制訂政策的其中一個焦點。

但是，在社會分析的角度，我們還需要留意「年齡效應」與「世代效應」的分別。前者指我們留意到所謂「Z世代」的特質，其實是放在任何時候一般年輕人都會有的特質，例如所謂「太過自我」，可能任何時候的年輕人都會比他們的前輩自我中心，待他們漸漸成長，也逐漸變得沒有那麼「自我」。至於「世代效應」，則強調觀察每個世代的時代特質，而那些時代特質怎樣令到在某個環境成長的一代人，具備了某種特別屬於他們的特質。例如在美國年輕時候經歷過越戰的世代，可能整體上更加反戰；年輕時候見證2008金融海嘯的一代人，整體上對就業穩定更不信任。在這意義下，有人把「Z世代」稱為「數碼原住民」（digital native），意指他們自懂事以來就已經有智能電話及各種數碼工具，這更能指出「Z世代」的時代特質。

除了「年齡效應」、「世代效應」之外，也有人提出「時間效應」（period）的重要性。即年輕人所展現出來的特質，可能其實來自大環境變化下所有人都有的狀況，未必只在年輕人身上出現。

另一方面，其實很多關於世代特徵的研究，除了關心那個時候的年輕人之外（例如X世代、千禧世代、Z世代），也有不少學者仍然留意嬰兒潮世代的狀况。畢竟，嬰兒潮世代是戰後構成世界各地政經社會狀况最重要的一代，也仍然被視為發達社會最重要的持份者。他們的轉變對我們了解整體社會，還有很重要的參考價值。

為了闡釋年齡、世代、時間各種效應的差異，本文會分析不同世代香港市民在2007至2024年間對政治議題的興趣、內在效能感（指個人對自己理解政治和參與政治能力的自我評價）、看政治新聞的時間，從而了解當中有沒有包含一些世代特質。

三方面分析世代特質

本文的分析材料來自第二波（2007）、第四波（2016）、第六波（2024）的「亞洲民主動態調查」。選取這三次調查的間距分別是9年和8年，比較容易做鮮明的世代比較。另外，我們按傳統定義劃分世代，指戰前世代、嬰兒潮世代、X世代、千禧世代、Z世代。

為了進行世代分析，在這三次調查，我們按調查年份及受訪者出生年份，整理出每次調查所屬的世代群。表一是每次調查中各個世代的年齡範圍，由於Z世代在第二及第四波調查的時候，幾乎沒有年滿18歲的合資格受訪者，因此只有在最近一次才包括Z世代。

表二至表四分別是受訪者對政治議題的興趣、內在效能感、花多少時間接收政治新聞的變化。就內在效能感一項，我們問受訪者有多同意句子「我覺得自己有能力參與政治」。愈同意這句子，即內在效能感愈高。

除了每個世代在每個調查的分數，圖表還加插了一欄直接比較第六波與第二波的差異，作為簡單的直接比較。

接收政治新聞時間跌勢明顯

在討論世代分別之前，我們可以先看看香港整體市民在這三方面的變化，而這三方面在最近一次調查，分數都明顯下跌，這或多或少因為2020年之後香港社會環境的整體變化。但值得留意的是，市民接收政治新聞的時間，在三輪調查展示出比較明顯的逐步下降趨勢，這涉及到整體資訊環境變化下，信息競爭令市民少花了時間留意政治新聞。這些轉變，正是上述提到的時間效應。

另外，如果把每輪調查視為一個獨立研究，每個獨立時段的所謂世代比較，其實是年齡比較。例如三輪調查都一致反映出，較年輕的受訪者對政治議題的興趣比較大，內在效能感也比較年長的受訪者高。換言之，它們反映出來的更大程度上是年齡效應，即放在任何世代，較年輕的人都可能有上述特質。

至於世代效應，嬰兒潮世代的政治態度特別值得注意。正如剛才提到，因為宏觀環境轉變，香港市民整體上對政治議題的興趣和內在效能感都顯著下降。但是相對來說，嬰兒潮世代的下降幅度都最輕微。雖然相對其他世代，他們的分數一向不是特別高，但是在外在環境重大變化下，他們在這兩方面的一致性值得進一步探討。

年輕世代政治態度韌性較低

接收新聞習慣未見太受環境個人影響

由於Z世代還年輕，我們難以直接進行長期比較。但是在表二至四最後一欄，我們嘗試比較每個世代跟他們的上一代在相似年齡範圍的差異，以此觀察Z世代跟其他世代的分別。例如，千禧世代在第六波進行的時候是28至43歲，X世代在第二波的時候是27至42歲，即我們可以比較每個世代（除了戰前一代）跟他們上一代在十幾年前，大家差不多年齡層時候的分別。這方面有幾點值得留意：

（一）除了嬰兒潮世代，其他世代市民都比他們的上一代在十幾年前相似年齡範圍的時候，對政治議題更不感興趣，內在效能感也更低。這再印證了嬰兒潮世代在這兩方面的政治態度有某種韌性，不容易受外在環境影響。

（二）然而，嬰兒潮世代的這種韌性，並沒有體現在他們接收政治新聞的行為上。反而，雖然市民接收政治新聞的時間整體上愈來愈少，但這個跌幅在愈年輕的年代就愈細。如果留意Z世代，他們接收新聞的時間跟千禧世代十幾年前差不多年紀的時候，甚至幾乎一樣。換句話說，雖然較年輕的世代在政治態度的韌性並不如嬰兒潮世代的市民；但是，他們接收政治新聞的習慣，卻沒有太過受外在環境及個人政治態度影響。這可能因為網絡環境令他們接收新聞資訊容易了，也有可能是過去幾十年公民教育的成果，這些都尚待進一步研究。

作者是香港恒生大學公共政策研究中心副主任

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄧鍵一]

相關字詞﹕鄧鍵一

