觀點
林淑操

林淑操：善用評估與課業 開拓學生學習空間

【明報文章】在課程體系中，評估與課業的相輔相成共同構建學生的學習過程。然而，過往的教育過於著重標準化考試，導致課業成為機械式操練，削弱學生的學習興趣及自主性，學生亦承受學業壓力。為從根本解決問題，教育局已於《小學教育課程指引（2024）》中明確提出推動評估及課業的各項措施，給予學界清晰的的優化指引。政策當中提倡減少重複性的紙筆測考，提升課業的質與量，為學生創造身心均衡發展的「學習空間」，從而進一步優化整體課程規劃，促進學生全人發展。

評估求進與有效益課業

評估求進的核心在於「以評促學」、「以評促教」，而非單純聚焦於數據分析。評估工具的多元與效益，能有效避免評估形式僵化及單一性。因此，設計評估方式時，需結合學生的學習階段及教學目標，並強調回饋的及時性和有效性，以幫助學生了解自身的學習狀况，從而養成自我反思與調整的能力；而有效益課業則以「質量並重」為主要原則，避免「機械重複」與「過量負擔」。

在設計上，課業需緊扣教學重點，並融入促進學生思考與探索的任務，達至培養學生的分析、綜合及解決問題等高階思維技能的果效。通過合理課業分配及分層設計，兼顧學生不同能力，有效減輕壓力，激發學習動機。

小學人文科與科學科評估及課業的優化

自本學年9月起，小學於小一及小四開始推行的人文科及科學科，這兩個新學科充分展現了評估求進與優質課業的有機結合。人文科涵蓋個人、社會及人文教育，旨在培養學生的人文素養與公民意識。其評估設計不單重視知識，更強調學生自主學習的能力與價值觀的培育。教師透過安排多元化評估，如探究報告、角色扮演和討論分享，讓學生能從多角度理解歷史事件與社會現象，並發展明辨性思維及解難能力。

而科學科方面，課業與評估同樣重視多元與靈活。評估涵蓋知識、技能、價值觀與態度，特別重視從初小階段著重學生在實驗及探究活動中的進展性表現。透過科學實驗報告、課堂互動評價和小組合作展示等多種方式，教師能全面掌握學生學習進程，並針對性調整教學策略。

此外，科學科評估兼顧「進展性評估」與「總結性評估」，並把「平時分」納入為評核重要部分，更強調學習「重過程」的重要性。局方建議在小一、二完全不設紙筆考試，學生表現以平時分計算，並隨年級提升逐步增加考試比重，確保評估既符合學生發展需要，也能培養科學素養和創新能力。

家長的積極角色

家長在推動適度評估與優質課業中扮演重要角色。透過家長教師會、家長日及通訊工具加強溝通，學校向家長明確課業目標與評估重點，幫助家長理解評估意義。家長在協助子女完成課業時，應適度介入，避免過度參與，甚或「代勞」，要讓孩子明白承擔學習責任和自律的習慣的重要性。

另外，家長對孩子課餘生活的規劃，同樣關乎全人發展的質量。世界衛生組織建議兒童每天至少進行 60 分鐘中等至劇烈體能活動（MVPA60），家長可主動帶孩子參與慢跑、跳繩、打羽毛球等運動，又或鼓勵孩子參加學校的體育活動。值得注意的是，教育局將於 2026/27學年將體育科納入呈分試，這調整進一步突顯了學校與家庭共同推動健康生活方式的重要性。

在精神健康層面，家長更需與學校緊密配合，做好「守門人」的角色，為孩子營造健康、包容的成長環境。今年《施政報告 2025》提出，透過中小學《4Rs 精神健康約章》推廣社區精神健康理念，並常態化實施三層應急機制，特別在小學高年級推行，在在反映社會對精神健康的關注程度。家長可主動了解孩子的情緒變化，如有否出現持續低落、拒絕社交等狀况，一旦發現異常，應及時與學校溝通，以透過專業資源給予適切支援。

毋庸置疑，「善用評估」與「有效益課業」能為學生拓展學習空間，使其身心得到均衡發展。相信在學校落實靈活運用評估、家長的積極支持及多元化課業的相互配合下，學生能達至知識和技能及價值觀的均衡發展。未來，教育應持續深化評估與課業的融合，讓評估真正成為支持學生終身學習和持續進步的動力，培養具備自主學習能力和創新精神的新一代。

作者是教聯會理事

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

