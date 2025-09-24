明報新聞網
觀點
劉銳紹

劉銳紹：情仇愛恨兩交纏 莫令終身埋恨怨——「習特通話」的民間觀察和日後態勢及策略

【明報文章】習近平和特朗普日前通話，總體氣氛和對外宣示的效果不錯，兩人可能將在韓國「亞太經合會議」上碰頭。不過，兩國角力的態勢將持續一段頗長的時候。忽然記起粵劇《江山錦繡月團圓》，也是講述在民族鬥爭中的愛恨情仇，男女主角怎樣在複雜的環境中與敵人和投敵的親人鬥智鬥勇；當中有幾句歌詞正合眼前光景：「情仇愛恨兩交纏……寧堪弱態露人前……愛盡情亡何足戀，未容鷹犬害嬋娟……莫嫌碧玉有微瑕，致令終身埋恨怨。」可見，中國應付美國的攻勢，更要講究長遠的內外策略，故引為今天標題。

（1）美國霸道撳住搶

——從目前公開的資料可見，美國是一貫地霸道和欺凌，在這輪角力中佔了上風（有美媒更說「佔盡便宜」）。以TikTok為例，基本已鯨吞整個企業。據外方信息，TikTok將有新董事會，7名董事中美國人佔6席；原來字節跳動的持股比例將降至不足兩成。此外，演算法也轉由美國控制；所有美國用戶數據都要儲存在美國企業甲骨文負責營運的雲端設施。這與美國以前搶奪日本等國的成功企業如出一轍，不是巧取，而是豪奪。

——美國的霸道還顯露在「單向強權」。中方多次表示兩國要同向而行，不要破壞現時尚算良好的氣氛。換言之，中國在TikTok問題上後退一步，美國應在其他問題上投桃報李。可是，美國從來不講平等、尊重和互惠，在關稅問題上仍打「縮骨牌」，至今還未有讓中方放心的明確方案；即使有，也可以隨時變，令兩國「情仇愛恨兩交纏」。此外，美國在其他領域仍步步進逼，包括科技封鎖、企業制裁、人才限制等繼續咄咄逼人。由此可見，它日後還會得寸進尺。

——特朗普重回白宮後，對外到處樹敵，對中國持續施壓，所挾的是他在美國「有民望支持」，再利用民間對中國的負面觀感。不過，其實這些都是宣傳、幻化和打壓而來的。所以，很快也引起不滿；不單是政敵不滿，更多是民眾不滿。

挑動國人矛盾的最新事例是，他利用美國名嘴Jimmy Kimmel的評論，放言威脅要吊銷「反對自己」的傳媒牌照。美國國防部還對記者發出新的禁制措施，不能蒐集和發布任何未經明確授權的信息（無論是否機密），直接限制和挑戰人民的知情權。在安全問題上，特朗普又犯眾憎，例如把國防部改為「戰爭部」，在華盛頓等地派駐國民警衛隊，也引起民眾反對。

──凡此種種，令美媒也感到，在特朗普身上盡見人治之害。一人可以興邦，一人可以喪邦；前者偶然出現，還要凝聚全民力量才可成功，但後者卻經常出現，出現時就破壞力驚人。所以，有美媒批評特朗普破壞美國積累百年的價值觀（例如諮詢和尊重民意的民主進程），又把平衡存在的政黨政治，上升為黨同伐異的政治鬥爭。他以這類策略攻擊中國，其實自己也是反文明的信徒，中國必須避免任何類似的情况，以免一擊即中。

（2）須警惕美國口甜舌滑

——外界一般認為，在「習特通話」前的博弈中，美國佔了優勢，中國處於被動。不過，從中國角度看，有人認為這是「戰略性退卻」，緩兵之計甚至是瞞兵之計，藉以換取美國在其他方面妥協、鬆弛甚至互利；否則形勢比人強，硬碰後果更慘重。所以，中國表示「尊重企業意願」，「必須符合中國法律」，力爭順勢過關。

如對照鄧小平的「24字戰略」：「冷靜觀察，穩住陣腳，沉着應付，韜光養晦，善於守拙，決不當頭」，現在就是以退為進，善於守拙。不過，人們思考這些戰略是否應該長期落實，等待更成熟的時機才漸次擴大影響？而不是冒尖爭鋒，過早引來壓力。

——面對美國打壓的種種現實，中國現在確是「冷靜觀察，穩住陣腳，沉着應付」，但不能輕信和自喜。例如，有意見認為美國至少在台灣問題上退了一步，暫緩4億美元武器援助台灣。這類行動其實無大意義，過去美國對台售武多以10億美元計算，如今暫緩4億，只是換取「中國高興和合作」的手法而已。

况且，今日暫緩，明日再買，乃美國慣用的騙術。君不見1998年美國前總統克林頓訪華時「出口術」的「新三不政策」：不支持「一中一台」及「兩個中國」，不支持台灣獨立，不支持台灣以國家為單位加入國際組織。其後，美國不是繼續向台售武嗎？克林頓任內，美國還轟炸中國駐南斯拉夫大使館。今天中國面對的是比克林頓更善變的特朗普，更不能沾沾自喜。

——還有一點更值得注意，就是在美國「精英階層」、「中國問題專家」群中最近有一種言論，就是「美國不能再放過中國，更不能放生中國」。這類言論十分敵意，多在政界和評論界出現，少在美媒刊登，所以沒有引起一般人關注。這種意識在某程度上反映仇華政客的心思，他們感到過去一段時期放鬆對中國的壓力，中國才有機會崛起，所以如今不能再「放過或放生」了。特朗普如今巧言令色，一面在中國身上拿好處，一面準備下一步殺機，完全是可以預料的事，中國更不能掉以輕心。

（3）如何應對才是上策

——美國來勢洶洶，中國不會「寧堪弱態露人前」，自有應變之策，但必須準確計算可能性、操作性，更要重視成本效益。中國在1960年代受到列強封鎖，也有「兩彈一星」（核彈、導彈和人造衛星）的成績；如今綜合國力和高端科技（例如晶片、人工智能等）雖然與西方陣營仍有差距，但要追趕不難，我對此從來不會擔心。

——但中國的內耗倒是一大問題。中國這次「尊重企業意願」，「靈活應付」美國搶佔TikTok，實在是沒辦法中的辦法，但也是務實的做法，總比死無全屍好。由此可見，中國和美國都亮出法律牌，但最後還是在實力上過渡。我想，中國不會放棄真正強大的步伐，那麼，是否應該重新思考如何壯大內外凝聚力的問題呢？對外，可以用經濟買外交；但對內，必須用民心舒暢的實績，才能凝聚民眾的支持。

心想，中國既然務實地對待TikTok，那麼能否務實地對待全面的官商關係？例如對馬雲、李嘉誠等民營企業主，毋須擔心富可敵國，更不用擔心影響政權，這類情况在中國很難出現。相反，「官商合一」卻經常出現，倒是必須關注的另一種平衡。只有官、商、民的利益平衡發展，才能加強凝聚力。

——外國某些言論也可參考，想得細緻還可以「醍醐灌頂醒愚頑」（《幻覺離恨天》歌詞）。一些外國專家認為，中國今天的實力不可忽視，但中國已不能回復文革前和1980年代改革開放時的民間凝聚力。文革前，人民相信毛主席教導，加上信息不靈，那股「個人崇拜」的凝聚力是無可比擬的，但今天信息已難斬斷，凝聚民氣就要像1980年代的多種開放，包括經濟、政治和思維空間，才能真正同心同德，一致對外。

所以，倒不如多花精神研究如何理順民氣，同時「安內（民心）攘外」；即使民間有多種訴求，但「莫嫌碧玉有微瑕，致令終身埋恨怨」！

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[劉銳紹]

相關字詞﹕劉銳紹

