明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
狄志遠

狄志遠：政府須承擔照顧弱勢社會責任

【明報文章】當我們慶祝經濟復蘇、國際地位提升之際，香港社會最底層的聲音卻正在被淹沒。一個城市的真正實力，不僅體現在它能創造多少財富，更體現在它如何分配這些財富。

特首在其第四份施政報告中，列出一組數字，指出香港發展成績驕人，經濟發展勢頭良好。但我想指出，香港並不是每個數字都亮麗感人：堅尼系數徘徊在0.6的危險水平，超過139萬人生活在貧窮線下，今年首季貧窮住戶激增至61萬，其中獨居和雙老貧窮戶較疫情前分別飈升近五成和超過五成，自殺率攀升至每十萬人14.1的警戒線，在這些數字背後，是一位位獨居長者每日只能靠一餐維生，是一個個照顧者因壓力過大而倒下，更是無數家庭在經濟困境中掙扎求存。

16.4萬名照顧者中超過八成是女性，她們默默承擔家庭重責卻缺乏支援；殘疾人士輪候院舍平均需要72.3個月，嚴重弱智人士更需等候超過12年；政府聘用殘疾人士比例竟創歷史新低。這些現象反映的不僅是個別政策的不足，更是整個社會優先次序的錯位。

為何我們必須關懷弱勢？今天的長者曾經是推動香港經濟奇蹟的中堅力量，他們用青春和汗水換來我們今天的繁榮。今天的殘疾人士和照顧者，在力所能及的範圍內為社會貢獻着自己的力量。社會的繁榮成果理應由全體市民共享，這是最基本的公平原則。

可惜，現實卻與理想相距甚遠。近年政府面對財政赤字，持續削減社會福利開支，是要弱勢社群承擔政府財政壓力，這說明政府沒有做好資源分配，是短視及不勇於承擔。一個健康的社會應該以照顧最弱勢群體的需要為政策制定的出發點，而非將他們視為可有可無的負擔。

政府必須摒棄「有錢就做啲，無錢就削資」的做法，需要建立「以需要為導向」而非「以資源為導向」的政策框架。最近施政報告中的社福措施雖然展現了一定的關懷意向，但本質上仍然是修修補補，在原地上加些一點點，但缺乏系統性的改革視野。真正的福利改革應該是結構性的、前瞻性的、可持續的，需要跨部門的協調、明確的時間表、可量化的目標，以及持續的監察機制。

面臨最嚴峻挑戰3群體

在眾多弱勢群體中，3個群體面臨的挑戰最為嚴峻。

貧窮人口首當其衝。政府自2021年起停止發布貧窮狀况報告，這一決定本身就反映了政策制定者對貧窮問題的漠視。沒有準確的數據，如何制定有效的扶貧政策？香港迫切需要重建精準的貧窮識別和扶貧機制，重設貧窮線，建立多維度的貧窮評估體系，制定具體的減貧目標和時間表。

殘疾人士面臨的不僅是生活上的困難，更是制度性的歧視和忽視。政府作為最大僱主，在聘用殘疾人士方面的表現竟然創下歷史新低，這本身就是一個諷刺。輪候院舍服務超過10年、缺乏無障礙設施、就業機會匱乏，這些問題反映的是整個社會對殘疾人士權益的系統性漠視。我們需要的不是同情，而是真正的平等機會和制度保障。

照顧者群體則是社會的隱形支柱。隨着人口老化和家庭結構變化，照顧者的壓力正在急劇上升，但現有的支援體系卻嚴重滯後。政府雖然開始試行高風險照顧者資料庫，但覆蓋面仍然有限，難以應對龐大的需求。

政府成立「社會高齡化對策工作組」是一個值得肯定的嘗試。這個工作組體現了跨部門協作、明確目標設定、清晰時間規劃的重要性，為我們展示了如何以系統性思維處理複雜的社會問題。這種做法應該成為處理所有弱勢群體議題的標準模式。

然而，僅有框架是不夠的，關鍵在於執行力和資源投入。政府必須為「高齡化對策工作組」設立專項預算，確保政策能夠真正落地生根，建議政府在下一份財政預算案中預留50億元，確保工作組日後提出的措施得以真正落實。

把照顧弱勢放發展願景核心位置

我們一邊談論經濟復蘇和國際地位提升，一邊卻讓最需要幫助的人繼續在制度縫隙中掙扎。政府削減社福開支的同時大談發展願景，我們為各種排名上升而自豪卻對身邊的苦難視若無睹，這樣的繁榮只是表面風光。政府應把照顧弱勢群體放在發展願景的核心位置，建設一個讓每個市民都能有尊嚴生活的香港。

作者是新思維主席、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠]

相關字詞﹕狄志遠

上 / 下一篇新聞