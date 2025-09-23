姚志勝：施政報告與融入國家發展大局新思維

筆者特別看重今次施政報告中融入國家發展大局的思維與部署，具體看法有4點：其一，施政報告不僅有專章論述如何融入國家發展大局，而且整體施政部署都貫穿了全面融入國家發展大局的大思維，展現了在強國建設新時代，香港發展的大視野、大格局；其二，香港引進產業改變眼睛向外的舊有習慣，既向外也向內，依託國家所擁有的全球獨一無二最完整的製造業體系，帶動香港的產業拓展；其三，突破「香港的制度體制優於內地」的傳統思維定勢，直接借鑑內地的體制機制優勢加快北部都會區建設；其四，國家發展有兩個大局，既有國內大局，也有國際大局，香港就像參與國內國際雙循環一樣，融入國家高水平對外開放的大格局，機遇無限，空間無限。

香港發展佈局須有國家大思維

融入國家發展大局，是習主席治港方略的重要內容，也是中央對港工作的基本要求。習主席在2018年就已經指出，「香港、澳門融入國家發展大局，是一國兩制的應有之義，是改革開放的時代要求，也是香港、澳門探索發展新路向、開拓發展新空間、增添發展新動力的客觀要求」。香港的命運與祖國緊密相連，祖國的發展始終是香港發展的最大依託，香港的角色和定位，一直以來都是隨着國家不同階段發展戰略作出調整和適應，並從中得到巨大的發展空間。

強國時代的香港發展佈局，必須要有融入國家發展大局的大思維。今年的施政報告鮮明突出了這個特點：第一段就開宗明義說，這份施政報告亦是香港主動對接國家發展戰略、實現突破新局面的策略部署，並且特別強調，國家作為全球第二大經濟體，貢獻全球經濟增長超過三分之一，是香港發展的最大機遇。從施政報告的總體佈局可以看到，在強國建設的新時代，香港以怎樣的新思維、融入怎樣的國家發展大局。

香港引進產業既向外也向內

當今中國，不僅是全世界唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類（41個大類、207個中類、666個小類）的國家，而且具有完整的產業鏈、持續的技術創新以及應對全球市場的適應能力。中國製造業增加值佔全球比重約30%，穩居世界首位。如何依託「製造強國」優勢，帶動香港的產業發展，是擺在香港面前的重要課題。

對此，施政報告以非常積極的態度作出了實際可行的部署，主要體現在：利用國家的產業優勢加快建設北部都會區，推動產業發展和革新，以及加快引進內地新興產業如生命健康科技、人工智能與機械人、新能源及先進製造業等；同時，還着意創造條件，吸引內地具代表性的產業龍頭落戶香港，發揮示範作用。

過去，香港引進產業，多是習慣眼睛向外。現在則是既向西方引進先進企業，同時也向國內爭取國際領先的產業龍頭進入香港平台。這是香港融入國家發展大局的一種新思維，也是香港產業發展一大突破。

參考借鑑內地體制機制優勢

國際上研究中國快速發展奇蹟的學者和機構普遍認為，中國的制度與體制優勢在其中起到了關鍵作用。中央也一再強調要堅持制度自信。如何借鑑內地的體制機制優勢，也是擺在香港面前的重要課題。

毋庸諱言，香港多年過於強調保持原有制度不變，以至形成了一種「香港的制度體制優於內地」的思維定勢，對內地的體制機制採取排斥態度。今次施政報告直接借鑑內地的體制機制優勢，以加快北部都會區建設。這是特區政府施政思維的一大突破，也是今年施政報告的一個突出亮點。

眾所周知，習主席非常重視粵港澳大灣區的規則銜接和機制對接。中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今年2月南下調研，重點考察河套香港園區，了解最新建設進度和北部都會區整體規劃發展，目的就是跟進落實習主席有關講話要求。夏主任在調研中特別強調，加強大灣區互惠合作與聯動發展，要「勇於改革、敢於破局、不斷創新」。其實，這也是提示香港，要解放思想，打破舊框框束縛，善用「兩制」之利，充分發揮粵港澳各自優勢，擇優銜接融合：若香港或澳門有好的規則機制，廣東就向港澳銜接；倘廣東方面有些做法更有利大灣區聯動發展與對外開放，港澳就向廣東對接。

對北都發展「心急如焚」的李特首，外訪回港後第一時間召開會議，總結夏主任的指導和意見，部署落實。北部都會區統籌辦事處亦在今年3月，前往考察最先採用「1.5級開發」模式的深圳前海。李特首最終在新一份施政報告中宣布，借鑑內地的「1.5級開發」模式，推出「分階段模式」。事實上，按照香港原有的固定程序，一個項目從立項到實施，沒有十年八年難以成事。若沿用香港老路，北都建設不知要拖到何年何月。施政報告以深化改革新思維，參考借鑑內地快速發展的體制機制安排，大大加強了外界對北都建設的信心。

融入國家發展的國際大局

國家發展有兩個大局，既有國內大局，也有國際大局。香港既要融入國家發展的國內大局，也要融入國家發展的國際大局，就像香港參與國內國際雙循環一樣。當今世界，美國大搞單邊主義，在全世界挑起關稅戰。我們國家則反其道而行之，進一步擴大對外開放。香港發揮獨特優勢，全面參與國家新時代的高水平對外開放，也是融入國家發展大局的重要組成部分。

施政報告對此作出專門部署，抓住全球貿易秩序重塑的機遇，適應內地企業開拓新興市場的需要，將重點放在「走出去」。香港發揮聯通世界的出口平台作用，利用金融、貿易、專業服務、供應鏈管理、專業網絡等優勢，既服務於國家新一輪對外開放大局，也做大做強香港經濟，為惠民生添幸福打下堅實基礎。

過去，美國經濟不好，全球經濟一定不好；今天則不一樣：美國經濟不好，全球經濟不僅不一定不好，而且給新興市場帶來前所未有的發展機遇。這也是我們國家發展的國際大局的新態勢。香港融入其中，可謂是：機遇無限，空間無限。

作者是全國政協常委

[姚志勝]