朱岳峰：以「助推」溫和方式 增加自願退休儲蓄

於退休儲蓄領域，「助推」策略利用人類慣性、「拖延症」和現狀偏好等行為特質，有效提升計劃參與率和供款額。自動參保是典型範例——員工在入職或開立工資帳戶時，即默認加入退休儲蓄計劃（通常按預設比例，如薪資2%），但可隨時選擇退出。通過利用人們傾向維持預設選項的慣性，該策略在西方國家顯著提高了參與率和自願供款額。另一常見策略是自動增幅機制：在設置供款上限的前提下，逐年（如1%）或隨薪資調升（如3%）提高僱員供款比例，同時保留退出選項。西方社會研究證實，其提升儲蓄效果顯著。

監管立法文化認知 「助推」三大障礙

本港強積金制度雖要求強制供款，卻難以完全保障老齡化人口的財務安全。商業場景中的「助推」策略，可彌補這一缺口；但實施默認參保或自動增幅等方案，仍面對重大挑戰。首要障礙是監管審批：任何涉及私人養老金產品（超越強積金的自願供款或年金計劃）的預設選項或自動功能，均須獲得明確監管許可。這既是為確保資訊披露合規、防止不當銷售，也因為默認設置可能被視為損害「知情同意」原則，須接受《證券及期貨條例》或《銀行業條例》審查。

其次，需克服立法程序：新法規必須經立法會審議，這個過程包含冗長的公眾諮詢，及吸納僱員、金融機構、監管機構等利益相關方的意見，進展緩慢且易引發爭議——必須在捍衛香港自由經濟原則與勞動者保護間尋求平衡；即便保留退出選項，仍可能被質疑具強制性。

第三重阻力來自文化認知：在香港自由市場環境下，民眾普遍偏愛房產等靈活投資，而非鎖定式養老金；即便退出方法便捷，預設選項仍可能被視作對財務自主權的限制。

「助推」顯著影響退休準備

持續提升私人儲蓄額

為探索「助推」策略潛力，我們的研究團隊（註）對290名香港中年在職人士開展「全因數實驗」。通過歷時兩年的3輪數據蒐集，對比了「助推」策略與金融教育、養老金預測兩種傳統干預措施的效果。在實驗性的「助推」情境中，我們僅邀請參與者開立新銀行帳戶，並設置自動儲蓄轉帳，全程保持自願參與。結果令人矚目：「助推」策略在影響退休準備整體表現，及持續提升私人退休儲蓄額方面，效果最顯著。具高風險承受能力之參與者的月均自願供款額，更提升逾1500元，與強積金強制供款水平相當。

鑑於自願情境下的顯著成效，有理由預期商業場景的默認參保和自動增幅等策略，將產生更強影響力。筆者希望此實證研究，能夠推動政策制定者考慮這些策略。我們建議政府啟動立法程序，允許商業銀行對自願退休儲蓄產品實施「助推」策略。若得以推行，這種低成本方式，將顯著提升本港老齡化人口的財務保障水平。

註：獲特首政策組公共政策研究資助計劃（編號2023.A3.038.A5.23A）資助

作者是香港教育大學社會科學與政策研究學系商科團隊助理教授

