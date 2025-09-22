林衍宏：海洋經濟會是香港新出路嗎

根據國家海洋信息中心定義，「海洋經濟」是配置與利用海洋資源的一系列實踐活動，涵蓋智能航運、智慧港口、綠色能源（如海上風電、潮汐能）、海水化淡、海洋生物醫藥、海上旅遊、高端裝備研發與製造、海洋金融保險等新興產業。2003年《全國海洋經濟發展規劃綱要》提出「發展海洋經濟」為振興經濟的重大措施。自2012年，「建設海洋強國」目標被寫入十八大報告成為「兩個100年」國家願景以來，海洋經濟從未缺席於「十二五」、「十三五」、「十四五」等國家發展藍圖。

港地理位置佳配套完備 有利發展海洋經濟

在這些政策背景下，香港具備發展海洋經濟的天賦優勢。香港位處中國南海交通要道，面向東南亞與太平洋，是連接內地與全球的海洋樞紐。本地港口設施完備，擁有深水泊位、現代化碼頭及高效的物流網絡，形成完備的航運生態。更關鍵的是，香港長年累積的航運專業服務，如海事法律、保險、融資、報關與物流管理，構成亞洲區內少有的高端航運服務產業鏈。根據貿發局資料，貿易與物流業佔本地經濟產值五分之一，海運在其中居核心地位。此外，本港科研與人才基礎雄厚，聚集眾多航運科技、環境監測、船舶工程與AI應用專才，為智慧港口、海洋裝備與數字治理提供堅實支撐。

2023年底運輸及物流局發表《海運及港口發展策略行動綱領》，提出推動港口智能化與綠色轉型，進一步鞏固香港航運優勢。然而，香港若想由傳統轉口樞紐進階為海洋經濟創新中心，仍需跨出既有框架，真正將「以海為策」納入產業政策核心。

相對而言，大灣區其他城市早已超前部署。廣東省早於2021年啟動《海洋經濟發展「十四五」規劃》，由政府牽頭推動物聯網、人工智能、大數據、區塊鏈等技術，應用於港口與海洋裝備研發；2022年南沙港自動化碼頭投入運作，能夠全天候無人值守。珠海、深圳亦積極發展高端海洋裝備與智慧港口，尤以珠海「雲洲智能」為例，其研發的無人船艇廣泛應用於測繪、水質監測與海上養殖，當地更建成全國首個經「船級社」認證的萬山無人船測試場。

港不缺人才 缺應用場域政策突破

值得注意的是，「雲洲智能」創辦人張雲飛正是香港科技大學出身。這再次提醒我們：香港並不缺人才與研發能力；缺的是應用場域與政策突破。本地創科企業難以取得海上試驗許可與數據支援，技術「無水可試」，成果「無岸可泊」，使不少初創項目最終將成果落戶珠海、深圳。

香港若繼續缺乏海洋經濟統籌機制，政策分散、場地匱乏、公眾理解不足，長遠將錯失整個區域產業的制高點。

政府應主動佈局發展海洋經濟

與其旁觀，不如主動佈局。筆者建議政府盡快成立「海洋經濟工作組」，整合創科、運輸、環保等部門資源，建立跨部門協同治理機制；規劃近岸水域作為「監管沙盒」，讓創科企業得以試驗、測試原型與控制風險；設立「藍色創科基金」，針對智慧船舶、水下機械人、海洋監測平台等具潛力領域，提供起步資金；並與珠海、中山、深圳合作建立「海洋經濟走廊」，提升灣區整體競爭力。「粵港澳遊艇自由行」構想多年未果，正好作為區域融合的示範項目，重振香港海上旅遊體驗。假如未來的香港，市民可搭乘電動無人渡輪往返馬料水與印洲塘、科研團隊在西貢海域測試新型空海協同系統、遊艇船主從中山駕駛帆船到香港黃金海岸度假，那麼海洋經濟將不再只是遠景，而是與我們息息相關的未來日常。

過去香港「靠海而興」，今天香港應「以海為策」，以科技引領、制度賦能、國際視野、產業轉型為主軸，發展屬於自己的「海洋經濟引擎」——不僅是為了抓住機遇，更是為了在未來經濟競爭裏保有一席之地。

作者是香港科技大學電子及計算機工程學系博士生

