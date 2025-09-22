明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
林衍宏

林衍宏：海洋經濟會是香港新出路嗎

【明報文章】當「低空經濟」成為施政報告的新寵，「海洋經濟」這個早於2003年已納入國家戰略的概念，卻在港鮮有落地。近年雖屢見智庫倡議與媒體關注，但在普羅大眾眼中，它仍像一艘停泊在遠洋的船——看得見，摸不着。其實，海洋經濟可能是香港面對經濟轉型壓力與區域競爭之下，一個被忽視的出口。

根據國家海洋信息中心定義，「海洋經濟」是配置與利用海洋資源的一系列實踐活動，涵蓋智能航運、智慧港口、綠色能源（如海上風電、潮汐能）、海水化淡、海洋生物醫藥、海上旅遊、高端裝備研發與製造、海洋金融保險等新興產業。2003年《全國海洋經濟發展規劃綱要》提出「發展海洋經濟」為振興經濟的重大措施。自2012年，「建設海洋強國」目標被寫入十八大報告成為「兩個100年」國家願景以來，海洋經濟從未缺席於「十二五」、「十三五」、「十四五」等國家發展藍圖。

港地理位置佳配套完備 有利發展海洋經濟

在這些政策背景下，香港具備發展海洋經濟的天賦優勢。香港位處中國南海交通要道，面向東南亞與太平洋，是連接內地與全球的海洋樞紐。本地港口設施完備，擁有深水泊位、現代化碼頭及高效的物流網絡，形成完備的航運生態。更關鍵的是，香港長年累積的航運專業服務，如海事法律、保險、融資、報關與物流管理，構成亞洲區內少有的高端航運服務產業鏈。根據貿發局資料，貿易與物流業佔本地經濟產值五分之一，海運在其中居核心地位。此外，本港科研與人才基礎雄厚，聚集眾多航運科技、環境監測、船舶工程與AI應用專才，為智慧港口、海洋裝備與數字治理提供堅實支撐。

2023年底運輸及物流局發表《海運及港口發展策略行動綱領》，提出推動港口智能化與綠色轉型，進一步鞏固香港航運優勢。然而，香港若想由傳統轉口樞紐進階為海洋經濟創新中心，仍需跨出既有框架，真正將「以海為策」納入產業政策核心。

相對而言，大灣區其他城市早已超前部署。廣東省早於2021年啟動《海洋經濟發展「十四五」規劃》，由政府牽頭推動物聯網、人工智能、大數據、區塊鏈等技術，應用於港口與海洋裝備研發；2022年南沙港自動化碼頭投入運作，能夠全天候無人值守。珠海、深圳亦積極發展高端海洋裝備與智慧港口，尤以珠海「雲洲智能」為例，其研發的無人船艇廣泛應用於測繪、水質監測與海上養殖，當地更建成全國首個經「船級社」認證的萬山無人船測試場。

港不缺人才 缺應用場域政策突破

值得注意的是，「雲洲智能」創辦人張雲飛正是香港科技大學出身。這再次提醒我們：香港並不缺人才與研發能力；缺的是應用場域與政策突破。本地創科企業難以取得海上試驗許可與數據支援，技術「無水可試」，成果「無岸可泊」，使不少初創項目最終將成果落戶珠海、深圳。

香港若繼續缺乏海洋經濟統籌機制，政策分散、場地匱乏、公眾理解不足，長遠將錯失整個區域產業的制高點。

政府應主動佈局發展海洋經濟

與其旁觀，不如主動佈局。筆者建議政府盡快成立「海洋經濟工作組」，整合創科、運輸、環保等部門資源，建立跨部門協同治理機制；規劃近岸水域作為「監管沙盒」，讓創科企業得以試驗、測試原型與控制風險；設立「藍色創科基金」，針對智慧船舶、水下機械人、海洋監測平台等具潛力領域，提供起步資金；並與珠海、中山、深圳合作建立「海洋經濟走廊」，提升灣區整體競爭力。「粵港澳遊艇自由行」構想多年未果，正好作為區域融合的示範項目，重振香港海上旅遊體驗。假如未來的香港，市民可搭乘電動無人渡輪往返馬料水與印洲塘、科研團隊在西貢海域測試新型空海協同系統、遊艇船主從中山駕駛帆船到香港黃金海岸度假，那麼海洋經濟將不再只是遠景，而是與我們息息相關的未來日常。

過去香港「靠海而興」，今天香港應「以海為策」，以科技引領、制度賦能、國際視野、產業轉型為主軸，發展屬於自己的「海洋經濟引擎」——不僅是為了抓住機遇，更是為了在未來經濟競爭裏保有一席之地。

作者是香港科技大學電子及計算機工程學系博士生

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林衍宏]

相關字詞﹕林衍宏

上 / 下一篇新聞