觀點
陳帆川

陳帆川：鬥幫人改花名的英國記者

【明報文章】什麼是單色哺乳類動物、黑白分明卻插翼難飛的鳥，以及滿肚墨水的軟體生物？

讀英文與中文報章的其中一個最大分別，就是在英文報道裏，記者會千方百計避免重用同一個名詞來稱呼文章主角。例如在一篇關於香蕉的文章裏，當「香蕉」一詞出現過後，接下來的段落會被「這生果」、「細長的黃色水果」、「充滿能量的小點心」，甚至「曲線美的心頭好」等稱呼所取代。

英文報道以「次稱呼」避免重用同一名詞

來自英國的Maguire氏記者夫婦，熱愛從報章上蒐集這類有趣的花名，稱其為「次稱呼（second mentions）」。於英國報界，「次稱呼」又稱為「疙瘩怪（knobbly monsters）」，據說來自小報《太陽報》一名記者撰寫一篇鱷魚施襲的報道時，為那頭猛獸所改的花名。《衛報》內部編輯指引則稱之為「pov」，是「popular orange vegetable」（受歡迎的橙色蔬菜）的簡稱，因為每次寫胡蘿蔔的文章總用上這稱呼。

兩人在2013年建立同名推特（今稱X）帳戶，分享千奇百怪的「次稱呼」，意外地吸引了一群同好。他們最近把多年來的蒐集所得輯錄成書，名為《一本關於次稱呼的小書》（The Little Book of Second Mentions），認真地探討部分「次稱呼」的歷史、結構和坊間反響。

他們接受《衛報》和「Press Gazette」訪問時表示，記者為動物和食物所安插的花名最具創意，例如以「放聲尖叫的零食大盜」來形容海鷗、「滿身條紋的野餐破壞王」來形容黃蜂、「愛鑽褲管的小搗蛋」來形容雪貂。花名界的「四大天王」分別是豬、刺蝟、熊貓和長頸鹿，每次出場總獲設計別出心裁的花名。

他們說，由於記者好勝心強，一些同行將創作「次稱呼」視為競賽，絞盡腦汁想出令人意想不到的花名；不過都有例外——例如在一篇關於刺蝟的文章裏，「刺蝟」一詞竟然出現了27次之多，連簡單的「這個滿身帶刺的動物」都欠奉，令人大失所望！他們的推特帳號成為了交流「次稱呼」的地盤，不少網民在上面分享他們所讀到的有趣「次稱呼」；一些作者甚至會留言徵集網民意見，集體創作與別不同的「次稱呼」，用在作品之中。

他們表示，蒐集和研究「次稱呼」純粹出於好玩，但也有人認為記者過於造作，舞文弄墨亂作一些日常生活根本從來用不上的詞。兩人認為出色的花名除了博人一笑，還令文章生色不少：「Justin Timberlake因駕車衝燈被捕，一篇報道對他的『次稱呼』是『這名淚流成河的歌手』，簡直完美地點題。」《淚流成河（Cry Me a River）》是這名巨星的成名作。

最後開估，本文開首提到的3隻動物，分別是熊貓、企鵝和墨魚。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

