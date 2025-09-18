明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
梁家權

梁家權：DEI新聞室正退潮？

【明報文章】近年，有兩個牽涉「I」字的概念，都成為許多人廣泛談論的話題——AI（人工智能）和DEI（多元、公平和共融）。於新聞界，這兩個都是棘手議題。當新聞界現正忙於應對AI等新興科技對行業造成的衝擊之際，有較長歷史的DEI議題，最近也成為爭議，此情况於美國尤其明顯。

在美國，自由派與保守派長年就DEI議題爭拗不斷。前者認為，有鑑於歷史造成的社會結構不公，政府和公私營機構都需要積極在政治、教育、就業等範疇保障弱勢社群（如女性、少數族裔、性小眾），以彌補過失。後者則認為這些左派的「覺醒」（woke）主張，事事政治掛帥，阻礙社會正常運作、衝擊常識、顛覆傳統價值。

自美國總統特朗普回朝後，今屆美國政府將DEI視為內政眼中釘，實行了一系列打擊，包括簽署行政命令廢除聯邦政府的DEI計劃、要求調查大學的DEI政策等。不少美國企業也陸續跟隨政府步伐，暫停或直接結束DEI項目。

倘記者群同質性太高

將局限掌握社會實况

那麼新聞界又如何呢？對新聞界而言，追求DEI不僅是為了回應社會的政治訴求，也關乎自身專業水平。新聞的專業任務是緊貼社會脈搏，而現代社會愈趨複雜多元，如果記者群的背景和思維模式同質性太高，將局限傳媒深入和全面掌握社會實况。

於過去一段日子，美國新聞界都相當提倡DEI，例如新聞機構會訂立DEI政策和設立相關委員會，在招聘、培訓及維繫機構文化各方面，務求廣納和兼顧不同背景人士，以建立新聞室的多元性（newsroom diversity）。業界相信，記者群來自五湖四海，將有助促進新聞題材和觀點多元化，提升新聞整體的平等性和公共性。

另外，部分機構更會定期發表員工統計資料，譬如記者、編輯的性別和種族比例，有多少非白人男性晉升至管理層等，好向公眾交代其政策成果。而於學術界，不少學者也致力研究新聞機構建立多元新聞室的情况，及當中面對的困難。

美國新聞界DEI聲勢減弱

不過，這股DEI熱浪在近年似乎有退潮迹象，而情况在特朗普重掌政權後就更見嚴峻。近日，美國尼曼新聞實驗室（Nieman Journalism Lab）作家Hanaa' Tameez就撰文分析此狀况。據她的研究和觀察，美國新聞界的DEI聲勢減弱，主要見諸4個方面。

首先，早年DEI方興未艾，許多新聞機構都紛紛跟公民社會組織和坊間的新聞研究中心合作，為員工舉辦培訓課程，但近年這些課程的需求卻大幅減少。例如，該文中提到其中一間培訓機構Maynard Institute for Journalism Education，於2020至2022年間，透過培訓工作賺取了120萬美元收入，惟估計今年相關收入或會降至零。

第二，新聞機構減少製作有關DEI內容的新聞產品。例如一些著名媒體如Politico、彭博、《華盛頓郵報》，都陸續停止出版討論種族及社會平等的新聞通訊（newsletter）。

第三，新聞機構不像以往那麼熱中參與由少數族裔（如黑人和西班牙裔）記者所舉辦的會議，並從中招聘。

第四，它們也減少公布員工的背景資料。這可能是因為其DEI工作進展不佳，又或是擔心政治風險，故此選擇低調。

整體而言，這個退潮現象有其政治近因（為免得罪特朗普政府），同時也有一些行業結構性的原因。其中一個主要原因，是熱情消退。誠然，對部分傳媒和記者來說，推行DEI政策或許只是基於政治正確，或附和社會風潮的舉措而已，許多時候都是口惠而實不至。例如，美國的新聞領袖協會（News Leaders Association；前身為美國報業編輯協會(American Society of News Editors)）自1978年起所做的新聞工作者多元性年度調查，在近年就因新聞機構參與度不足而被無奈腰斬。

另外，英國牛津大學路透新聞研究所近年在5個國家（南非、美國、巴西、德國、英國）開展了新聞機構高層編輯的種族分佈研究。結果顯示，除了南非之外，於其餘4個國家，有色人種（people of colour）擔任高層編輯的比例相當低，美國是15%，另外3個國家都是零；去年美國的比例是29%，今年倒退回幾年前的水平。可以見到，在世界不少地方，新聞機構推行DEI的成效都是裹足不前。

另外一個退潮原因，可歸因於行業財政問題。當新聞業不景氣，機構相繼裁員，自然會連帶削減DEI相關職位。而由於DEI工作需要投入資源，但該工作不會短期和直接為機構帶來經濟回報，這也減低了推行誘因。

若要持續推行 需立定決心

最後就是新聞界關注的議題轉變了。近年，最為困擾新聞界的問題必定是假新聞和數碼轉型（包括AI的湧現）。前者影響行業公信力，後者則主宰行業未來走向。在眾多關乎生死存亡的議題夾擊下，DEI議題顯得不太重要。

總的來說，究竟DEI退潮是短期現象，抑或是長遠的結構轉向，需要持續關注。而新聞界若要持續推行DEI，就需要立定決心、長期投入，而不是視之為形象工程。

作者是香港樹仁大學新聞與傳播學系助理教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁家權]

相關字詞﹕梁家權

上 / 下一篇新聞