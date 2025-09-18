梁家權：DEI新聞室正退潮？

在美國，自由派與保守派長年就DEI議題爭拗不斷。前者認為，有鑑於歷史造成的社會結構不公，政府和公私營機構都需要積極在政治、教育、就業等範疇保障弱勢社群（如女性、少數族裔、性小眾），以彌補過失。後者則認為這些左派的「覺醒」（woke）主張，事事政治掛帥，阻礙社會正常運作、衝擊常識、顛覆傳統價值。

自美國總統特朗普回朝後，今屆美國政府將DEI視為內政眼中釘，實行了一系列打擊，包括簽署行政命令廢除聯邦政府的DEI計劃、要求調查大學的DEI政策等。不少美國企業也陸續跟隨政府步伐，暫停或直接結束DEI項目。

倘記者群同質性太高

將局限掌握社會實况

那麼新聞界又如何呢？對新聞界而言，追求DEI不僅是為了回應社會的政治訴求，也關乎自身專業水平。新聞的專業任務是緊貼社會脈搏，而現代社會愈趨複雜多元，如果記者群的背景和思維模式同質性太高，將局限傳媒深入和全面掌握社會實况。

於過去一段日子，美國新聞界都相當提倡DEI，例如新聞機構會訂立DEI政策和設立相關委員會，在招聘、培訓及維繫機構文化各方面，務求廣納和兼顧不同背景人士，以建立新聞室的多元性（newsroom diversity）。業界相信，記者群來自五湖四海，將有助促進新聞題材和觀點多元化，提升新聞整體的平等性和公共性。

另外，部分機構更會定期發表員工統計資料，譬如記者、編輯的性別和種族比例，有多少非白人男性晉升至管理層等，好向公眾交代其政策成果。而於學術界，不少學者也致力研究新聞機構建立多元新聞室的情况，及當中面對的困難。

美國新聞界DEI聲勢減弱

不過，這股DEI熱浪在近年似乎有退潮迹象，而情况在特朗普重掌政權後就更見嚴峻。近日，美國尼曼新聞實驗室（Nieman Journalism Lab）作家Hanaa' Tameez就撰文分析此狀况。據她的研究和觀察，美國新聞界的DEI聲勢減弱，主要見諸4個方面。

首先，早年DEI方興未艾，許多新聞機構都紛紛跟公民社會組織和坊間的新聞研究中心合作，為員工舉辦培訓課程，但近年這些課程的需求卻大幅減少。例如，該文中提到其中一間培訓機構Maynard Institute for Journalism Education，於2020至2022年間，透過培訓工作賺取了120萬美元收入，惟估計今年相關收入或會降至零。

第二，新聞機構減少製作有關DEI內容的新聞產品。例如一些著名媒體如Politico、彭博、《華盛頓郵報》，都陸續停止出版討論種族及社會平等的新聞通訊（newsletter）。

第三，新聞機構不像以往那麼熱中參與由少數族裔（如黑人和西班牙裔）記者所舉辦的會議，並從中招聘。

第四，它們也減少公布員工的背景資料。這可能是因為其DEI工作進展不佳，又或是擔心政治風險，故此選擇低調。

整體而言，這個退潮現象有其政治近因（為免得罪特朗普政府），同時也有一些行業結構性的原因。其中一個主要原因，是熱情消退。誠然，對部分傳媒和記者來說，推行DEI政策或許只是基於政治正確，或附和社會風潮的舉措而已，許多時候都是口惠而實不至。例如，美國的新聞領袖協會（News Leaders Association；前身為美國報業編輯協會(American Society of News Editors)）自1978年起所做的新聞工作者多元性年度調查，在近年就因新聞機構參與度不足而被無奈腰斬。

另外，英國牛津大學路透新聞研究所近年在5個國家（南非、美國、巴西、德國、英國）開展了新聞機構高層編輯的種族分佈研究。結果顯示，除了南非之外，於其餘4個國家，有色人種（people of colour）擔任高層編輯的比例相當低，美國是15%，另外3個國家都是零；去年美國的比例是29%，今年倒退回幾年前的水平。可以見到，在世界不少地方，新聞機構推行DEI的成效都是裹足不前。

另外一個退潮原因，可歸因於行業財政問題。當新聞業不景氣，機構相繼裁員，自然會連帶削減DEI相關職位。而由於DEI工作需要投入資源，但該工作不會短期和直接為機構帶來經濟回報，這也減低了推行誘因。

若要持續推行 需立定決心

最後就是新聞界關注的議題轉變了。近年，最為困擾新聞界的問題必定是假新聞和數碼轉型（包括AI的湧現）。前者影響行業公信力，後者則主宰行業未來走向。在眾多關乎生死存亡的議題夾擊下，DEI議題顯得不太重要。

總的來說，究竟DEI退潮是短期現象，抑或是長遠的結構轉向，需要持續關注。而新聞界若要持續推行DEI，就需要立定決心、長期投入，而不是視之為形象工程。

作者是香港樹仁大學新聞與傳播學系助理教授

