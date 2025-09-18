明報新聞網
觀點
洪雯

洪雯：改革突顯抓大放小 房屋階梯終見曙光

【明報文章】行政長官發布新一年施政報告，若用一句話來評價，我會說：改革突顯「抓大放小」，房屋階梯終見曙光，值得肯定。

香港改革進入深水區，我們需要跳出現有框框，尤其要「抓大放小」：「抓大」即抓緊大方向，果斷決策，強力推進；「放小」則是在細微層面放鬆監管、簡化審批，提升效率，避免「管理很完美，但經濟失去活力」的情况。

北都跳出框框 提升發展效能

這種改革思路，於今份報告顯現出來。比如，提出訂立加快發展北都的專屬法律——這正是我一直倡導的，讓北都可以跳出現有框框，在增量改革的思路下探索新模式，提升發展效能。

管理架構方面，施政報告提出成立「北都發展委員會」，下設3個工作組，掌管發展及營運模式、規劃及發展工作、「大學城」籌劃及建設。這一架構有望能夠抓住北都發展的大策略，解決大問題，比如融資手段創新、推動公私營合作等，並通過法定園區公司來實際落實園區的發展。不過，我關注2022年成立的北都督導委員會和現有的北都統籌辦事處，未來何去何從？

「放小」方面，政府提出簡化行政措施，並在規劃方面積極拆牆鬆綁，包括延長短期租約、直接批地、「按實補價」、分期付款等，以適應北都發展的需求。

施政報告亦把引進產業與規劃建設放在同等重要位置，提出「邊建設、邊進駐」，這是非常重要的思維。沒有產業，不知哪些企業會進駐北都，私人資本不知如何參與北都發展；而北都遲遲見不到基建和設施，企業也不會來。所以，這兩者必須齊頭並進。

房屋亦是我關注的重點。報告在積極增供應的同時，強調豐富置業階梯、促進市民向上流動，可以說房屋階梯終見曙光，回應了我這4年來的倡議。未來我希望可改革長遠房屋策略，提出自置居所比例目標，並為公屋總量封頂。

我一直建議政府提升資助出售房屋的數量和質素。施政報告指出，居屋供應在未來5年比本屆政府上任時的5年期增加約50%，協助夾心階層置業；新居屋綠白表比例由「四六比」調整至「五五比」，加快公屋居民向上流動，也加快公屋流轉。

另外，過往資助出售房屋與公屋的面積相差不遠，未能吸引市民踏出公屋。我樂見政府今次承諾提升居屋和綠置居較大單位的比例，更貼近市民實際需求，讓市民「住大啲、住好啲」，吸引他們踏出公屋。尤其創新的是，容許居屋在滿足一定條件後出租給夾心階層，這一點出乎我意料。

再者，縮短居屋禁售期，不單可增加居屋市場流動性，亦有助居屋業主往上走，適時轉投私人市場，這正是房屋階梯應有的功能——讓市民能夠一步步向上走。

我亦支持政府推出「長者業主樓換樓計劃」，容許年滿60歲並擁有單位10年或以上的業主，於第二市場出售單位後毋須補價，購買較小或較偏遠單位，讓長者可獲得額外現金作生活費。這項措施充分體現本人一直倡導的「養房防老」理念。

「留學香港」 需平衡四大因素

政府將專上院校非本地生自資收生上限增至50%，反映政府銳意打造「留學香港」品牌的決心。然而，打造「留學香港」品牌非單純增加非本地生學額，需同時平衡4個因素：大學的教育資源承載能力、財政可持續性、收生質素，及優先照顧本地生，尤其各學科和學生宿舍都應充分照顧本地生需求。

金融方面也有驚喜，我一直大力推動的知識產權融資、航空金融、文創藝體投融資體系，這次也有不同程度的着墨。這些方向，既能拓展金融業縱深，又有助產業多元發展。

總體來說，這是一份有創新、有突破的施政報告。我期待之後的落實。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

