觀點
李兆波

李兆波：香港長遠發展方向 值得思考

【明報文章】新一份施政報告有不少利民利商的措施，但一些較長遠的方向，卻值得我們思考。

報告內容有不少着墨於人工智能（AI）。AI可以改善效率，2023年投資銀行高盛的報告指出，香港將有30%職位受到AI影響。當然，不同年代的研究會有不同推測，但失業率正在上升，在唱好、應用AI的同時，也要應對AI對各行各業的影響。舉例說，餐飲業於疫情時大受影響，大家是否記得進入餐廳時要掃描「安心出行」？疫情後，北上消費成行成市，餐飲業亦大受衝擊，每月營業額約90億元，比起疫前平均的約100億元大跌。餐飲業的失業率現處於高水平，外勞再加上AI，相信在未來一段時間不會回復至低水平。

稅基問題 一直無處理好

施政報告未有把住宅交易的印花稅100元上限，擴大到涵蓋600萬以至800萬元物業。提高這上限，一定可以刺激交投，但政府收入會大受影響，因為印花稅是政府其中一個主要收入。樓市下跌了幾年，無論是地價、印花稅也雙雙受牽連。提高這上限是利民的，惟同時也會影響政府收入，特別是在政府財赤嚴重的時期。當年出售公屋單位的主因是政府財赤，一如發展商出售車位一樣，平日大多數時間是不賣的，除非是需要現金流的時候。因此，無論是出售公屋、把印花稅100元上限擴至600萬或800萬元物業，是政府稅基的問題，這稅基一直沒有處理好。

吸納海外學生 宿舍乃樽頸位

施政報告的一個亮點，是加強「留學香港」品牌。香港的大學努力耕耘了數十載，在中西交融下，這個城市有5所百強大學。增加海外留學生學額比例至五成，是對的方向。香港要吸納的不單止是來自內地的學生，也應有來自其他亞洲國家，甚至是歐美。但宿舍是一個樽頸位——當有不少酒店改為學生宿舍時，會影響酒店房間供應，房價更高，勢更為減低旅客留港意欲，那麼人均消費會更低。另一方面，當很多住宅轉租給留學生時，對樓市是利好的；惟處理不當時，會產生怨氣。如果處理得宜，如大建「北都大學城」，又有大量宿舍，留學生既可付合適居住費用，他們的父母、親友也可以順道來旅遊（可以花上十數萬元學費一年的家庭一定是中產，不會「窮遊」香港吧）。

讀大學的成本相當高，留學生可以由中學開始，成本較低，聞說政府也有向這方面發展。至於創科，不是不做，但「收成」時間相當長。當局可以「兩條腿走路」，即是「留學＋創科」。不過，要後者如美國一間科技巨企，發展到抵上差不多是港股的市值時，相信要數以十年時間。

盼望官員責任制非紙上談兵

施政報告有就「部門首長責任制」着墨，但有了制度並不等於實行時會有效。大家也許會記得由垃圾徵費、美斯事件，到最近的採購飲用水、熱氣球事件，對納稅人是相當不公平——公帑花費了，卻浪費了，成效不彰。有賞有罰，相當重要。市民付了「天價薪酬」給公務員，但有個別首長級別人員卻未表現出應有水平，而且帶來大亂，更令其他表現好的公務員受影響。這在內地，一早已被換走；但在香港，高官問責制執行不到位，似乎是說不通的。筆者期望無論是高官問責還是首長責任制，都不是紙上談兵的事情；可以的話，更應該有多點商界人才加入政府，令施政水平可以提升。

兩大課題未解 復蘇或要多等幾年

留學、旅遊、房屋、土地是環環相扣，既可產生收入，又有相關支出。近年香港政府施政欠缺的就是協調——「高才通」帶旺不了樓市，是個好例子，各部門各自為政。如今北都的發展，有特首、司長級官員來協調，如果協調不濟，或個別官員根本追不上，如英超球會有球員表現不濟時，一定會影響香港表現。

香港仍有很多經濟數字未回到疫情以至2019年之前水平：恒指、樓價、零售銷售、餐飲銷售、旅客數字、失業率等。這已是5、6年前的事了，那麼施政報告能夠帶領香港到之前的興旺麼？當部門與政策局之間的協調，及政府稅基兩大課題未有解決時，可能香港又要多等幾年，才可以回到疫前境况。

作者是經濟學者

