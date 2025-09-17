明報新聞網
田方澤：多元社會 真理愈辯愈明嗎？

【明報文章】美國右翼網紅柯克（Charlie Kirk）早前在公開活動中遭槍殺。幾天過去，雖然坊間討論疑犯未必有政治意識形態，筆者友儕之間不乏對「文化戰爭」和仇恨政治的反思。近十餘年，人們苦於現時的民主制度和國際秩序無法解決問題，面對日趨多元的社會和思想，有更多難以調和的衝突。世界各地政治向右轉，人們以言論、行動和選票反對移民及「覺醒文化」。對於各種觀點，網絡上眾說紛紜，資訊真真假假。我們如何面對這些資訊和回應這個時代？

多元就是混沌

近年看移民在外的港人，於移居地作為移民，卻又反對其他移民；認為自己是有經濟貢獻的「優秀」移民，與其他同為移民的族群——特別是有色人種和穆斯林——不同（哪怕其他族群其實已是幾代人在外國），同時又不滿移居地更強調性別多元和性小眾權益。對於以巴衝突，則因巴勒斯坦是穆斯林地區，部分人更簡單冠以「恐怖分子」、「抵死」等說法。

對於網絡上的討論，區區總是有着無法梳理的鬱悶。自己的社會科學和人權訓練，讓自己自認為進步派，傾向相信價值多元、尊重每個人的選擇是好事、文化之間沒有太多優劣之分。這與現時網絡上不少反對多元性別、反對移民、反對伊斯蘭教的想法完全不同。在一些議題，例如跨性別運動員參加體育賽事、移民對治安的影響，區區可以理解人們的反感和疑惑，偶爾自己也覺得難以解答。不過，是否像網上爭論那般堅決、彷彿一切已有答案？抑或答案永遠是未知，只能居中平衡？在大家已不相信民主體制以至政府的情况下，誰有權威去決定？

舊社會的觀念總是比較簡單——男是男，女是女；有民族較「優越」，有民族較「落後」。但「一元」、「主流」價值的陰影裏，就有群體未得到應有尊重和政策支持。多元就是混沌，會令人迷茫和不適，想抓緊手邊唯一的答案。社會政策從沒有簡單的答案，惟真理真的愈辯愈明嗎？

區區曾長年參與政治討論，並熱中於網上爭論；後來可能年紀漸長，又覺得網絡不是討論的地方，不願意泥漿摔角，有時拋下一句「你講得啱」就撒手不管，甚至很少細讀討論。

近10年很多「後真相時代」的討論，宣告真理沒有愈辯愈明。所謂「認知即是現實」，問題似乎是誰有權威去設定議程、引導討論和推動政策。右翼政黨在歐美紛紛崛起，最近日本參議院選舉，也罕見地重視外國人議題，排外保守的參政黨由上屆僅1席，一舉增加至15席。

所以，誰有權威去做決定？民主制度不可信、政府不可信，最終只會墮入一種犬儒狀態，或困於自己所相信的陣營中的狂熱。如果問題無法透過正式的政治制度疏解，初則口角，繼而動武，也未可知。

嘗試認真辯論 才會更接近共識

區區是老派人，歷史證明，內政問題無法處理，就會有政治人將焦點轉移至移民和文化衝突，尋找代罪羔羊。朋友問：停止移民救得了英國和美國嗎？「保護傳統家庭價值」、反對多元性別，可以挽救經濟和地緣政治問題嗎？問題千百種，不是一兩個簡單直接的方案可以解決。這裏當然沒有解決方案，不過深思熟慮的選民、認真負責任的政治人物、成熟的法治和民主制度，雖然屬「萬能key」，但總是對的，改變始於足下。

真理沒有愈辯愈明；或說在這個多元社會，我愈來愈不相信有所謂真理。可是，如果有志尋求發展，一切言論，還是深思熟慮為妙。嘗試認真辯論，包括接受自己會有錯誤的觀點和認錯，才會更接近共識。

作者是教育及時政評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

