劉銳紹：清歌暫引櫻桃破 爛嚼紅茸向郎唾——從立法會否決「同志草案」看政治技巧

忽然記起南唐李後主《一斛珠》之句：「一曲清歌，暫引櫻桃破……爛嚼紅茸，笑向檀郎唾。」且看，李後主與寵愛的小周后多麼溫馨，清歌出自櫻桃小嘴；即使咬爛紅茸唾向郎君，李後主也不會怒。所以，縱有「頑皮」之舉，但只要明白自己位置和各自的心思，就不會吵架了。故引為今天標題。

（一）否決的原因和條件

──每做一個政治決定，首先必須判斷形勢（尤其是眼前和中期）及利害關係。先看反對該草案的立法會議員，不少來自地區直選，其選民對象或支持者較多是基層民眾，對「同志文化」相信有一定距離，認同的應該不會太多。所以，這些議員必然考慮這個因素（要跟隨本黨立場或行會成員除外），於是振振有辭拿出傳統道德和價值觀，投反對票，否則他們就要冒一些風險。

即使功能組別議員，有些也要面對業界的反對聲音（例如教育界），所以理直氣壯投反對票。更重要的是，他們看到必須與其他議員一起形成大比數的反對力量，才能夠顯示「政府遇到巨大反彈」，再配合自己衡量利害，自然也會投反對票。

從政府角度看，草案被否決，當然要「表示失望」；但「遇到巨大反彈」不一定是壞事，可以成為「社會未有共識」，「政府不擬向法院申請延期」的理由。有人說是拖延，有人說是審慎。可見，爛嚼紅茸唾過來，不要緊；也許，唾來的是可口的蟠桃也說不定呢。

况且，回想本屆立法會2021年選舉的投票率，功能界別32.22%，是自1985年立法局選舉以來最低；地區直選30.2%，也是自1991年立法局選舉以來最低。2023年區議會選舉的地方選區投票率，更只有27.59%。這些都是「完善選舉制度」後的投票率，而新一屆立法會選舉在即，政府和建制都在催谷投票率。萬一「同志草案」的投票結果令投票率進一步下降，豈不更糟！

順道一提：澳門剛完成新一屆立法會選舉，臨時投票率53.35%，雖然是回歸以來歷屆第三低，但比上屆選舉增加約11個百分點。這些數據即使不構成香港的壓力，但或多或少也會成為兩地對比，不知會否觀感不好？

──本港議員雖然各自思考投票傾向，惟也領會各方意見；而意見有很多種，既有輕重之分，也看意見來源的分量。從內地角度看，「同志文化」不是中國傳統主流價值，所以也不會實行同性婚姻合法化和提供法律保障；但這一點在港和對外不便多說。目前，中國還要應付國際不同力量的攻勢，政治、經濟、外交的明刀明槍已很明顯，惟民間和文化層面的可能陸續有來。假如因為「同志草案」被否決而授之以柄，引起其他麻煩，那就更不勝其擾。

所以，必須掌握「盡了力而事不成的火候」，證明被否決也是非戰之罪。在這情况下，投反對票的尚方寶劍或免死金牌不需開口，也會到手。

──如上所述，投反對票符合和配合了4個條件：自身利害、支持者取向、特區政府的策略和內地的需要。說實在的，「同志草案」在本港大部分市民心中並非高度關注的內容，更少人把它上升到必須爭取的層面。立法會否決了，反而可以成為證明「立法會不是橡皮圖章」 的例子，多麼難得才能夠找到啊！

港澳辦署名「港澳平」的文章也說「行政、立法、司法機關在行政長官領導下各司其職、相互尊重和良性互動」，重點還是突出行政主導。可見，投反對票不會破壞行政與立法關係；投贊成票而草案被否決，也是無傷大雅。總之，各自選擇和設計好自己的角色就行了。

（二）政治技巧 如何包裝

──立法會這次可算是「一曲清歌，暫引櫻桃破」，開腔投票否決政府草案。而且，投反對票的議員按其支持者的取向而行，也是順其民意。擴闊來看，這種民意也是其中一種主流民意，所以否決了也沒有太大的指摘。

不過，這只是按實際需要而「忽然頑皮」的政治包裝而已，一時間或許難洗「橡皮圖章」形象。如看整體表現，人們仍質疑行政、立法、司法機關能否真正各司其職，互相尊重和互相制衡，更遑論監督政府？總體而言，政府與立法會雖然未至於是「領導」跟「被領導」的關係，惟也近乎政府主導的協作關係。這種狀態和性質，一時間不會改變。

那麼，立法會可否借助這次否決「同志草案」為開端，日後經常以主流民意為基礎，與政府有真正的良性互動？或者說，有關方面可否讓立法會有更多「洗脫橡皮圖章形象」的機會？即使是政治包裝也好，逐漸把行政機關與立法會健康地平衡起來。舉例說，內地的人大代表曾一度被外界形容為「橡皮圖章變硬」，就是當年高層放手平衡的計劃，這樣也不會影響管治實效。如果香港不放手，即使這次可以宣傳立法會「不是橡皮圖章」，惟一次不足為例，長此下去，本質恐怕仍是「橡皮圖章」。

──政府、立法會與意見提供者的關係，也可探討。過去，政府遇上要在立法會闖關的棘手法案時，一般都會請有關方面向議員提供權威意見，爭取通過。這一次有沒有？不知道。但按上文分析，相信有關方面不會阻止立法會議員投反對票，因為不通過是三方共同需要。

這裏涉及垂直領導（中央對本地人士）和橫向領導（本地人士之間）的問題，也有直接領導和間接領導的技巧。經驗證明，間接領導可以有更多想像空間、發揮更大靈活性。

──政治包裝要講求細節，既不可「甩轆」，也不宜粗疏。且舉港英年代的立法局為例，那時的新聞稿是準備好的，往往比議員發言、提問和官員的答案更早到達記者手上，令人感到完全是做戲。有一次，議員改了發言內容，但新聞處按原稿（那時是簡單的打字印刷稿，連傳真稿也未有）發放，結果鬧出笑話。

近年科技進步，發稿迅速，惟內地又曾出現「一稿兩命」的笑聞：宣傳部高官認為某名人大代表發言不合乎口徑，私下改了；在場採訪的記者後來發現兩者不同，不知如何是好。相信今天不會再出現這類事情，但又會否犯新的錯誤呢？

──「同志草案」被否決，顯示各方增加重視政治技巧，並有所提升，惟日後將如何發展呢？主要看有沒有人從法律層面和司法行動跟進。「港澳平」文章提到「要注意一些別有用心的人總是想借機挑事，操弄該議題政治化」，看來已有所防備。不過從實際層面看，要成功「操弄」也不是易事，因為特區政府只是未能達到終院的要求，而不是刻意違背。同時，政府表示也在研究替代框架，北京又沒有堵死，還說「要保護合理權益」，相信有關方面也希望柔性管理。不論是真是假，用這種「以不變應萬變，以時間換空間」的政治包裝，即使最後不了了之，也不怕有人真的「爛嚼紅茸向郎唾」了。

作者是時事評論員

