歐陽五：9．3閱兵激起的漣漪

上述研究另指出，境外對9．3閱兵關注度最高的前3個國家或地區，分別是日本、美國和台灣。尤其值得一提的是，於閱兵開始時段，美國五角大樓附近一家披薩店的訂單量達平時4倍。該數據往往被視為美國國防部加班指標，其激增或可顯示，五角大樓當時密切追蹤研判中國閱兵活動。

美國反應 五味雜陳

美國對9．3閱兵的反應是複雜的，包裹着某種矛盾和焦慮。美國總統特朗普公開讚揚9．3閱兵是「一個精彩的儀式」；隨即於9月5日簽署行政命令，將美國國防部更名為戰爭部，此舉被普遍解讀為意在重塑美軍形象。美國各大媒體也聚焦9．3閱兵發布多維度報道，其中不乏知名媒體的正面評價，比如《紐約時報》肯定中國軍事創新能力，《華盛頓郵報》則引述專家之語稱「軍事脅迫中國絕無可能」。

當然，渲染「中國威脅」或遮掩中國進步的聲音，亦在意料中。美國有線新聞網絡（CNN）引述專家採訪稱，中國在縮短與美國軍事能力上的差距，但其技術缺乏實戰經驗。此言令中國網民啼笑皆非，其反差感在於：一方面美媒不得不承認中國進步，但礙於顏面，一定要附上批評，哪怕是牽強的批評；另一方面，「缺乏實戰經驗」恰表明中國軍隊是和平之師，何來「威脅」渲染？

雖然五味雜陳，但美方無疑接收到中國透過9．3閱兵傳遞的信號。閱兵結束一周內，美方主動邀請中國防長視頻通話；幾個小時後，中國外長王毅同美國國務卿魯比奧通電話。兩場通話皆具理性和建設性，或在預示中美之間正構建微妙的新平衡。

中國防長在通話裏直指台灣和南海問題，對底線和立場清晰表述，展現出從容的戰略自信；美方則回歸務實軌道，主動表示不尋求與中國發生衝突。美國外交傳統具有濃厚的現實主義因素，習慣從實力地位出發跟他國打交道。然而，中國近年不僅沒被其關稅大棒擊垮，反而在軍事科技等領域突飛猛進。9．3閱兵之後，美國政治精英無法迴避的是：如何調校中美的實力天平，從而得到雙方更為真實、穩定的相處之道。

撼動台灣 加速兩岸格局變化

如果中美進入新調整，那麼台海乃至亞太地區的形勢，亦將隨之而變。今次9．3閱兵在台灣引起的關注是空前的。縱然民進黨當局高度戒備，百般阻撓台灣各界代表人士前往大陸參加閱兵，惟島內民眾觀看、討論閱兵之勢，已然衝破民進黨羅織的信息繭房。實屬罕見的是，島內多家深綠媒體也直播9．3閱兵。台灣網紅「館長」陳之漢和125萬名粉絲共同觀看閱兵直播。他說：「只要認同自己是堂堂正正的中國人，觀看閱兵會感到無比驕傲，因為這是『我們的軍隊』；若與之為敵，則會感到是『世界末日』。」「館長」之語，實則點出了閱兵對島內形成的撼動，而這種撼動勢將加速兩岸格局變化。

9．3閱兵的後續效應，宛如投石在水面激起的層層漣漪，進而於看客心中刻下印記。不過，這池水並非風平浪靜，而是暗流洶湧。中國深諳於此，所以9．3閱兵在呈現力量之後，放飛8萬隻和平鴿，寓意中國的最高戰略選擇是和平，力量服務於和平大業；而有力量保障的和平，才是真正的和平。筆者希望這層深意，能夠激起更多圍觀者心中的漣漪，並化入追求世界和平的共同行動之中。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]