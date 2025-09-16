葉文祺、王雲豪：微調龍鼓灘與屯門西規劃 推動北部都會區有序發展

重置棕地作業 釋放北都潛力

筆者認為，「智綠產業港」可用於重置北都棕地作業。棕地作業與周邊環境長期存在不協調問題，成為北都發展的主要障礙。儘管棕地作業有其經濟價值，但重置工作面對諸多挑戰。政府曾計劃將棕地營運者遷至多層工廈，惟因租金高昂及露天營運需求，難以滿足營運者需要。此外，政府亦曾修訂城規指引，擴大可供申請作臨時棕地用途的地區，但僅為短期權宜之計，未能解決「二次重置」的問題。

龍鼓灘填海應作為北都棕地重置的核心部署，優先將牛潭尾大學城、洪水橋/厦村新發展區及新田科技城的棕地營運者，集中遷至龍鼓灘，騰出寶貴土地發展高增值產業，從而掃除北都發展的障礙。

優化規劃 降低成本

不過，現時的發展建議涉及填海和興建跨灣大橋，成本不菲。可通過優化規劃，大幅降低開發成本。填海方面，屯門第38區公眾填料庫現儲存惰性建築廢物，這些物料可直接用於龍鼓灘及屯門西填海工程，顯著降低成本。日後，填料庫亦可遷至龍鼓灘填海區繼續運作。此外，現行填海方案引入兩條綠化水道，導致填海海岸線從3.3公里增至5.4公里，推高成本，且水道深度不足1米，退潮時或淪為「死水道」，難以打造宜人公共空間，生態效益亦難以預測。筆者建議採用直接從岸邊填海的方案，將海岸線縮短至約2.8公里，並以緩衝綠化帶取代綠化水道，既避免「死水道」問題，又可進一步縮減填海規模及成本。

同時，搬遷屯門第38區公眾填料庫不僅可降低填海成本，還能即時騰空土地用於「先進建造業」。筆者建議將原計劃於龍鼓灘填海區的「先進建造業」遷至屯門第38區，充分利用毗鄰英泥廠及鋼鐵廠的區位優勢，減低運輸成本，並降低對跨灣橋運輸大型組件的需求。

完善對外交通 減輕居民影響

其實，完善屯門西及龍鼓灘的對外交通網絡，比興建跨灣橋更為迫切。政府應加快推進屯門繞道工程，緩解龍門路至屯門市中心的交通壓力，特別是避免「先進建造業」加劇交通擠塞。在龍鼓灘，優先升級稔灣路及深灣路，連接流浮山、洪水橋/厦村新發展區，並通過港深西部通道對接前海，促進與香港國際機場的協同發展，同時作為龍門路交通事故期間的後備通道。

這些道路工程可有效分流中短期交通需求，減輕對居民生活的影響。待「智綠產業港」發展成熟後，再考慮興建跨灣橋，以確保基建投資的效益最大化。

優化產業策略

至於「智綠產業港」的產業發展策略，亦有優化空間。循環經濟方面，過去本港缺乏完善的回收及升級再造設施，影響都市固體廢物收費政策的推行。發展循環經濟產業，可建立完整的回收產業鏈，推動垃圾分類與資源回收，進一步完善固體廢物收費政策，確保充足回收資源。綠色/新能源產業方面，政府應深入研究不同能源應用場景，精選適合龍鼓灘發展的綠色/新能源項目，並評估投資回報，隨後規劃相關製造、儲存及運輸配套設施，確保產業的可持續性與經濟效益。

最後，政府同時建議將屯門第16區的貨物裝卸區遷至內河碼頭，筆者認為應以此為契機，進一步把屯門第16區現有工業地帶及貨物裝卸區土地，重新規劃為商住混合發展，融入高端遊艇會及文化創意產業，同時優化三聖邨周邊的海鮮食肆及市場環境，打造集商業、住宅與旅遊於一體的區域亮點。此舉將顯著提升土地價值，吸引更多投資，創造可觀的經濟回報。

作者葉文祺是團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監，王雲豪是團結香港基金政策倡議高級經理

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

