明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
李志遠

李志遠：理性看待同性伴侶框架被否決

【明報文章】《同性伴侶關係登記條例草案》（以下簡稱《條例》）被立法會大比數否決，屬意料之內。《條例》一出，早被質疑「兩頭不討好」：同志不滿登記條件過嚴而權利保障又過窄；堅守異性婚姻的人則認為《條例》本身等於打開潘朵拉盒子，憂慮香港將逐步邁向同性婚姻道路，威脅傳統價值觀念的同時亦會引伸一系列新的社會問題。

當輿論將《條例》與同性婚姻綁定時，其具體條文為何，早已不重要；是否贊成同性婚姻在港合法化，才是決定性的因素。儘管不排除有立法會議員基於選情考慮而投反對票，但在現時的香港，堅守傳統觀念的人顯然是多數派；意見書與表決結果，無疑都反映了主流民意。

從《基本法》的憲制安排來看，首先，終審法院在判決中對法律的解釋，具有終局性和決定性，對訴訟各方均有約束力。僅有3種例外情形可推翻終院對法律的解釋：一是全國人大常委會解釋基本法，推翻終院原有解釋；二是終院在另一宗處理同一法律問題的案件中，推翻其原有解釋；三是立法機關修改或廢除了原被終院所解釋的法律。

立會有權通過或不通過政府法案

是否訂立同性伴侶替代框架，屬特區高度自治範疇，亦與國家安全無關。因此，儘管全國人大常委會享有對基本法的最終解釋權，惟就岑子杰案的裁決而言，未見有釋法需要，事實上也沒有出現此情况。政府主動跟進法院裁決，向立法會提交條例草案，正是遵守法治的體現。

其次，立法會有權通過或不通過政府法案。根據基本法規定，政府法案須得到出席會議的全體議員過半數同意，才能夠通過。議員認真審議，並自主作出其認為最有利於香港繁榮穩定的決定，不能因為某項政府法案是因應法院裁決而提出，便以此施壓立法會必須通過。立法會不是「橡皮圖章」。這不僅不會引致所謂憲制危機，反而恰恰體現了基本法所規定的三權既相互制衡又相互配合的關係。

倘政府未來再闖關

或須考慮調整思路

儘管是次政府在立法會闖關失敗，但當局亦承認仍有持續責任履行終院裁決。《條例》在邏輯上與異性婚姻登記無異，均是先有法律承認，再有權利義務。倘政府未來再向立法會提交相關法案，不妨考慮調轉思路，先有權利義務，再有法律承認，或許能減少爭議。具體做法是：將登記條件之一的「已於海外註冊同性伴侶關係」，替換為「雙方已在港作出伴侶間權利義務的具約束力聲明」。

政府為確保在港登記的同性關係為「已作出承諾及穩定」，及基於減少對登記人可能造成不便的良好意願，而將登記與否的主導權，「讓予」其他允許同性婚姻或伴侶登記的司法管轄區——如此「兜個大彎」，姑勿論會否對同志帶來額外負擔，至少未必是最佳選擇。相反，沒有人會對私人間涉及人身和財產權利義務的約定「評頭論足」，無論雙方約定之權利義務有多寬泛，亦不管兩人性別是否相同，更不理是否基於愛情而約定，只要合法即可。

同性伴侶能夠提前約定各自權利義務，既能說明兩人關係穩定，也能避免法定權利是否足夠的爭議。在此前提下，政府只需「行前一步」，給予一個法律意義上的「名分」（伴侶登記）而已。當然，此項約定須以書面形式作出，並經過公證等類似程序予以確認。《條例》所規定的法定權利仍應保留，作為所有已在港登記之同性伴侶所享有的基本人權。

至於領養權，應當排除於約定事項之外，正如終院裁決所一致認為，基本法只保障異性婚姻自由。若雙方領養，需為「夫婦」；而且，從有利於兒童身心發展的角度出發，由一男一女照顧，能夠給予其更完整的成長體驗。就現階段而言，為展現對法治的尊重，政府應採取行政措施積極跟進，以保障同志相關權益。

多元議題陸續有來

各方需要凝聚共識

法院近期有關多元議題的裁判，均以政府敗訴為果，可見司法獨立，亦體現香港法院所塑造的人權保障者形象。法院只是也只能夠在法律框架下思考問題，毋須考慮普通民眾對判決的接受程度。惟宣告政府違法，往往涉及修改現有法例或訂立新法例，法院亦需認清在現行憲制秩序下，代表民意的立法機關才能夠決定相關法例通過與否。在涉及如性別多元等具爭議的議題時，法院不妨更靈活處理，在具體做法上給予敗訴一方的行政機關更多空間，畢竟司法機關始終在引導社會方面處於被動位置。

香港作為國際大都市，又實行普通法，注定了多元議題與傳統觀念在未來會持續碰撞和磨合。但更重要的是，持不同觀點的人都能夠表達各自關切，相互理解與尊重，於理性討論中逐步找到平衡點，構建具香港特色的多元政策。

作者是澳門大學法學院博士研究生

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李志遠]

相關字詞﹕李志遠

上 / 下一篇新聞