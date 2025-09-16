林緻茵：第二階段立法：與其「管死」 不如用好網約車

正如筆者在數周前專欄指出，第一階段立法並沒太大爭議：社會都同意立法目的是保障乘客安全及權益；要求提供網約車服務的平台、私家車、司機都要領有合適牌照，亦屬合理。早前懷疑有內地人來港駕網約車掙錢做「黑工」的報道，正突顯了發牌的重要。

至於第二階段立法，潛在爭議始終是網約車數目上限及准入門檻。這兩個因素，將會決定網約車供應，直接影響市民出行的便利程度。立法工作不應只有規管的面向；如何釋放已有的網約車資源，令網約車發揮更大社會價值，同樣重要。

點對點服務的現存問題

第二階段的立法細節，涉及當前點對點交通服務的最新供給狀况：5支的士車隊今年7月獲發牌，至今共約900輛的士投入服務，只佔局方去年訂下的「提供3500輛的士」之目標的四分之一。現時車隊規模不足、平台分散，乘客體驗自然不佳。早前媒體更實測發現，即使用車隊的應用程式叫車，也未必有人接單，或要久等才有車。除了規模未如預期，車隊營運也遇到實際問題：據報有車隊司機私下再組隊接單，有受訪司機解釋車隊接單量不足，連交車租也成問題，故只能夠沿用過往做法。

網約車平台Uber曾就香港點對點交通服務供求情况做調查，發現香港每日有意使用點對點交通服務的乘客有約120萬人次，日後亦會持續增長。假如局方預期網約車平台可於明年第四季開始營運，屆時有多少點對點的出行需求能夠透過的士和的士車隊滿足？

如果的士車隊無法填補供應空缺，網約車立法細節將直接決定市民出行質量。從的士車隊的實際問題觀之，要在明年底達到3500輛的士之供應目標，仍有相當困難，替代作用有限。換言之，第二階段的立法細節，將直接影響市民的出行體驗。

疊加限制 影響供應

就網約車數目上限的問題，雖然政府未提實際數字，惟最新網約車規管草案擬規定司機及車主須為同一人，同時把車齡放寬至低於12年。就放寬車齡，網約車司機普遍歡迎，因准入門檻會較原先建議的7年為低；至於司機及車主須為同一人的規定，則需與其他規管措施一併檢視。

網約車的最大特點是靈活上線，司機可兼職工作為額外收入的運作模式。政府提倡司機及車主須為同一人的原意，是杜絕網約車市場衍生如的士般的租賃市場，這是可理解的。不過，若未來規定司機必須同時是車主，又對網約車數量設限，再加上筆試與保險等門檻的限制作用，三者疊加，將壓縮網約車供給。如果准入門檻過高，兼職司機就會失去短期加入市場的誘因，無法疏導交通高峰期需要。

再者，現時不少人可能駕駛不是其名下的家庭車，日後規管是否應容許一定彈性，以盡用現有私家車？因應網約車市場特性，如要綁定車輛與司機，就不應對車輛數量設限。

就如何及應否對網約車數目訂上限，全球大城市的做法也確實不一：有就網約車數目設上限的地區，主要是基於道路容量、以網約車為補充而非主導等考量，惟這些城市也會在其他方面保持彈性，避免因多方面設限而影響服務供應。以新加坡為例，網約車數量是根據市場需求、道路容量、交通情况定期調整，而實際上，當地網約車數目亦是的士之4.5倍；英國則是透過牌照審批，間接限制網約車增長速度，沒有明確設定車輛數量上限。

用好網約車 發揮潛在效益

作為交通政策的一部分，網約車第二階段立法不應聚焦於對其施加限制，而應盡量釋放閒置資源，解決社會問題。例如，網約車一大潛力，不僅在於提供基本出行服務，更在於彌補固定路線公共交通的不足，當中亦有助於特殊需要人士的出行便利。

以輪椅使用者為例，他們的出行問題不能完全透過的士解決。除了在街上截車遇到的困難，也有輪椅使用者通過傳媒表示等了45分鐘都沒有的士願意接載。即使現行已有的士扣分制，不過若司機在遠處看見有輪椅乘客便直接駛走，實際上也很難因此被扣分。比起一般的士服務，網約車平台可更靈活配置無障礙車輛；亦由於網約車平台具一定規模，平台界面清晰、定位準確，其服務可為不良於行或不能在街上久候的人，提供安全便利的出行選擇。

事實上，隨本港人口老化，社會對無障礙車輛的需要只會增加。而當局其實是可通過在發牌制度中加入彈性，鼓勵意欲成為網約車的車主投資於無障礙設備，例如在網約車輛牌照中加入「無障礙」類別，這類車輛可以有較寬鬆的准入門檻（如車齡限制比一般網約車更寬鬆），以推動網約車發揮更大社會價值。

動態調整 優化規管

第二階段的立法細節，將深刻影響香港未來的出行生態，應以保障乘客安全與權益、維持網約車便利性與可達性為基本原則。與其「管死」，不如「用好」。政府應該採取靈活發牌制度，讓網約車在交通高峰和特殊需求上發揮補充作用，而非一味限制。

政府需透過數據評估市民的點對點需求，及的士車隊之服務容量，才可避免立法後出現服務斷層。採取靈活的發牌制度與合理的准入門檻，使網約車在交通高峰期與特殊出行需求上發揮補充作用，並按實際情况定期調整政策，才能夠令其社會效益充分發揮，真正提升市民出行體驗。

作者是公共政策顧問

[林緻茵]