聞正聲：積極貢獻香港力量 做好一帶一路超級聯繫人

「一帶一路」旗艦項目

香港得益於獨特的「一國兩制」，亦作為唯一同時擁有中國優勢與世界優勢的國際城市，是「一帶一路」首選的合作平台。而作為香港參與和助力共建「一帶一路」的旗艦項目，論壇已成為推動「一帶一路」項目上最重要的國際商貿投資平台。行政長官李家超在論壇開幕致辭時提到，過去十年，論壇累計吸引來自120多個國家和地區共45,000多人參加，引進了逾2800個「一帶一路」項目，可見其價值和意義。

今次論壇吸引了6000名來自多國政府、企業及組織的領袖和嘉賓參與，一同見證香港與「一帶一路」沿線國家簽署9份諒解備忘錄及合作協議，涵蓋避免爭端、海關、反貪腐、氣象和促進投資等領域的合作。另外，論壇亦促成約36份涵蓋多個領域的合作備忘錄。這些備忘錄連同最近在論壇前落實的新項目和交易，總值約10億美元。可見論壇已從一個交流活動，發展成一個可帶來實質豐碩成果的平台，充分展現香港作為「超級連繫人」的角色。

致力促進全方位互聯互通

現屆特區政府透過政策的推動和實際工作，充分證明香港在促進「一帶一路」全方位互聯互通（政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通）上，有能力作出重大貢獻。行政長官李家超上任以來，先後訪問了12個共建「一帶一路」國家，大部分更是率領高級別商貿代表團出訪，促進與這些國家的了解和互信，為香港開拓新機遇。

而李家超今年5月率團訪問卡塔爾與科威特時，首度聯同24名內地企業代表出訪，以實實在在的行動協助內企「走出去」，同時讓內企與本港企業互補優勢，發揮協同效應。特區政府藉率團出訪，成功與「一帶一路」國家搭起進一步合作的台階，深化彼此的關係，促進更廣泛合作和交流。這些工作，任重道遠，亦是香港向世界展示自身價值的最好機會。

開拓「一帶一路」商機

事實上，香港作為國際金融中心，對積極完善金融體系和推動產業多元化的中東國家而言，在金融領域上確實具備無可比擬的優勢。舉例而言，香港金融管理局與沙特阿拉伯公共投資基金於2024年10月簽署諒解備忘錄，共同出資支持創設一項目標規模達10億美元的新投資基金，探索在製造業、再生能源、金融科技及醫療保健等領域的投資機會，促進與香港和大灣區有聯繫的企業在沙特阿拉伯的發展。早前（8月29日）特區政府「一帶一路」辦公室亦與沙特阿拉伯投資部簽署了合作諒解備忘錄，加強在基礎建設及建築相關領域的資訊交流，並由沙特阿拉伯投資部為香港相關專業服務進入當地市場提供支持。在短短一年內便可以達至上述成果，有關市場的潛力絕對不能忽視。

大力推動「民心相通」

經貿關係之外，香港作為中央明確支持的「中外文化藝術交流中心」，在「一帶一路」倡議中的「民心相通」範疇亦扮演重要角色。早前舉行的沙特超級盃便是最佳例子，香港絕佳的體育設施和文化包容氛圍，據報道不單令沙特阿拉伯足總主席非常滿意，主辦場館「禁賣酒」的安排，同樣令到專程到港觀戰的中東球迷感受到對他們文化的尊重。

「民心相通」是共建「一帶一路」的社會根基。現時正在舉行的「亞藝無疆」藝術節，就匯聚了「一帶一路」不同國家及地區的文化藝術演出及活動，促進文化交流和友好的民間交往，令共建「一帶一路」的民意基礎更見穩固。

「超級聯繫人」角色任重道遠

在地緣政治局勢不確定的環境下，積極拓展「一帶一路」的市場，特別是具有發展潛力的東盟與中東市場，對於香港以至國家的未來發展尤其重要。香港要發揮自身的獨特優勢，善用「一帶一路」這個開放和安全的國際合作平台，尋找新增長點和機遇，推動「一帶一路」的高質量發展。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[聞正聲]