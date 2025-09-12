明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
丁惟彬

丁惟彬：天水圍母子墮樓慘劇沉痛教訓：追逐政績也不能忽略人性考慮

【明報文章】一對精神病患母子被指申請公屋時無如實申報資產，在被要求遷出後，先後自殺身亡。這宗悲劇反映任何政策或規例，即使以公眾利益為名，若缺乏人性與酌情考慮，隨時會引發沉重後果。

眾所周知，打擊濫用公屋乃這一屆政府重點執行的措施。為此房屋署更設立獎金，鼓勵市民舉報疑似濫用個案。誠然，政策本身沒有不妥，善用公共資源更是正確事情；但要小心的是，為了追求效率與政績，執行者可能忽略了每宗個案的特殊需要與狀况。

搬遷與法律程序折磨精神病患

以這悲劇為例，根據報道，兒子在申請公屋前，確實有買賣新界土地的紀錄，而他亦沒有如實申報。不過，他被確診患有妄想型精神分裂症。只要對這病患或精神復元人士稍有認識，都不難聯想到，上述交易是否真的由兒子完全作主？還是可能另有別情？會不會有人利用他的身分做交易？

有讀者或會質疑，房屋署不是偵探，沒有責任調查究竟；只要按程序公事公辦便可，沒什麼值得詬病。不過，既然房屋局長何永賢稱當局在事件中已「人性化」處理，房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如又認為房署的做法已是「情理兼備」，要達至這些標準，處理每宗違規個案時，自然要考慮個別家庭狀况與背景。

事件中的母子分別有精神疾患，並屬綜援戶，只要從人性化角度推想，不難預計搬遷對兩人的影響，尤其是不利於精神復元，有機會令病情惡化甚至復發。事實上，青山醫院的信件也證明了這一點。據報道，房署於去年11月首次發出搬遷通知前後，未見主動了解這家庭的情况；甚至要待3個月後，即當事人的上訴被駁回之後，才轉介社工跟進。這算不算是後知後覺？

在這宗悲劇中，最觸動筆者的情節，是首先自殺的母親於遺書中提到自己「好辛苦」，反映了引發其自殺想法的，並不單是擔心失去家園，還包括被通知要搬遷的過程中，與房署及公務人員周旋，以及那個折磨人的上訴程序。心理學理論早已指出，涉及法律程序與搬遷是兩個很主要的壓力來源，而對於精神復元人士的壓力只會更大。

筆者曾經從事有關精神健康的個案工作10年，也曾見證不少案主因為搬遷或涉及法律程序而飽受困擾，更曾有案主因被捲入家庭成員的爭產官司，不堪壓力而自殺身亡。而在這次事件中，母子倆上訴失敗後，房署人員明知前者深受情緒困擾，仍繼續按「既定程序」發信催促搬遷，甚至連死者女兒提出不要直接發信予母親免刺激病情，也不回應其訴求。在按照程序辦事的同時，他們無法理解這一封一封「冰冷」公函對精神復元人士的影響，確實可能會令他們的負面情緒進一步加劇。

距「人性化」處理仍很遠

政府強調，社工接手跟進後已打算安排兩母子入住中轉屋，這本身已是具人情味的表現。只是他們可能不知道，對於備受精神情緒困擾的人，一個穩定的居住環境非常重要。兩母子於涉事單位居住多年，早已適應單位以至整個社區環境，建立了一份安全感；突然被通知需要搬遷，自然要承受極大壓力。

總括來說，這宗悲劇反映房署以至政府人員，對於精神復元人士之需要的敏感度，可說是非常低；距離何局長所說「人性化」處理，有一段很長距離。汲取慘痛教訓，唯望房署會如其聲明所言，深切檢討現時做法，在追逐數字之餘，滲入更多酌情和人性，讓我們重見一個溫情社會。

作者是香港中文大學社工系講師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[丁惟彬]

相關字詞﹕丁惟彬

上 / 下一篇新聞