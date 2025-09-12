羅天恩：香港陪審團制度的再思考

陪審團制度 並非憲法權利

在香港，雖然《基本法》第86條明確指出「原在香港實行的陪審制度的原則予以保留」，但無論於回歸前或回歸後，陪審團制度都不是一種「憲法權利」。回歸前的David Lam Shu-tsang v Attorney General（CACV42/1977）判辭第8至9段已經確定，選擇審訊法院及其連帶的審訊模式，屬於檢控方的決定；除非有關決定屬於服從政治指示、不誠實或受到不當束縛，否則不受任何干預。而在回歸後，香港法院亦在Chiang Lily v Secretary for Justice (2010) 13 HKCFAR 208案中重申，陪審團制度並非「憲法權利」，因此可由本地法律修改。

事實上，在本港法律制度下，賦予被告陪審團席前審訊的「憲法權利」，不僅從未獲得肯定，且被認為是不合理的。這主要基於3個原因：首先，法律不可能賦予被告一個其無法放棄的權利；其次，法庭在決定是否批准案件移交申請時，唯一考量標準是公義所需；最後，被告所主張的陪審團審訊權利，與法庭行使酌情權來剝奪該項權利的權力相互矛盾（Tong Ying Kit v Secretary for Justice [2021] HKCFI 1397案(唐英傑原訟案)判辭第26(a)段）。原訟法院的這個結論，其後在上訴法院得到肯定（見Tong Ying Kit v Secretary for Justice [2021] HKCA 912(唐英傑上訴案)）。

由審判庭取代陪審團審訊的必要

香港本地法律修改了陪審團審訊之規定的可能性，為國家安全案件由3名指定法官組成的審判庭取代陪審團審訊，提供了法律上的前提。然而，要真正支持此種審判模式，仍需充分審視香港特區當前面對的國家安全環境與背景。

根據《港區國安法》第46條第一款規定，律政司長可基於保護國家秘密、案件具有涉外因素，或者保障陪審員及其家人的人身安全等理由，發出證書指示相關訴訟在沒有陪審團的情况下，由3名法官組成審判庭審理。而這些理由並非詳盡無遺（non-exhaustive；見唐英傑上訴案判辭第36(3)段）。

法院在審視以審判庭取代陪審團的必要性時，已明確指出，《港區國安法》作為全國性法律，其規定應優於香港本地法律。法院進一步強調，在詮釋《港區國安法》時，必須採取整體的、帶有目的性的方法，充分結合其立法歷史、社會背景及具體條文。為此，法院回顧了2019年「修例風波」期間的社會動盪，特別是個人資訊被泄露及網絡「起底」行為對陪審員構成的潛在風險。基於此背景，法院認為律政司長在特定情况下，指示改由3名法官組成的審判庭審理，確有其必要性與正當性（唐英傑原訟案判辭第17至21段）。

審判庭制度與法治精神

在司法實踐中，不採用陪審團的審訊模式，不僅不涉及（engage）對公平審訊權利（fair trial）的侵害（見唐英傑原訟案判辭第7(3)段及其上訴案判辭第13段），反而更能提高判決的可理解性與可預測性。綜觀海外其他普通法司法管轄區經驗，其廢除或限制陪審團制度的理由，通常源於對陪審員潛在偏見的擔憂、他們理解複雜法律爭議或證據之能力的懷疑、訴訟結果過度依賴律師辯護技巧，及陪審團裁決本身難以預測等問題。

不同於陪審團毋須為其裁決提供任何理由，法官必須以書面形式詳細闡述其判決理據。該做法不僅能夠清晰詮釋法律條文，從而增進法律的確定性與可預測性，加深公眾及法律界對法律的理解，更重要的是，法院的書面判案為上級法院、其他機關乃至社會大眾，提供了一個更清晰、更透明的監督機制，使其能夠有效審視法院判案過程與邏輯，進而從根本上鞏固並彰顯法治精神。

國際存在多模式的審判制度

從國際法角度來看，陪審團審訊的權利，並非公平審判之必然要素。2013年歐洲人權法院於Twomey, Cameron and Guthrie v The United Kingdom, Applications nos. 67318/09 and 22226/12案中裁定，《歐洲人權公約》第6（1）條所保障的公平審判權，不包含賦予被告選擇由陪審團審訊的權利。

放眼全球，在眾多海外司法管轄區，陪審團制度亦非必然，而是可分為大陸陪審團模式（continental jury model）、協作法院模式（collaborative court model），及純非專業法官模式（pure lay judge model）。每種模式都反映不同司法理念，及非專業人士參與司法程序的不同方法。即便是作為陪審團制度發源地的英國，如今也僅有極少數刑事案件交由陪審團裁決。可見，所謂的陪審團制度，已經歷各種形式演變與調整，以適應不同國家或地區的獨特歷史背景、憲法制度及社會狀况。因此，我們不能簡單地將某種特定的陪審團制度，等同為法治精神的唯一體現，更不應將其奉為不可動搖的圭臬。

綜上，《港區國安法》設立的審判制度，並未完全排除在國家安全案件中使用陪審團的可能，更沒有對香港長期以來所保障的法治精神及公平審訊等核心權利，造成不恰當衝擊。於當前特定環境下，採用3名法官組成審判庭來審理相關案件，不僅具有現實必要性，也帶來實質益處。因此，在評判此制度的優劣時，我們不應僅僅聚焦於某些案件的審判結果，而應當採取更宏觀、更客觀視角，全面評價整個機制的設計與運作。

作者是香港律師、清華大學憲法學博士、香港城巿大學法學院博士後研究員

[羅天恩]