明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
陳謳明

陳謳明：「同性伴侶登記草案」被否決的一點正向觀察

【明報文章】香港特區政府政制及內地事務局向立法會提交的《同性伴侶關係登記條例草案》，昨日被立法會在二讀中否決。

這結果並不使人驚訝。一如不少議員於會前已經表態，他們大致表示擔心法案如獲通過，會衝擊現有婚姻制度。而在公眾方面，截至提出書面意見限期前（今年7月29日），支持草案的意見書佔總數大約只有28%，而反對草案的則約佔72%。

這些數據反映出，香港社會對通過這條例草案，於現階段並非主流意見。而背後大多對「同性伴侶」的議題——無論是議員或市民大眾——其實均有所保留，又或只採取「存而不論」的態度。

倘勉強通過條例 將衝擊主流家庭觀念

其實，「同性伴侶」在基督教圈子內已討論多年。雖然近二三十年，西方基督教一些教派確實開展了一系列同志牧養的研究，但這不代表傳統基督教的婚姻觀有所改變，因為按《舊約》及《新約》，與歷代基督教所在倫理學上的理解，婚姻只是指一男一女的結合。

筆者無意將個別宗教的教理，強加於社會的法案立法程序上，但我們亦需考慮假若現時我們勉強通過這條例，將會對香港主流的家庭觀念帶來一定衝擊。

而且，同性結合長遠所引發出來的社會問題（例如兒童領養權、青少年性迷失、人類家庭結構突異、逆向歧視等），雖然暫時未必呈現，但如果我們觀察那些全面接受同性結合的地方，因「同性結合」愈來愈普遍所引發出以上的社會困境，可能要在二三十年之後，問題的嚴重性才突顯出來。

否決草案下的3點正面意義

不過，這草案雖被否決了，但我們也可以從中看到一些正面意義。

第一，此條例草案是政府因應終審法院於2023年之裁定而提交予立法會，根據《香港人權法案》第14條所規定的私生活保護權，為同性伴侶提供替代框架，以給予他們適當權利。故此兩年期限將滿之際，政制及內地事務局按法院裁決，向立法會提出訂立此條例，這是特區政府履行法理責任的表現。

第二，於公眾諮詢期中，有關當局收到的回應相當多，由此可見民間團體及市民對我們社會一些感到有切身關係的事務，是很關注，更願意提供意見。

第三，立法會議員聽取各方意見，都能夠按着香港市民主流意見做出了立法會自己的議決。無論是贊成或是反對，我們看到他們的態度都是認真聆聽、理性討論。

就以上3點，我們都看到香港的司法、行政、立法各盡其責。當中沒有「橡皮圖章」，而且各方都是為着香港整個社會好處去履行各自的工作。

不表示社會輕視同性戀者

雖然《同性伴侶關係登記條例草案》遭到否決，但是我相信，這並不表示我們社會輕視同性戀者，或其他非異性戀者，因為大家都是香港的一分子，當中有不同文化、不同專業、不同宗教、不同才藝；有開放一點的，也有含蓄的；有長者、年輕人。筆者認識不少同性戀者，其實他們很多都愛國愛港、對人類世界有承擔。

儘管《同性伴侶關係登記條例草案》現時審議的結果，或許未必令每一個人都滿意，惟希望各宗教團體都能夠多關心及牧養不同性取向的人，並與有關當局、各專業團體、志願組織等一起攜手，為香港建立一個更和諧，更滿有真、善、美的社會。

作者是香港聖公會大主教、第十四屆全國政協委員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳謳明]

相關字詞﹕陳謳明

上 / 下一篇新聞