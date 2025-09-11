陳謳明：「同性伴侶登記草案」被否決的一點正向觀察

這結果並不使人驚訝。一如不少議員於會前已經表態，他們大致表示擔心法案如獲通過，會衝擊現有婚姻制度。而在公眾方面，截至提出書面意見限期前（今年7月29日），支持草案的意見書佔總數大約只有28%，而反對草案的則約佔72%。

這些數據反映出，香港社會對通過這條例草案，於現階段並非主流意見。而背後大多對「同性伴侶」的議題——無論是議員或市民大眾——其實均有所保留，又或只採取「存而不論」的態度。

倘勉強通過條例 將衝擊主流家庭觀念

其實，「同性伴侶」在基督教圈子內已討論多年。雖然近二三十年，西方基督教一些教派確實開展了一系列同志牧養的研究，但這不代表傳統基督教的婚姻觀有所改變，因為按《舊約》及《新約》，與歷代基督教所在倫理學上的理解，婚姻只是指一男一女的結合。

筆者無意將個別宗教的教理，強加於社會的法案立法程序上，但我們亦需考慮假若現時我們勉強通過這條例，將會對香港主流的家庭觀念帶來一定衝擊。

而且，同性結合長遠所引發出來的社會問題（例如兒童領養權、青少年性迷失、人類家庭結構突異、逆向歧視等），雖然暫時未必呈現，但如果我們觀察那些全面接受同性結合的地方，因「同性結合」愈來愈普遍所引發出以上的社會困境，可能要在二三十年之後，問題的嚴重性才突顯出來。

否決草案下的3點正面意義

不過，這草案雖被否決了，但我們也可以從中看到一些正面意義。

第一，此條例草案是政府因應終審法院於2023年之裁定而提交予立法會，根據《香港人權法案》第14條所規定的私生活保護權，為同性伴侶提供替代框架，以給予他們適當權利。故此兩年期限將滿之際，政制及內地事務局按法院裁決，向立法會提出訂立此條例，這是特區政府履行法理責任的表現。

第二，於公眾諮詢期中，有關當局收到的回應相當多，由此可見民間團體及市民對我們社會一些感到有切身關係的事務，是很關注，更願意提供意見。

第三，立法會議員聽取各方意見，都能夠按着香港市民主流意見做出了立法會自己的議決。無論是贊成或是反對，我們看到他們的態度都是認真聆聽、理性討論。

就以上3點，我們都看到香港的司法、行政、立法各盡其責。當中沒有「橡皮圖章」，而且各方都是為着香港整個社會好處去履行各自的工作。

不表示社會輕視同性戀者

雖然《同性伴侶關係登記條例草案》遭到否決，但是我相信，這並不表示我們社會輕視同性戀者，或其他非異性戀者，因為大家都是香港的一分子，當中有不同文化、不同專業、不同宗教、不同才藝；有開放一點的，也有含蓄的；有長者、年輕人。筆者認識不少同性戀者，其實他們很多都愛國愛港、對人類世界有承擔。

儘管《同性伴侶關係登記條例草案》現時審議的結果，或許未必令每一個人都滿意，惟希望各宗教團體都能夠多關心及牧養不同性取向的人，並與有關當局、各專業團體、志願組織等一起攜手，為香港建立一個更和諧，更滿有真、善、美的社會。

作者是香港聖公會大主教、第十四屆全國政協委員

