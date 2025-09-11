明報新聞網
觀點
洪雯

洪雯：貼地金融（十一）：探索數據金融 釋放數據要素的價值

【明報文章】隨着大數據、人工智能、區塊鏈等數字技術爆發式發展，數字經濟正重塑全球產業結構和經濟運行模式。而數據作為數字經濟發展的三大基礎之一（另兩大基礎為算力和算法），重要性日益提升。目前各國均加速建立數據資產產權、跨境傳輸和交易流通的制度規範，推動數據資源的開發和利用，釋放數據價值。

數據成為第五大生產要素

2020年中共中央、國務院發布《關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》，首次把數據列為土地、勞動力、資本、技術之外的第五大生產要素。數據要素一方面可結合其他傳統生產要素，優化資源配置，提升經濟效能；數據本身亦具有催生新生產能力的屬性，是建立新質生產力的重要元素。

當數據被視為生產要素，便為其商品化和金融化提供了機遇。而大數據、區塊鏈等數字技術發展，亦確保了數據交易的安全性、透明性和效率，為數據貿易和金融化提供技術基礎。數據愈來愈成為一種有價值的資產，通過交易、分析和應用來實現其經濟價值，例如企業可通過數據交易平台出售或購買數據，用於市場分析、風險管理等。

這樣的背景下，數據金融（data finance）便應運而生。數據金融將數據的內在價值作資產化、金融化，並可供交易，令數據資產不再「沉睡」，從而促進數據要素流向價值及效益最大化的地方。這將有利促進數字經濟及實體經濟效益，進而提升「數實融合」水平，也能為數字金融帶來更多創新發展機遇。

這裏需強調數據金融與數字金融（digital finance）的區別：兩者都是數據與金融的結合，但數據金融是用金融手段來賦能數據的蒐集、存儲、開發、交易、應用，目標是釋放和發揮數據價值，而數字金融則是用數字技術來賦能金融，目標是實現金融服務數字化。

推動數據金融在港發展，有四步核心工作。

發展數據金融的核心工作

首先，數據確權是數據金融化的基石。數據作為第五大生產要素，若權屬不清，將導致交易成本高昂，抑制數據市場的健康發展。而可明確數據的擁有權、使用權、收益權，將能降低交易摩擦，推動數據要素市場化配置。而且個人數據涉及隱私，企業數據涉及商業機密，倘缺乏確權機制，可能引發數據濫用、泄露或非法交易。此外，若數據創造者無法獲得合理收益，將削弱數據生產動力。而且，數字金融（如風控、數字資產交易）依賴高質量數據；確權可建立合理的利益分配機制，激勵數據共享與創新，並可確保數據來源合法，降低法律風險和防範金融風險。

要實現數據確權，需逐步構建數據產權法律框架，區分個人數據、企業數據、公共數據等類別，明確擁有權、使用權、收益權歸屬規則（如個人對隱私數據有控制權、企業對衍生數據有財產權）；亦可通過技術賦能（如區塊鏈與數位身分認證等），實現權屬識別和授權管理。

第二，確權之後，便需加快數據「入表」資產化，釋放數據價值。「數據資產入表」是指將數據確認為企業資產負債表的「資產」項目，通過會計處理，使數據活動和數據價值顯化、資產化。這將有助釋放潛在的數據價值，並提升企業資產結構，企業可透過市場優化配置數據資源，令數據要素流向具市場需求及創新需要的領域。

不過，數據資產入表是一個複雜工程，除了需「確權」數據資產，還要做計量與披露，因此數據需滿足可控制、可收益、可計量、可辨認等特質。目前內地有關數據資產入表的發展，仍處初始階段，估值及交易尚未建立成熟市場體系。

而且，數據往往具及時性、適用性的特點，數據估值往往有較大波動性，這也為數據資產入表帶來困難。2023年國家財政部公布《企業數據資源相關會計處理暫行規定》，就規範企業數據資源相關會計處理及強化相關會計資訊披露，給予相關指引和規範，有望推動數據資產化和入表進程。

香港目前尚未有專門法規規範數據資產入表，相關服務體系自然未發展起來。鑑於企業數據資產入產是本港發展數據金融、推動數字經濟發展的一個重要前提條件，本地需要針對數據資產化流程，建立一系列規範和配套措施，包括確權、會計報告規範、數據估值框架、數據質量評估等支援服務，保障數據價值趨於市場公允價格。另外，針對數據蒐集，及後期加工處理過程中的數據治理和合規管理，香港也要設立一套專業可靠的監察及認證制度，從而增加數據資產認受性，避免使用數據時面臨合規風險。

第三，在數據確權、數據入表資產化的基礎上，便可考慮建立數據貿易框架，並提供相關配套服務，包括探索成立國際數據交易所、數據登記結算、交易撮合、爭議仲裁等，從而形成完整的數據資產交易和市場營運體系，吸引全球數據資產匯聚香港做交易和流通。

第四，當數據價值實現資產化後，金融化便順理成章。香港可開拓一系列下游數據金融業務，例如融資、抵押、交易、證券化、代幣化等。這一過程在促進香港金融業升級的同時，並能帶動各類與數據相關的服務業，如數據採集、清洗、評價、貿易、資產評估等，激發數字經濟活力。

我認為這可能是香港在數字經濟發展大潮中，可供開拓的一條新賽道。倘能建立有關配套，加上香港現正積極推動虛擬資產管理業務，本港可進一步發展成為國際的數字資產管理中心，在進一步鞏固國際金融中心地位的同時，亦有助實現「國際數據港」的新定位。

建立國際認受交易體系

搶佔數字經濟領先地位

另外，本港與數據資產確權、入表、貿易有關的一系列規範和標準，應對接國際高標準。因此，香港也應積極參與全球有關數字規則的制訂及治理體系構建，前瞻地考慮全球的數字規則、技術、標準、認證、貿易等規範，參與國際性的數字經濟平台，了解數字經濟發展趨勢，從而建立一個獲國際認受的數據資產市場體系。這些屬長遠發展方向，此處僅提供大方向上的思考。

總結而言，數據金融作為數字經濟重要組成部分，通過數據確權、資產化和金融化，可釋放數據要素的價值，推動「數實融合」及數字經濟發展。作為長遠發展方向，香港可通過推動數據金融發展，建立國際認受的數據交易體系，搶佔在數字經濟中的領先地位。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

