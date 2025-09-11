明報新聞網
觀點
陳帆川

陳帆川：AI時代裏 維基百科如何保存真相

【明報文章】「人們認為我們可信，因為我們不攻擊別人。我們一直沉悶地提供資訊。有時候沉悶是好事，沉悶才令人相信。」一名維基百科編輯在一個公開論壇上建議，即使面對政權的威脅，即使互聯網上假新聞氾濫，他們仍該保持被動，以不變應萬變。

面世近25年的維基百科，面對互聯網翻天覆地的變化，它依然故我，由功能到界面都幾乎毫無變化，卻仍然是全球最高流量網站之一。我們雖然將「引用維基百科」視為笑話，強調維基任人修改、並不可靠，但維基愈來愈被視為「真相」代言人——Google在搜尋結果頁將維基撮要置頂、社交媒體以維基條目作為事實查核的依據，AI（人工智能）公司也利用維基文章訓練語言模型。

科技媒體「The Verge」發表了一篇近1萬字的專題文章，分析這平台如何特立獨行地在社交媒體和AI時代保存真相。來自美國的維基義務編輯DF Lovett受訪時表示：「我喜歡維基，因為它迫使你跟意見不合的人，有分寸而不帶情緒地對話，以撰寫準確的敘述……它是互聯網上唯一一個地方，不充當『確認偏誤』（confirmation bias）的機器。」

堅持嚴謹舉證討論

社交媒體乃至部分主流媒體，為了吸引流量，不惜順應讀者興趣，只發布跟讀者同聲同氣的觀點，造成「迴聲室效應」，加深網民的「確認偏誤」。維基卻一成不變，在爭議條目堅持要求編輯舉證討論，不能人身攻擊。例如在Lovett有份修改的「馬斯克（Elon Musk）致敬手勢爭議」條目之中，富商馬斯克演講時的手勢是否「納粹敬禮」，言人人殊；於是一眾維基編輯圍繞條目當中的3句文字，討論了長達7000字，才得出結論。

在講求「秒殺」的網上討論文化之中，維基討論仍然長篇大論，因為要求嚴謹。有份創辦維基的Jimmy Wales，曾試圖更正他頁面上的出生日期，卻因為按平台要求，不能自己修改自己頁面，也不能引用當事人所提供的研究資料，最終不得不跟其他編輯在平台上討論了好幾年，才能夠修正。

這種嚴謹程度，在網絡世界是奇觀，不但保持文章質素，也淨化了部分網民。報道指，受訪的其中幾名維基編輯，一開始都是條目「破壞者」，後來為了避免禁言，才被其他編輯說服，學習有理有節地討論。2016年一個針對維基如何編輯美國政治條目的研究發現，隨着時間推移，不但條目變得愈來愈中立，連編輯亦然。

美國特朗普政府抗衡主流媒體，當中包括維基百科。該平台於今年4月被指控可能違反免稅義務，容許外國勢力推動文宣，威脅國家安全；馬斯克及右翼人士批評維基打壓右翼聲音，充滿偏見；維基編輯面臨被「起底」的風險和人身威脅。在美國科技巨企紛紛向政權投誠之際，非牟利的維基能否獨善其身？

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

