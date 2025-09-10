明報新聞網
觀點
周浩鼎

周浩鼎：9．3閱兵 見證中國外交道路自信

【明報文章】筆者深感榮幸，獲邀參加本月3日在北京天安門廣場舉行的盛大閱兵儀式，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。閱兵儀式展現中國軍事實力和國家形象，亦是一次全球注目的外交盛會。

中國已成軍事強國

9．3閱兵展示多種新型武器裝備，包括核彈道導彈、高超音速導彈、雷射武器、無人潛航器、反無人機系統等。這些先進武器告知全球：中國軍事科技快速發展，中國已成為軍事強國。

美國媒體對此次閱兵的評價，尤為引人注目。有線新聞網絡（CNN）報道指出，中國展示的先進武器， 例如無人機系統， 比目前在西方見到的更先進。

強國也必先強軍。雖中國軍事武器裝備已達世界一流水平，但我們依然強調中國堅持走和平發展道路。先進的軍事武器，目的只是希望令大家明白，萬一外部發動任何侵略戰爭，中國絕對有能力抵禦和反擊。

筆者參加今次閱兵，有幾個重點分析，盼與大家分享。第一，從座位鋪排來看，完全突顯中央對港澳的重視。筆者和其他一眾特區政府主要官員及立法會議員，坐於長安街旁第一排（靠天安門城樓一邊）。簡單來說，這已是最近距離接近閱兵儀式的位置。據筆者了解，有不少其他省市的代表也是坐在其他較後面位置。

第二，中國的外交地位提升：今年閱兵儀式，有26個國家的元首或領袖參與。另外，更有不少國家的政治代表如議長等，參加此次閱兵儀式。

此外，筆者從人工智能DeepSeek查出，此次閱兵引起全球範圍廣泛關注。根據大數據分析，僅在9月3日當天，除中國內地以外，全球範圍共生成與9．3閱兵相關的信息逾5.1萬條，較2015年同期閱兵活動增幅達1355%。這反映出國際社會對中國主導之外交活動的重視程度，正呈現直線上升態勢。

已能建立非美領導的朋友圈

從今次閱兵也足以見到，今天中國已能夠建立一個非美國領導的世界朋友圈。今次鋪排也別出心裁：緊接在9．3閱兵之前，天津舉行了上海合作組織峰會；一眾上合組織國家領袖， 包括印度總理莫迪，也親自飛到天津參加上合組織會議。從外交層面來看，中國於整整一周內，完全體現了「超級外交周」的特點。

無論是上海合作組織，抑或是擴容之後的「金磚國家圈」，皆體現了「全球南方」在國際秩序和國際議題上的話語權，正不斷提升。今年1月加入成為金磚國家的印尼，其總統普拉博沃也趕赴參加9．3閱兵。

高舉多邊主義合作共贏旗幟

今天的中國在外交上具備自信，並能起引領作用，同時亦敢於向全球展現有別於單邊主義及霸權主義的一套全新理論。今次抗戰勝利80周年閱兵活動，不忘提醒我們：中國人民的14年抗戰付出鮮血，誓死抗日，捍衛我國大好河山，當初因為法西斯主義橫行，導致二戰裏人類生靈塗炭、戰火處處；聯合國在二戰結束後應運而生，目的就是要奉行多邊主義，透過協商機制解決國與國之間紛爭，為人類締造和平共贏。

中國今天願與世界各國一起，重新高舉這面多邊主義、合作共贏的旗幟。中國深信，只有多邊合作，拆除貿易及交流堡壘，促進國與國之間經貿合作、人文交流，這樣才是真正令世界各國——特別是發展中國家——受惠的王道。

面對過去美國與西方政客、媒體的故意抹黑，特別是我國多年來「一帶一路」倡議也遭各種污名化的情况，我國卻選擇堅定走自己的道路，繼續發展新型大國外交，堅持和平發展道路、合作共贏，在今次9．3閱兵過程中，向世人展示出亮麗成果。

今次閱兵，更加突顯了中國在外交上的道路自信。正如習近平主席在閱兵儀式上的講話：「今天，人類又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇。中國人民堅定站在歷史正確一邊、站在人類文明進步一邊，堅持走和平發展道路，與各國人民攜手構建人類命運共同體。」

中國永遠都是敞開自己的大門，歡迎各國和我們一起構建人類命運共同體，歡迎世界各國做出明智及正義的選擇。

今次9．3閱兵，正是說好中國故事的其中一個上佳範例。

作者是民建聯副主席、香港青年時事評論員協會主席、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[周浩鼎]

相關字詞﹕周浩鼎

