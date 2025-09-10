孫興杰：「地緣政治租金」與莫迪外交的限度

莫迪參加上海合作組織（上合組織）天津峰會後，中俄印領導人同框談笑風生的照片，似乎刺激了特朗普。特朗普既認為印俄倒向中國，又表示美國沒有失去印度，強調自己與莫迪的良好關係。莫迪則回應表示，珍視與美國的良好關係，強調兩國擁有「積極、前瞻性的全面全球戰略伙伴關係」。

對印度而言，美國高額關稅不止是經濟上的霸凌，更是對印度大國地位的羞辱。究其原因，在美國新戰略框架下，印度地位和角色發生了重要變化。過去幾年，中美戰略博弈框架給印度創造的「地緣政治租金」縮水，印度戰略和外交也需要順應這樣的大變局。

印度面臨的大變局？

特朗普第二個總統任期開始之後，莫迪成為第四名到訪白宮的外國領導人，也是繼日本首相石破茂之後第二名到訪白宮的大國領導人。隨後，美國副總統萬斯訪問印度。看起來，莫迪能夠「搞定」特朗普，在關稅戰中應該能夠得到較好的豁免。因此關稅戰之初，印度採取「綏靖」政策。然而，印度卻首當其衝，成為遭受關稅重擊的國家。這個結果多少出乎印度及國際社會意料。印度享受的戰略優待，如何不在了？

特朗普在首個總統任期發動了關稅戰，最終變成主要針對中國，其核心目標是對華「脫鈎」，因此在亞太地區採取「小多邊主義」，尤其是推出印太戰略，試圖建立一個排除中國的亞太秩序框架。在此框架下，印度角色非常重要。

其時，美國在阿富汗的戰爭還沒有結束，特朗普政府決意要從阿富汗脫身；如何體面撤軍，是當時美國的主要挑戰。另外，美軍撤出亞洲大陸後，如何構建新的戰略支點，也是問題。印太戰略的含義在於：一方面，美國從亞洲大陸的陸戰中撤出，重回海權大戰略，這與20世紀70年代「尼克遜主義」的戰略邏輯相同；另一方面，印度是個大國，且與中國有矛盾，作為印太戰略在歐亞大陸的支點，可成為美國遏華的幫手。

在美國印太戰略裏，印度戰略價值得以突顯，並非印度實力使然，而是其所處地緣政治環境變化帶來的機遇。美國對印度實行戰略投資，大幅提升美印關係層級，雙方軍事合作水平也得以提升。同時，美國對印度「有聲有色」的外交，給予更大容忍和接受。由此，印度得到更大戰略空間，及實實在在的「地緣政治租金」。

在此階段，印度對華政策強硬，不僅對中國企業採取苛刻甚至掠奪性的政策，而且於邊境問題上態度強硬。兩國發生激烈邊境衝突，雙邊關係一落千丈。此外，在上合組織、金磚國家等中國參與卻沒有美國的多邊機制當中，印度「怠工」或者「摻沙子」。

美國時任總統拜登繼承且強化了印太戰略。美國從阿富汗撤軍後，美日澳印四方安全機制（Quad）愈來愈具實質內容。2022年俄烏衝突爆發，印度於美俄之間坐收利益。印度既從俄國進口低價石油獲益，也在美俄之外爭取「全球南方」的領導角色。到拜登執政後半段，美國對印度的態度已發生某些變化，只是在印太戰略框架下，印度依然享受超規格待遇。

特朗普第二任期以來，美國戰略似乎發生重大調整。他反覆無常的表態，掩蓋了美國大戰略的轉換。特朗普主義的核心在於戰略收縮、經濟優先（或者說國內優先）：一方面，美國戰略重心從地緣政治轉向地緣經濟，這表現在美國大幅減少地緣政治義務，縮減支援烏克蘭；另一方面，美國將地緣政治影響力「兌現」為經濟利益，要求其軍事盟國向美國繳納巨額保護費，比如北約盟國大幅提高軍費開支、購買美國武器、承諾購買美國能源、開放市場、投資美國等。印度雖非美國軍事盟國，卻「享受」同樣待遇，被要求開放農產品市場、購買美國化石能源，而不能再從俄國進口低成本石油。換言之，在美國新戰略框架下，印度不是幫手，而是對手。印度坐收「地緣政治租金」的條件，已然不再。

非陣營化多極世界的可能

特朗普蠻橫的關稅大棒，似乎把印度打醒了。今年7月後，中印關係緩和，印度外長蘇傑生訪華。在特朗普簽署行政令對印度加徵關稅之後，印度宣布莫迪將參加上合組織天津峰會。這也是時隔7年後，莫迪再次訪華。

不過，印度並非要倒向中俄；其外交傳統就是做「有聲有色的大國」，從冷戰時期到現在皆如此。一旦印度地緣政治環境變化，其外交戰略也會相應調整。毫無疑問，印度外交比之前更需要創造性的思維。一個不選邊站隊的印度，更有利於非陣營化多極世界秩序的構建。

就地緣政治而言，特朗普的戰略收縮，為包括印度在內的大國提供了更大選擇空間。當然，任何選擇都需要成本。特朗普對盟國的態度，令美國主導的同盟體系開始鬆弛，惟這並非等於出現所謂的權力真空。

一些學者將上合組織視為一個平行的治理體系，甚至將中俄印領導人同框視為對西方的挑戰。不過，「不結盟、不對抗、不針對第三方」的原則被寫入上合組織成立宣言，表明上合組織不是北約，也不可能成為北約。

因此，上合組織的發展不會推動世界陣營化。上合組織成員國及對話國分佈歐亞非，不乏印度、俄羅斯、土耳其、伊朗等帶有文明身分的國家。這些國家各有戰略傳統和國家性格，求同存異是上合組織持續發展的動力。如今，俄烏衝突、中東亂局持續，就連北約在地緣政治難題上也無法發出同一個聲音。

印度面對的發展挑戰

從全球經濟發展來看，超級全球化周期結束，「再全球化」成為大國的選擇。特朗普主義的美國優先，主要關注美國經濟收益，從此前讓利予貿易伙伴，到現在從貿易伙伴中收取「租金」，將美國市場需求作為殺手鐧實行貿易敲詐，收取高額關稅。

對印度而言，失去「地緣政治租金」後，該國面對切實的發展挑戰。在關稅戰、技術迭代之下，印度如何建立自己的產業基礎，是無法迴避的問題。印度央行前行長拉詹（Raghuram Rajan）並不認可現在印度政府的經濟政策。印度是人口大國，要想實現現代化，靠收取「地緣政治租金」的機會主義政策，顯然不行。中美關係不是冷戰時期的美蘇關係；中美競爭是單一全球市場內的競爭關係，各有殺手鐧而能達成平衡和妥協。相比之下，印度沒有這樣的籌碼——發展電子產業還要依賴中國產業鏈，信息服務行業則依賴美國市場。

從全球權力格局來看，財富和發展的中心向亞太地區轉移。無論是上合組織峰會，還是中國閱兵，都表明不少國家將現代化作為重要目標和任務。從地緣安全來看，矛盾和紛爭依然在「歐洲-大西洋體系」，除俄烏衝突和加沙戰爭之外，歐美社會還面對「文明衝突」的社區化挑戰。從文明身分來看，多元文明在復興。只有尊重文明多樣性、採取寬容開放的態度，才能夠避免文明身分變成排他性的極端民族主義。

作者是中山大學國際關係學院教授

