明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
劉銳紹

劉銳紹：千古興亡多少事 密雨斜侵薜荔牆——從莊梅岩和天恩邨事件看管理與政治化關係

【明報文章】最近有兩事件引人關注：一是知名編劇莊梅岩指演藝學院卡壓和收縮；一是天水圍天恩邨公屋收樓與精神病母子自盡事件。由於篇幅關係，詳情請參閱近日報道和事件中各方表述。忽然記起宋代辛棄疾的詞：「千古興亡多少事？悠悠！不盡長江滾滾流（《南鄉子．登京口北固亭有懷》）。」以及唐代柳宗元的詩：「驚風亂颭芙蓉水，密雨斜侵薜荔牆（《登柳州城樓寄漳汀封連四州》）。」同理，小事不理好，積累細雨可毁城。所以，此文不進入細節，只是簡略從宏觀角度探討，管理技巧如果從正常化走向劣質化、官僚化以至政治化，將令社會根基逐漸崩壞。故引為今天標題。

（一）不同年代的異同

──近年與同輩聊天，想起以前港英政府在1970年代中期之前的管治（其後因要與北京談香港問題才逐步改善），貧困和欺壓是兩大主流。貧困是華洋有別，貧富懸殊；欺壓則更廣泛，包括政治壟斷和文化壓制。我回顧50多年採訪生涯，今天某些新聞似曾相識，彷彿崔護重來。毒品（當年海洛英，今日「太空油」(依托咪酯)）和黑勢力（當年黑社會，今日斑馬色）問題，劣質化只是程度不同而已。至於教育（當年奴化教育，今日愛國教育），目標不同，惟都以意識為上。

有意見認為，今天政府與港英殖民政府的性質和出發點不可同日而語。市民的重點則在於實際感覺，既怕小處「驚風亂颭芙蓉水」，更怕大處「不盡長江滾滾流」。諸如此類，無法類比，不妨各自思考。

──無可否認的相同，就是強勢行政主導。當年港英政府不說而行，今天官方則是先旨聲明。在這種開宗明義的引導下，行政優先蓋過其他。在天恩邨事件中，青山醫院的專業精神報告，就無法影響房署的行政權力。

當中又涉及程序和規章制度問題。執行得好，可以避免不規範和私相授受等弊病；但如果死板執行，又會產生「寧緊勿鬆」以至官僚化的問題。更重要的是，程序和規章制度之目的是什麼？近年官場有一種文化：「有什麼程序需要走過的，趕快走過去。」這就令程序和規章制度的質量下降，執行時倘若缺乏社會監督，更容易助長官僚化傾向。

──官僚化還會引起泛政治化。港英年代的官場，縱容貪腐換取忠誠；今天人們擔心和警惕的已不是貪，而是「媚」和「利」的問題。兩字不僅諧音，也會成為主動獻身和欣然接受的默契，更會變成管理劣質化的無形紐帶。這也是演藝學院事件引起關注的地方。

（二）對國情和歷史的認識

──有內地人士提出，中央已經給予香港特區「一國兩制」，為什麼香港執行到這個樣子？言下之意，就是指特區政府和建制派「未能領會中央精神」。甚至有意見認為，香港執行得「比中央的意圖還緊」。

假如這是真的，我想有三大原因。一是不明瞭全面國情，只向公開和政治正確的一套靠攏，蕭規曹隨，甚至加碼執行。其實內地官場也有另一套「擦邊球」策略，在不違反中央精神下結合本地實際，地方官員用當地實際事例，把中央的承受力提高（其實也為自己減壓），然後爭取更靈活政策，內地又稱「墊椅子工夫」。這些都是剛剛「撥亂反正」下的港官不會、不懂和不敢思考的。當然，若利用這種「擦邊球」策略謀私，那又是不能容許的。

二是不明瞭中國大歷史。這好像一個周而復始的怪圈，內地形容為「一死就放，一放就亂，一亂就收，一收就死」。那麼，怎樣觀察歷史的高潮和低潮？什麼是歷史轉折點？怎樣等待和推動歷史轉變？怎樣把這個怪圈變成正常循環運作的車輪？全部不是利益相關者的考慮範圍。

我在英國時，一名前港英官員曾對我說：當年不讓香港官員多了解中國大陸，正是他們的策略之一；回歸之後，這些「遺臣」要麼辭官歸故里或黯然下台，要麼主動奉獻，為求存在就會比北京更緊。不知現在是否不幸言中？果真如此，「老英」確是老謀深算。

三是體制內人士變了「大流主義者」。隨大流而行，安全、穩妥，不會受損或被拖累，這是任何年代都有的事。惟今天「大流主義」的內涵還有所擴充：不合理而得益的事，別人不幹我不幹，但主流大伙都幹，自己就不要執輸；至於合理和應做的事，主流大伙不幹，自己當然不幹，倘主流大伙幹了，自己也要看定形勢才幹。這已是建制內人士的深刻體會，長此下去，如何伸張正氣呢？

總之，無論上述哪一種，都會逐漸出現管理劣質化、官僚化和泛政治化弊端。不知演藝學院事件的背後，有沒有這些因素？

（三）誰在牆上密灑雨

──類似事件已不斷發生，有如連場密雨，慢慢斜侵薜荔牆，更逐漸變成一種「層壓式杯弓蛇影症」。「上級精神」變成一把沒有箭的弓，不會直接放箭，但弓影已足以警嚇，還把官場內的弓影輻射到其他範圍。這不是「密雨斜侵薜荔牆」，以至牆傾楫摧嗎？

假如內地認為香港執行得比中央還緊，那麼港人又會問：誰把弓放在牆上？退一步說，如果沒有把弓亮出來，是否不能產生監督作用呢？這又是一個管治技巧和胸襟的問題了。

──我不否定上級管理下級的權力和程序，惟同時應該重視互相溝通和監督，包括體制外和民間的監督。倘只用上級官僚管理下級官僚，始終解決不了官僚化的困局，更會令上下級都陷入管治迷思，互相猜度而忽略民意。這將牽涉「千古興亡多少事」，豈是三言兩語能夠說得透徹呢？

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]

相關字詞﹕劉銳紹

上 / 下一篇新聞