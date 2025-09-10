劉銳紹：千古興亡多少事 密雨斜侵薜荔牆——從莊梅岩和天恩邨事件看管理與政治化關係

（一）不同年代的異同

──近年與同輩聊天，想起以前港英政府在1970年代中期之前的管治（其後因要與北京談香港問題才逐步改善），貧困和欺壓是兩大主流。貧困是華洋有別，貧富懸殊；欺壓則更廣泛，包括政治壟斷和文化壓制。我回顧50多年採訪生涯，今天某些新聞似曾相識，彷彿崔護重來。毒品（當年海洛英，今日「太空油」(依托咪酯)）和黑勢力（當年黑社會，今日斑馬色）問題，劣質化只是程度不同而已。至於教育（當年奴化教育，今日愛國教育），目標不同，惟都以意識為上。

有意見認為，今天政府與港英殖民政府的性質和出發點不可同日而語。市民的重點則在於實際感覺，既怕小處「驚風亂颭芙蓉水」，更怕大處「不盡長江滾滾流」。諸如此類，無法類比，不妨各自思考。

──無可否認的相同，就是強勢行政主導。當年港英政府不說而行，今天官方則是先旨聲明。在這種開宗明義的引導下，行政優先蓋過其他。在天恩邨事件中，青山醫院的專業精神報告，就無法影響房署的行政權力。

當中又涉及程序和規章制度問題。執行得好，可以避免不規範和私相授受等弊病；但如果死板執行，又會產生「寧緊勿鬆」以至官僚化的問題。更重要的是，程序和規章制度之目的是什麼？近年官場有一種文化：「有什麼程序需要走過的，趕快走過去。」這就令程序和規章制度的質量下降，執行時倘若缺乏社會監督，更容易助長官僚化傾向。

──官僚化還會引起泛政治化。港英年代的官場，縱容貪腐換取忠誠；今天人們擔心和警惕的已不是貪，而是「媚」和「利」的問題。兩字不僅諧音，也會成為主動獻身和欣然接受的默契，更會變成管理劣質化的無形紐帶。這也是演藝學院事件引起關注的地方。

（二）對國情和歷史的認識

──有內地人士提出，中央已經給予香港特區「一國兩制」，為什麼香港執行到這個樣子？言下之意，就是指特區政府和建制派「未能領會中央精神」。甚至有意見認為，香港執行得「比中央的意圖還緊」。

假如這是真的，我想有三大原因。一是不明瞭全面國情，只向公開和政治正確的一套靠攏，蕭規曹隨，甚至加碼執行。其實內地官場也有另一套「擦邊球」策略，在不違反中央精神下結合本地實際，地方官員用當地實際事例，把中央的承受力提高（其實也為自己減壓），然後爭取更靈活政策，內地又稱「墊椅子工夫」。這些都是剛剛「撥亂反正」下的港官不會、不懂和不敢思考的。當然，若利用這種「擦邊球」策略謀私，那又是不能容許的。

二是不明瞭中國大歷史。這好像一個周而復始的怪圈，內地形容為「一死就放，一放就亂，一亂就收，一收就死」。那麼，怎樣觀察歷史的高潮和低潮？什麼是歷史轉折點？怎樣等待和推動歷史轉變？怎樣把這個怪圈變成正常循環運作的車輪？全部不是利益相關者的考慮範圍。

我在英國時，一名前港英官員曾對我說：當年不讓香港官員多了解中國大陸，正是他們的策略之一；回歸之後，這些「遺臣」要麼辭官歸故里或黯然下台，要麼主動奉獻，為求存在就會比北京更緊。不知現在是否不幸言中？果真如此，「老英」確是老謀深算。

三是體制內人士變了「大流主義者」。隨大流而行，安全、穩妥，不會受損或被拖累，這是任何年代都有的事。惟今天「大流主義」的內涵還有所擴充：不合理而得益的事，別人不幹我不幹，但主流大伙都幹，自己就不要執輸；至於合理和應做的事，主流大伙不幹，自己當然不幹，倘主流大伙幹了，自己也要看定形勢才幹。這已是建制內人士的深刻體會，長此下去，如何伸張正氣呢？

總之，無論上述哪一種，都會逐漸出現管理劣質化、官僚化和泛政治化弊端。不知演藝學院事件的背後，有沒有這些因素？

（三）誰在牆上密灑雨

──類似事件已不斷發生，有如連場密雨，慢慢斜侵薜荔牆，更逐漸變成一種「層壓式杯弓蛇影症」。「上級精神」變成一把沒有箭的弓，不會直接放箭，但弓影已足以警嚇，還把官場內的弓影輻射到其他範圍。這不是「密雨斜侵薜荔牆」，以至牆傾楫摧嗎？

假如內地認為香港執行得比中央還緊，那麼港人又會問：誰把弓放在牆上？退一步說，如果沒有把弓亮出來，是否不能產生監督作用呢？這又是一個管治技巧和胸襟的問題了。

──我不否定上級管理下級的權力和程序，惟同時應該重視互相溝通和監督，包括體制外和民間的監督。倘只用上級官僚管理下級官僚，始終解決不了官僚化的困局，更會令上下級都陷入管治迷思，互相猜度而忽略民意。這將牽涉「千古興亡多少事」，豈是三言兩語能夠說得透徹呢？

作者是時事評論員

