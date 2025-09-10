鄧飛：從數碼足迹探究青少年自殺成因

重建個案時間線與心理歷程

國際上，研究者和執法機構已開始利用青少年的網絡數碼足迹（社交媒體內容、搜尋紀錄等）重建自殺個案時間線與心理歷程。英國2014至2016年的10至19歲自殺個案研究顯示，24%亡者生前有「與自殺相關的上網經驗」，常見行為包括搜尋自殺方法（13%）、在線表達輕生意念（10%）、遭受網絡欺凌（5%）。荷蘭「心理屍檢（psychological autopsy）」研究發現，社交媒體對青少年有雙面影響，既可能帶來依賴、誘發模仿、加劇絕望，也能夠提供同儕在線支持與復元經驗分享。

在群體層級預警監測方面，美國2010至2021年研究利用Google搜尋趨勢，發現特定「傾向自殺（prosuicide）」網站關鍵詞搜尋量上升，與同期或其後某些自殺死亡類型增加存在關聯；後續研究校正指出，其與自殺未遂或自我傷害住院率相關性更為穩定，可作早期預警參考。

死因調查實務上，北美將社交媒體和數位內容納入自殺鑑定程序。美國芝加哥庫克郡（Cook County）法醫辦公室回顧案例發現，這些資訊有助釐清死者最後出現時間、死亡方式及意圖動機，法醫專業指引也將其列為必要證據。此外，美國有創新數據來源建設，如馬里蘭大學「OurDataHelps」專案，建立「數據捐贈」管道；「Black Box Project」鼓勵家屬提交亡者手機以取證。

須注意的是：數碼足迹研究有局限，不能保證回答所有因果問題，相關性不等於因果關係；且裝置未鑑識或刪除紀錄，會導致重建不全，需結合線上線下資訊審慎分析。不過，有這方面的分析總比忽視來得更全面。另外，AI（人工智能）聊天機械人普及，帶來新議題：美國加州一名16歲少年長期向ChatGPT傾訴，得到自殺方法指導與遺書建議後自殺，其父母控告OpenAI。AI聊天紀錄也成為誘發輕生的新成因。

香港面對的挑戰

相比國際，香港運用數碼足迹理解青少年自殺成因，仍處起步階段，面對多重挑戰。

首先，資料蒐集與分析體系不足。若欠缺全港性的青少年自殺個案資料庫，或數碼證據蒐集機制，則難以全面反映風險譜系。

對於本地青少年常用社交媒體，似乎並無官方渠道取得危機信號，相關討論多着眼預防網絡成癮；對已發生的悲劇個案，缺乏微觀層面的方案研究。尤其是若逝者無留下遺書，同時又排除了刑事成分的話，很可能就沒有再從心理學、行為學等專業角度，去提取和探究分析逝者網絡社交媒體上的數碼內容，從而深度還原其走向極端的心路歷程。香港也曾經成立專責委員會，研究青少年自殺問題，惟未深入個案成因，宏觀結論不足以取代個案的深入剖析；不結合數碼足迹，就難以深入了解具體的個案成因，難以找出所有個案之間是否存在共性。

其次，倫理與隱私的顧慮仍然頗大。香港社會對調查逝者私隱持謹慎態度，家屬悲痛中不願孩子生前網上內容被過度審視，擔心輿論指摘或侵犯隱私。研究者可能面臨調查與保護隱私的兩難。

三方面着手 引入創新對策

面對青少年自殺這一複雜且敏感的議題，香港需在保障隱私與尊重倫理的同時，引入科學研究視角下的創新對策：

第一，參考北美經驗，將數碼遺留資訊納入死因研判程序，同時建立嚴格保護隱私框架，資料僅用於分析研究，建立標準化裝置鑑識與數碼證據調查流程。政府在獲家屬書面同意後，由第三方專業機構，對青少年自殺逝者的數碼裝置做資料備份與提取關鍵內容。於海外案例中，數碼足迹已多次證明有助釐清死亡時間、方式與動機。這不僅能夠豐富每宗個案的調查內涵，還可累積形成本地自殺個案的數據庫資源，尋找在數碼網絡時代的箇中規律，以便對症下藥解決問題。

第二，搭建網絡內容風險監測平台。香港可聯合科技企業、學術單位與公益組織，共同建立一個青少年網絡安全情報平台，監測本地互聯網上與自殺相關的公開信息量變化，定期匯報關鍵詞搜尋趨勢、討論熱度及可能的高風險信號。例如，匿名蒐集分析香港地區在搜尋引擎上查詢自殺方法、輕生念頭等關鍵詞的頻率，同時關注社交媒體上出現的相關帖文數據；一旦發現某段時期內相關指數異常升高，平台可即時通知有關部門及早留意，從而於群體層面實現自殺風險的早期預警。

第三，進一步完善對青少年網絡行為與心理的輔導和教育工作。沒有成熟的理論研究，就沒有專業的實踐指導。要減少青少年自殺悲劇，就需分析探究在生命逝去之前的一切線索。網絡時代的最重要線索是數碼足迹，而非僅僅在現實世界的足迹。針對青少年自殺個案的數碼足迹研究，能夠更精準掌握青少年網絡行為、心理變化和價值觀建構的變化規律，從而為前線教育工作者和專業輔導人員的工作實踐，提供更全面到位的理論指導，及早發現隱憂，適時介入輔導。

