明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
鄧飛

鄧飛：從數碼足迹探究青少年自殺成因

【明報文章】香港近年的青少年自殺問題，引起社會廣泛關注。據《明報》早前報道，今年上半年已有17名兒童及青少年自殺身亡，數字令人震驚。有學者指出，香港缺乏對自殺成因的系統研究，難以制定有效對策。現行支援系統雖「不俗」，卻多側重於「補安全網」，僅能防止「災難」發生，而非從根源解決問題。在這樣的情况下，我們有必要引入新的研究方法，尤其當今青少年與生俱來屬於「數碼網絡原住民」的一代，因此有必要從「數碼足印」尋找線索，理解他們的心理狀態與行為模式，從而提出更具前瞻性的介入策略。

重建個案時間線與心理歷程

國際上，研究者和執法機構已開始利用青少年的網絡數碼足迹（社交媒體內容、搜尋紀錄等）重建自殺個案時間線與心理歷程。英國2014至2016年的10至19歲自殺個案研究顯示，24%亡者生前有「與自殺相關的上網經驗」，常見行為包括搜尋自殺方法（13%）、在線表達輕生意念（10%）、遭受網絡欺凌（5%）。荷蘭「心理屍檢（psychological autopsy）」研究發現，社交媒體對青少年有雙面影響，既可能帶來依賴、誘發模仿、加劇絕望，也能夠提供同儕在線支持與復元經驗分享。

在群體層級預警監測方面，美國2010至2021年研究利用Google搜尋趨勢，發現特定「傾向自殺（prosuicide）」網站關鍵詞搜尋量上升，與同期或其後某些自殺死亡類型增加存在關聯；後續研究校正指出，其與自殺未遂或自我傷害住院率相關性更為穩定，可作早期預警參考。

死因調查實務上，北美將社交媒體和數位內容納入自殺鑑定程序。美國芝加哥庫克郡（Cook County）法醫辦公室回顧案例發現，這些資訊有助釐清死者最後出現時間、死亡方式及意圖動機，法醫專業指引也將其列為必要證據。此外，美國有創新數據來源建設，如馬里蘭大學「OurDataHelps」專案，建立「數據捐贈」管道；「Black Box Project」鼓勵家屬提交亡者手機以取證。

須注意的是：數碼足迹研究有局限，不能保證回答所有因果問題，相關性不等於因果關係；且裝置未鑑識或刪除紀錄，會導致重建不全，需結合線上線下資訊審慎分析。不過，有這方面的分析總比忽視來得更全面。另外，AI（人工智能）聊天機械人普及，帶來新議題：美國加州一名16歲少年長期向ChatGPT傾訴，得到自殺方法指導與遺書建議後自殺，其父母控告OpenAI。AI聊天紀錄也成為誘發輕生的新成因。

香港面對的挑戰

相比國際，香港運用數碼足迹理解青少年自殺成因，仍處起步階段，面對多重挑戰。

首先，資料蒐集與分析體系不足。若欠缺全港性的青少年自殺個案資料庫，或數碼證據蒐集機制，則難以全面反映風險譜系。

對於本地青少年常用社交媒體，似乎並無官方渠道取得危機信號，相關討論多着眼預防網絡成癮；對已發生的悲劇個案，缺乏微觀層面的方案研究。尤其是若逝者無留下遺書，同時又排除了刑事成分的話，很可能就沒有再從心理學、行為學等專業角度，去提取和探究分析逝者網絡社交媒體上的數碼內容，從而深度還原其走向極端的心路歷程。香港也曾經成立專責委員會，研究青少年自殺問題，惟未深入個案成因，宏觀結論不足以取代個案的深入剖析；不結合數碼足迹，就難以深入了解具體的個案成因，難以找出所有個案之間是否存在共性。

其次，倫理與隱私的顧慮仍然頗大。香港社會對調查逝者私隱持謹慎態度，家屬悲痛中不願孩子生前網上內容被過度審視，擔心輿論指摘或侵犯隱私。研究者可能面臨調查與保護隱私的兩難。

三方面着手 引入創新對策

面對青少年自殺這一複雜且敏感的議題，香港需在保障隱私與尊重倫理的同時，引入科學研究視角下的創新對策：

第一，參考北美經驗，將數碼遺留資訊納入死因研判程序，同時建立嚴格保護隱私框架，資料僅用於分析研究，建立標準化裝置鑑識與數碼證據調查流程。政府在獲家屬書面同意後，由第三方專業機構，對青少年自殺逝者的數碼裝置做資料備份與提取關鍵內容。於海外案例中，數碼足迹已多次證明有助釐清死亡時間、方式與動機。這不僅能夠豐富每宗個案的調查內涵，還可累積形成本地自殺個案的數據庫資源，尋找在數碼網絡時代的箇中規律，以便對症下藥解決問題。

第二，搭建網絡內容風險監測平台。香港可聯合科技企業、學術單位與公益組織，共同建立一個青少年網絡安全情報平台，監測本地互聯網上與自殺相關的公開信息量變化，定期匯報關鍵詞搜尋趨勢、討論熱度及可能的高風險信號。例如，匿名蒐集分析香港地區在搜尋引擎上查詢自殺方法、輕生念頭等關鍵詞的頻率，同時關注社交媒體上出現的相關帖文數據；一旦發現某段時期內相關指數異常升高，平台可即時通知有關部門及早留意，從而於群體層面實現自殺風險的早期預警。

第三，進一步完善對青少年網絡行為與心理的輔導和教育工作。沒有成熟的理論研究，就沒有專業的實踐指導。要減少青少年自殺悲劇，就需分析探究在生命逝去之前的一切線索。網絡時代的最重要線索是數碼足迹，而非僅僅在現實世界的足迹。針對青少年自殺個案的數碼足迹研究，能夠更精準掌握青少年網絡行為、心理變化和價值觀建構的變化規律，從而為前線教育工作者和專業輔導人員的工作實踐，提供更全面到位的理論指導，及早發現隱憂，適時介入輔導。

作者是立法會議員、教聯會副會長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄧飛]

相關字詞﹕鄧飛

上 / 下一篇新聞