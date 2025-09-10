明報新聞網
觀點
葉兆輝、蘇穎欣

葉兆輝、蘇穎欣：改寫對自殺的陳述——共建更安全社區

【明報文章】今天是世界防止自殺日，2024至2026年主題為「改寫對自殺的陳述」（changing the narrative on suicide），呼籲大眾共同扭轉社會對自殺的誤解，鼓勵有需要者積極尋求協助。這個工作固然需持續推動，但我們更希望藉今天這個日子，感謝各界一直以來的努力，紀念那些我們失去的生命，並向經歷喪親之痛的人表達支持與關懷。

無聲危機 持續擴散

自殺是一個迫在眉睫的公共衛生危機。據世衛組織估計，全球每年約有70萬人死於自殺。香港情况同樣令人深感憂慮：過去3年間，本地自殺率呈持續上升趨勢，本地自殺死亡人數約1000（CSRP, 2025）；年輕人自殺率仍維持比以往較高水平。每一個數字背後，都是一個戛然而止的人生，以及身邊親友難以承受的悲痛。研究顯示，每宗自殺個案平均會對至少10人造成深遠負面影響（Kaleidoscope_Dev, 2025）。

然而，真實的影響遠超於此。上述數據尚未包括曾萌生自殺念頭或企圖自殺的人。據一個研究指出，近10%年輕人表示於過去12個月內曾出現自殺念頭，3%更表示曾有自殺行為（Lu et al., 2024）。這些數字提醒我們，這場無聲的危機正持續擴散，亟需社會共同正視與積極應對。這也不是本地獨有的問題，而實在是全球的挑戰。

自殺的背後原因，往往極其複雜且多面向。本中心（港大防止自殺研究中心）研究顯示，家庭與學校問題在青少年群體中最常見；財務壓力及人際關係困擾，則較常出現於年輕成年人之中；至於較年長成年人，則更多面對健康衰退與家庭結構變動所帶來的挑戰（Hsu et al., 2023）。特別值得關注的是，家庭關係是貫穿所有年齡層的關鍵因素。一個能夠提供情緒支持與連結的家庭，是很重要的保護因素；相反，缺乏家庭支持，或有家庭衝突，則會加劇個人心理壓力和焦慮。

當前不利的經濟環境、失業率上升，令情况雪上加霜。經濟困難所引發的不僅是債務問題，更往往伴隨着拒絕求助的心理障礙、「面子」與社會觀感的顧慮，以及日益緊張的家庭關係。近期數宗涉及謀殺或自殺的悲劇事件，其背後的複雜成因引起社會極大憂慮，並引發深切的倫理討論。保護兒童的生命權益，至關重要。同時，我們亦應了解在這類極端案件中，加害者本身往往也承受着難以言喻的痛苦、不被接納，實在需要有效的支援和及時介入。標籤化與指摘，無助解決困局。我們要思考的是，如何為處於困境中的人帶來出路、擁抱希望，勇敢面對明天，希望就在轉角處。

另一方面，學生群體中也出現特別令人憂慮的趨勢：在新學年開始前的自殺案例，有所增加。我們希望學校能夠積極推動朋輩及師生之間的互動關係，從而建立更具包容性、對自殺更為警覺的安全校園。同時，營造愉快的校園環境、增加學生對校園歸屬感，將有助促進學生身心健康發展。

不應被動等待受困者求助

在高壓的城市生活裏，維持良好精神健康是一個持續挑戰。許多面對壓力的人不知應如何求助；而願意主動尋求協助的人，仍屬少數。因此我們需共同建構一個對防止自殺更為安全的社區，讓每一個處於困境中的生命都能夠得到支援。

我們不應再僅是被動等待受困者主動求助，而是積極主動接觸。研究指出，大多數經歷自殺念頭的人，往往會透過行為或言語中一些細微變化，發出「求助邀請」。透過學習辨識這些信號，我們可以鼓起勇氣，直接詢問「你是否正在考慮自殺」，藉此開啟一段可能拯救生命的對話。過去一年，本中心持續推行「safeTALK」培訓，旨在鼓勵早期發現與及時介入。這類培訓的關鍵，不僅在於學習某個特定技巧，更在於培養一種願意用同理心傾聽，並且及時回應以保障他人安危的心態。

實證研究明確指出，公開討論自殺並不會誘發自殺念頭；相反，它能夠為那些在孤獨與沉默中掙扎的人提供一條生命線，賦予他們坦誠面對自身處境的信心與勇氣。

需要每一個人成為「守門人」

構建一個對防止自殺更安全的社區，是整個社會共同責任。這不僅需要政府的承諾、捐助者持續支持，更需政策層面積極介入。香港精算學會最近一個研究顯示，20至39歲人壽保險投保人的自殺死亡人數有所增加（ASHK, 2025）。我們有需要深入探討現行12個月「豁免期」（exclusion period）政策與自殺率之間的潛在關聯，目的是降低因財務壓力而引發的「保險賠償的相關自殺」風險。

同時，推廣家庭友善的工作場所政策，也至關重要。正如平機會所倡導，透過更彈性的工作安排支持照顧者，有助緩解他們在家庭與職場之間的壓力。在學校，我們需要賦能教育工作者，提升他們開啟困難對話的信心與能力，從而及早識別並支援有需要學生。

建立這樣的一個社區，更需要我們每一個人成為身邊朋友、家人與同事的「守門人」，以同理心與關懷彼此守望，在需要時伸出雙手。只有通過社區各成員的共同協作與承擔，才能夠真正編織出一張可以接住每一個生命的安全網。現在正是行動的時刻，讓我們攜手努力，確保援助與希望是觸手可及。我們深信只要齊心同行，必能改寫沉默與絕望，構建一個真正珍視每一個生命的社會。

作者葉兆輝是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監，蘇穎欣是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心高級研究經理

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

