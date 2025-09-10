明報新聞網
觀點
李家超

李家超：合作求變 共建未來：第十屆「一帶一路高峰論壇」深化互聯互通

【明報文章】共建「一帶一路」源自中國，成果和機遇屬於世界。自2013年由國家主席習近平提出至今，共建「一帶一路」已成為全球共同繁榮之路，秉持和平合作、開放包容、互學互鑑、互利共贏的絲路精神，以共商共建共享為原則，不斷拓展合作發展新空間。共建「一帶一路」已取得重大成就，促進了國家以及全球各地的社會和經濟共同發展，並增進「一帶一路」的友誼和往來。

一帶一路打造全球經濟發展引擎

「一帶一路」倡議為國家及世界奠定高質量互聯互通的發展新格局，以人類共同發展的最大公約數應對國際局勢的變幻和挑戰。過去10多年，國家以交通基礎和城市建設聯通全球網絡，以經濟走廊和科技創新聯通國際經貿，以文化旅遊和學術交流聯通多元人文交流。「一帶一路」打造了全球經濟發展引擎，改善了各國民生褔祉，是世界150多個國家對開拓高質量發展的共同期盼。

香港一直在「一帶一路」倡議扮演功能平台角色，並發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的重要作用。在「一國兩制」下，香港持續以「背靠祖國、聯通世界」深化與國際交往合作，發揮國際金融和貿易中心、法律和航空航運樞紐等核心專業服務優勢，為香港「引進來」和「走出去」擔當重要門戶。

深化香港與「帶路」國家交流合作

我上任後已出訪多個「一帶一路」地區，包括率領高級別商貿代表團到訪11個「一帶一路」國家，開拓更廣泛合作關係。2023年，香港對共建國家的對外直接投資超過1330億美元，為2013年的3.6倍。2024年，香港與共建「一帶一路」國家的商品貿易額達2761億美元，較2013年增長近78%，為同期香港對外商品貿易額增幅的3.2倍。現時，香港有約1400家「一帶一路」企業，當中超過100家企業在港上市。

我率領特區政府與「一帶一路」國家深化交流合作，亦促成了多項實質的新合作項目。金管局與沙特阿拉伯（沙特）公共投資基金共同出資支持創設目標規模達10億美元的基金。沙特的投資和創科論壇亦先後選址在香港舉辦。而在一個多星期前，我便在香港見證​「一帶一路」辦公室和沙特投資部開展合作，為香港基礎建設及建築相關專業服務進入當地市場提供支持。

「一帶一路」的合作領域亦持續擴闊，延伸至文化藝術及青年。香港在全球穆斯林旅遊指數排名第三，約110個「一帶一路」國家人士可免簽證來港。今年8月香港上演了沙特超級盃，是此項足球賽事首次在東亞舉辦。香港故宮文化博物館現正展出香港首個聚焦伊斯蘭和中華文明之間的文化交流藝術展覽。

「帶路」論壇 標誌香港扮演更關鍵角色

同時，香港也不斷鞏固和提升作為「一帶一路」功能平台的角色，通過香港加強匯聚「一帶一路」的機遇。在國家的支持下，特區政府積極跟進國際調解院的總部落戶香港，既為世界提供新的國際法治公共產品，亦提升香港作為國際爭議解決服務中心和國際調解之都的角色。特區政府全力推進香港成為國際專上教育樞紐及國際高端人才交流合作的匯聚地，成就更多夢想和機遇。

今天，年度盛事「一帶一路高峰論壇」（論壇）是共建「一帶一路」的重要國際商貿論壇，今日便踏入第十屆的里程碑，主題為「合作求變 共建未來」。這個旗艦平台獲國家支持和肯定，過去9屆累計吸引超過4.5萬名來自逾120個「一帶一路」國家的政商領袖和企業代表參與，從全球各地引進了逾2800個合作項目，標誌着香港在共建「一帶一路」扮演更為關鍵的角色。我祝賀論壇多年來的成就，期待論壇繼續推動香港全方位、多領域助力深化「一帶一路」互聯互通，為未來的國際合作奠定堅實基礎。

以智慧與魄力 拓共贏新空間

當前，世界進入新的動盪變革期，共建「一帶一路」作為開放、安全、長遠發展的國際合作平台，已成為香港未來的新增長點。十載揚帆再起航，站在新的起點上，香港將以「識變、應變、求變」的智慧與魄力，積極拓展更高水平、更具韌性、更可持續的共贏新空間，全面深化國際互聯互通，繼續擔當共建高質量「一帶一路」發展的領航樞紐。

（編者按：文內分題為本報編輯所加）

作者是香港特別行政區行政長官

[李家超]

相關字詞﹕李家超

